U Orlické přehrady zaznamenaly v pondělí přístroje dvě slabá zemětřesení. První mělo po poledni epicentrum u obce Klučenice na Příbramsku a podle předběžných údajů sílu 2,5 stupně. Odpoledne se objevily v oblasti o něco silnější otřesy kolem 2,6 stupně. Na Facebooku to uvedl Ústav fyziky Země Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který se zabývá především monitorováním seismické aktivity.
U Orlické přehrady byla dvě slabá zemětřesení
„V pondělí 25. srpna 2025 ve 12:51 středoevropského letního času zaregistrovaly seismické stanice zemětřesení s ohniskem nedaleko Klučenic u Orlické přehrady s magnitudem 2,5,“ informovali vědci. Později uvedli, že v 17:22 bylo na Orlíku další, ještě o trochu silnější zemětřesení. Údaje o pondělním jevu budou postupně upřesňovat. Ústav fyziky Země požádal ty, kteří některý z otřesů pocítili, aby vyplnili dotazník na webu Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR.
Letos v dubnu zaznamenaly přístroje zemětřesení u obce Mirotice na Písecku. Mělo sílu 3,1 stupně v hloubce přibližně 23 až 24 kilometrů pod zemí. Lidé tehdy zaznamenali otřesy nejen v okolí epicentra, ale i na Příbramsku, Strakonicku a dalších oblastech v jižních a středních Čechách.
Česko vykazuje díky své geotektonické struktuře relativně slabou seismickou aktivitu, která je omezena na obvodové části Českého masívu. Nejčastěji se otřesy půdy objevují na Chebsku a Sokolovsku a až na výjimky nepůsobí žádné škody. I ty nejsilnější mají obvykle magnitudo, kterým se označuje výchylka pohybu půdy při zemětřesení, do tří stupňů. Otřesy okolo dvou stupňů většinou lidé nezaregistrují, a pokud ano, tak spíše v noci, kdy je klid a ticho.
Nejsilnější zemětřesení se za poslední dekády vyskytlo na Chebsku v roce 1985 a mělo magnitudo 4,6.