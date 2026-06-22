Týden bude opět tropický, v pondělí znovu hrozí silné bouřky

Česko čeká další tropický týden, teploty na jeho konci a o víkendu vystoupají k 35 stupňům Celsia. V pondělí opět hrozí silné bouřky, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v týdenní předpovědi.
V pondělí bude převážně polojasno až oblačno s teplotami do jednatřiceti stupňů, na Moravě až třiatřiceti stupňů Celsia. Během dne pak přibude oblačnosti a k večeru přijdou zejména na jihozápadě a jihovýchodě bouřky a silný vítr. „Bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny i kolem třiceti milimetrů, nárazy větru a kroupami,“ uvedli meteorologové. Výstrahu upřesní v průběhu dne.
Přeháňky a bouřky očekávají meteorologové i v úterý, a to zejména pro jihozápadní polovinu Čech a jih Moravy. Spadnout by místy opět mohlo až třicet milimetrů srážek. Nejvyšší teploty dosáhnou ke třiceti stupňům Celsia, na Moravě bude dvaatřicet stupňů.
Od poloviny týdne čekají Česko opět vlny tropických teplot. Ve středu bude až dvaatřicet stupňů, ve čtvrtek teploměry ukážou čtyřiatřicet stupňů Celsia, v pátek bude ještě o stupeň tepleji. Tropický bude i víkend. Rtuť teploměru může vystoupat na šestatřicet stupňů. Vrátí se přeháňky nebo bouřky.