Izrael udeřil během pohřbu v Gaze, zemřelo osm lidí


17. 7. 2026Aktualizovánopřed 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Při izraelském vzdušném úderu na účastníky pohřbu v uprchlickém táboře v Pásmu Gazy zahynulo nejméně osm lidí a dvacet jich bylo zraněno, píše agentura Reuters s odvoláním na zdravotníky. Izraelská armáda se k incidentu nevyjádřila. Při dalších úderech v palestinské enklávě byli zabiti nejméně čtyři lidé.

Pohřeb v táboře Nusajrát v centrální části Pásma Gazy byl podle agentury smutečním obřadem za oběť předchozího izraelského útoku z pátku. Obyvatelé města Dajr Balah, které také leží v centrální části enklávy, uvedli, že izraelská armáda je pomocí hlasových zpráv vysílaných z dronů vyzývala k opuštění jejich domovů.

Izraelská armáda v útocích pokračuje navzdory příměří uzavřenému loni v říjnu. Jeruzalém i teroristické hnutí Hamás se pravidelně obviňují z porušování tohoto příměří.

Zintenzivnění útoků

Počet úderů proti členům Hamásu a dalších skupin vzrostl v červnu na více než čtyřicet, tedy nejvyšší měsíční bilanci od začátku klidu zbraní, tvrdí americká nezisková organizace ACLED, která se zabývá mapováním konfliktů.

Další údery podle organizace zasáhly lidi v blízkosti takzvané žluté linie, která Pásmo Gazy dělí na část kontrolovanou izraelskou armádou a část ovládanou Hamásem. Mezi oběťmi byly i ženy a děti.

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Válka v Gaze vypukla v říjnu 2023 poté, co teroristé z Hamásu a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na dvanáct set lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž podle ministerstva zdravotnictví v Gaze ovládaného Hamásem zabil přes 73 tisíc lidí. Podle zahraničních nevládních organizací tvoří přes osmdesát procent obětí civilisté, čísla však nelze nezávisle ověřit.

Téměř všichni ze dvou milionů obyvatel enklávy, z nichž většina byla již několikrát vysídlena, nyní žijí na úzkém pruhu země podél pobřeží, převážně v provizorních stanech nebo poškozených budovách.

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