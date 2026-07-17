Ukrajina zničila Rusku bombardér osm set kilometrů od hranic, prohlásil Zelenskyj

Síly ukrajinské zpravodajské služby SBU zničily ruský bombardér Tupolev Tu-95, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zničení stroje potvrdila i SBU. Letoun byl na letišti Engels v Saratovské oblasti ve vzdálenosti asi osm set kilometrů od ukrajinsko-ruské hranice. Rusko se k tomu nevyjádřilo.
Ruské letectvo tento bombardér podle Zelenského i SBU využívalo k útokům proti Ukrajině. „Bráníme se proaktivně a spravedlivě,“ poznamenal Zelenskyj.
„Podle předběžných údajů utrpěl letoun kritické poškození – jeho ocasní část byla zcela odtržena,“ uvedla SBU.
Ukrajinská armáda zasáhla také objekty ruského ropného průmyslu a cíle na Ruskem okupovaných územích, dodal ukrajinský prezident.
Ukrajina už několik měsíců s úspěchem útočí na ropnou infrastrukturu i v hloubi Ruska. V poslední době zesílila také útoky na ruské lodě v Azovském a Černém moři. V některých regionech Ruska jsou problémy se zásobováním pohonnými hmotami a úřady kvůli tomu zavedly různá omezení.