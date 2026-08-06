Státní zástupce obžaloval pět lidí a jednu právnickou osobu v kauze Bulovky


6. 8. 2026Aktualizovánopřed 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Státní zástupce obžaloval pět lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze kolem nákupu urychlovačů za 160 milionů korun ve Fakultní nemocnici Bulovka v Praze. Na webu to oznámilo Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Praze. Zároveň ve stejném případu navrhlo VSZ schválení dohod o vině a trestu s jedním člověkem a dvěma právnickými osobami – tedy firmami či organizacemi.

Skupinu obžalovalo VSZ na konci července z několika zločinů – zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zpronevěry, podplacení, přijetí úplatku, legalizace výnosů z trestné činnosti a maření spravedlnosti. „Skutek, pro který jsou obvinění stíháni, souvisí s veřejnou zakázkou Nemocnice Na Bulovce na obměnu lineárních urychlovačů,“ sdělil státní zástupce Zdeněk Matula.

Ve stejné věci státní zástupce podal soudu tři návrhy na schválení dohod o vině a trestu. V takovém případě se obvinění k činu přiznali a soud vydá rozsudky po případném schválení dohody.

Policie v souvislosti s korupční kauzou kolem Fakultní nemocnice Bulovka navrhla loni v říjnu obžalovat pět lidí a dvě firmy.

Exposlance ODS Šnajdra chce policie obžalovat kvůli korupci na Bulovce, píší Seznam Zprávy
Bývalý poslanec ODS Marek Šnajdr (vlevo), 7. 9. 2017

Podle dřívějších informací serveru Seznam Zprávy byli v této kauze mezi obviněnými mimo jiné bývalý poslanec ODS Marek Šnajdr nebo bývalá ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Šnajdrovi policie podle serveru přičítá přijetí úplatku padesát tisíc korun. Šnajdr i další aktéři kauzy už dříve vinu odmítali.

Korupční kauza kolem Fakultní nemocnice Bulovka začala v roce 2018, kdy detektivové zadrželi podnikatele Tomáše Horáčka a obvinili ho z korupce související s rozdělováním nemocničních zakázek.

Horáček, kterého média označovala za ústřední postavu kauzy, pak s policií spolupracoval a přijal v prosinci 2021 půlroční trest, sedmiletý zákaz působení v obchodních společnostech a peněžitý trest pět milionů korun. Kauza se kromě Bulovky týká i jiných nemocnic, má několik větví.

Horáček z kauzy Bulovka navzdory zákazu dál vede firmy, zjistili Reportéři ČT
Areál Fakultní nemocnice Bulovka

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