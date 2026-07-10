Za hlášeným silným zemětřesením u Rokycan byla těžba v lomu

Čeští geologové vysvětlili, proč ve čtvrtek večer hlásily evropské seismologické služby zatím nejsilnější zemětřesení v dějinách Česka – aniž by se ale země otřásala. Přístroje chybně vyhodnotily odpal v lomu.
„Silné zemětřesení v Česku, otřesy měly sílu až 5,5,“ psala ve čtvrtek večer celá řada zahraničních médií. Vycházela ze zprávy agentury Reuters, která si všimla upozornění v síti automatických senzorů na neobvyklou aktivitu. Když se Česká televize pokoušela na místě epicentra mezi Příbramí a Plzní ověřit u místních, co cítili, ukázalo se, že nic a že si údajných otřesů nikdo nevšiml.
Seismologové z Geologického ústavu Akademie věd teď vysvětlili, co se ve čtvrtek stalo. Média podle nich vycházela z údajů německého seismologického centra GEOFON v Postupimi, které v záznamech evropských seismických stanic nesprávně identifikovalo silné zemětřesení o magnitudu 5,5 v 18 hodin českého letního času s epicentrem na Rokycansku.
„K nesprávné identifikaci došlo chybným vyhodnocením seismogramů, kterého se dopustil automatický vyhodnocovací systém,“ uvedli geologové. Tyto nesprávné údaje potom převzalo i Evropsko-středomořské seismologické centrum, jež je považované za spolehlivý zdroj informací o otřesech půdy, a odtud se pak už informace šířila redakcemi sdělovacích prostředků.
Později odborníci GEOFONu vyhodnocení seismického jevu opravili, sílu otřesů snížili na 1,5 a seismický jev označili jako „pravděpodobný průmyslový odpal.“ To nyní potvrdili i čeští experti, kteří německá data porovnali s denním seismogramem jejich nejcitlivější seismické stanice v Kašperských Horách. Z něj je jasně patrné, že se žádné zemětřesení, které by mohl někdo pocítit, v Čechách po celý den neodehrálo.
Co se stalo
„Slabý záchvěv těsně po 16. hodině světového času, tj. v 18 hodin našeho středoevropského letního času, který výše uvedená seismologická centra chybně vyhodnotila jako důsledek silného zemětřesení, způsobil běžný průmyslový odpal u Berouna ve velkolomu Čertovy schody,“ vysvětluje Akademie věd ve své zprávě.
Kdyby se tato událost stala, bylo by to jednoznačně nejsilnější zemětřesení v historii České republiky. Tím zatím největším totiž bylo to z 20. prosince 1986 v západních Čechách u Nového Kostela, jež mělo sílu (magnitudo) 4,6. „Zemětřesení o magnitudu 5,5 by bylo přibližně třicetkrát silnější a pokud by k němu došlo ve středních Čechách, pocítili by ho obyvatelé prakticky na celém území republiky a velmi pravděpodobně by způsobilo škody na budovách v blízkosti epicentra,“ doplňují sesimologové.
K zemětřesením dochází v České republice nejčastěji právě v západních Čechách, dále na Opavsku a Hronovsku, v posledních letech několikrát u Mirotic na Písecku (magnitudo 3,4, respektive 3,1) a u Orlíku (až 2,7).