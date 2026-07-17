Hrozí bouřky, ojediněle i silné

Studená fronta přinese v pátek do Česka bouřky. Čekají se potenciálně silné nárazy větru, dalším rizikem budou přívalové srážky zejména kvůli opakovanému přechodu bouřek přes jedno místo. Kroupy se mohou vyskytnout, zejména pokud bouřky zůstanou izolovanější, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Ten také vydal výstrahu před bouřkami s nízkým stupněm nebezpečí pro celou republiku od pátečních 13:00 do půlnoci.
„Nad naším územím by měly bouřky vznikat zejména na linii konvergence (sbíhavosti proudění větru) během odpoledne,“ uvedl na sociálních sítích ČHMÚ. Zatím není jisté, kde se bude konvergence nacházet, patrně však ve východní polovině Čech nebo více východněji až na pomezí s Moravou.
„Tyto bouřky se budou patrně slévat do větších systémů a putovat směrem na Moravu a do Slezska,“ dodal ústav.
Podle informací ČT24 bude postupně přibývat od severozápadu oblačnosti. „Bouřky mohou být ojediněle i silné,“ řekl meteorolog ČT Miloš Dvořák. Dodal, že odpolední výstraha před bouřkami se pravděpodobně bude ještě upřesňovat.