U Orlické přehrady byla dvě slabá zemětřesení


před 14 mminutami|Zdroj: ČTK

U Orlické přehrady zaznamenaly v pondělí přístroje dvě slabá zemětřesení. První mělo po poledni epicentrum u obce Klučenice na Příbramsku a podle předběžných údajů sílu 2,5 stupně. Odpoledne se objevily v oblasti o něco silnější otřesy kolem 2,6 stupně. Na Facebooku to uvedl Ústav fyziky Země Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který se zabývá především monitorováním seismické aktivity.

„V pondělí 25. srpna 2025 ve 12:51 středoevropského letního času zaregistrovaly seismické stanice zemětřesení s ohniskem nedaleko Klučenic u Orlické přehrady s magnitudem 2,5,“ informovali vědci. Později uvedli, že v 17:22 bylo na Orlíku další, ještě o trochu silnější zemětřesení. Údaje o pondělním jevu budou postupně upřesňovat. Ústav fyziky Země požádal ty, kteří některý z otřesů pocítili, aby vyplnili dotazník na webu Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Letos v dubnu zaznamenaly přístroje zemětřesení u obce Mirotice na Písecku. Mělo sílu 3,1 stupně v hloubce přibližně 23 až 24 kilometrů pod zemí. Lidé tehdy zaznamenali otřesy nejen v okolí epicentra, ale i na Příbramsku, Strakonicku a dalších oblastech v jižních a středních Čechách.

Česko vykazuje díky své geotektonické struktuře relativně slabou seismickou aktivitu, která je omezena na obvodové části Českého masívu. Nejčastěji se otřesy půdy objevují na Chebsku a Sokolovsku a až na výjimky nepůsobí žádné škody. I ty nejsilnější mají obvykle magnitudo, kterým se označuje výchylka pohybu půdy při zemětřesení, do tří stupňů. Otřesy okolo dvou stupňů většinou lidé nezaregistrují, a pokud ano, tak spíše v noci, kdy je klid a ticho.

Nejsilnější zemětřesení se za poslední dekády vyskytlo na Chebsku v roce 1985 a mělo magnitudo 4,6.

Načítání...