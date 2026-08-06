Státní zástupce obžaloval pět lidí a jednu právnickou osobu v kauze Bulovky

Státní zástupce obžaloval pět lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze kolem nákupu urychlovačů za 160 milionů korun ve Fakultní nemocnici Bulovka v Praze. Na webu to oznámilo Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Praze. Zároveň ve stejném případu navrhlo VSZ schválení dohod o vině a trestu s jedním člověkem a dvěma právnickými osobami – tedy firmami či organizacemi.
Skupinu obžalovalo VSZ na konci července z několika zločinů – zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zpronevěry, podplacení, přijetí úplatku, legalizace výnosů z trestné činnosti a maření spravedlnosti. „Skutek, pro který jsou obvinění stíháni, souvisí s veřejnou zakázkou Nemocnice Na Bulovce na obměnu lineárních urychlovačů,“ sdělil státní zástupce Zdeněk Matula.
Ve stejné věci státní zástupce podal soudu tři návrhy na schválení dohod o vině a trestu. V takovém případě se obvinění k činu přiznali a soud vydá rozsudky po případném schválení dohody.
Policie v souvislosti s korupční kauzou kolem Fakultní nemocnice Bulovka navrhla loni v říjnu obžalovat pět lidí a dvě firmy.
Podle dřívějších informací serveru Seznam Zprávy byli v této kauze mezi obviněnými mimo jiné bývalý poslanec ODS Marek Šnajdr nebo bývalá ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Šnajdrovi policie podle serveru přičítá přijetí úplatku padesát tisíc korun. Šnajdr i další aktéři kauzy už dříve vinu odmítali.
Korupční kauza kolem Fakultní nemocnice Bulovka začala v roce 2018, kdy detektivové zadrželi podnikatele Tomáše Horáčka a obvinili ho z korupce související s rozdělováním nemocničních zakázek.
Horáček, kterého média označovala za ústřední postavu kauzy, pak s policií spolupracoval a přijal v prosinci 2021 půlroční trest, sedmiletý zákaz působení v obchodních společnostech a peněžitý trest pět milionů korun. Kauza se kromě Bulovky týká i jiných nemocnic, má několik větví.