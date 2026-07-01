Řidičům na D5 u Rozvadova se uzavřela většina odpočívky

Ředitelství silnic a dálnic uzavřelo větší část odpočívky na dálnici D5 u Rozvadova ve směru z Německa na Plzeň a Prahu. Řidiči kamionů tak dočasně přišli o stovku míst. Důvodem jsou rozsáhlé úpravy parkoviště, které mají počet stání zvýšit. Modernizace a rozšíření obou částí největší odpočívky v Česku vyjdou na téměř 650 milionů korun.
Doposud se stavbaři soustředili na obnovu cesty pro nadměrná vozidla včetně přilehlých ploch mimo odstavné prostory. Větší část odpočívky tak byla řidičům k dispozici. „Ode dneška, tedy 1. července, se stavební činnost posouvá i do střední části,“ řekl mluvčí ŘSD Adam Koloušek.
Kamiony z rozvadovské odpočívky ve středu ráno postupně odjely a stavebníci začali s rozbíjením betonových desek. Povrch parkoviště bourají do hloubky 65 centimetrů. Pak přijdou na řadu základy budov, které tam zůstaly po celnících. „Některé budovy byly propojené podzemními kolektory. Některé byly průchozí mezi celnicemi pod dálnicí,“ popsal stavbyvedoucí společnosti Strabag Milan Viták.
Řidiči kamionů budou moci využívat odpočívku na opačné straně dálnice. „Proběhla rekonstrukce kolektorové silnice, která spojuje tuto odpočívku s tou na pravé straně. Teď už je možné ji využívat. Současně zde bude i možnost zastavení a nákupu mýtných poplatků nebo případně dálničních známek,“ uvedl Koloušek.
Počet stání pro kamiony se tam více než zdvojnásobil na 206 míst a počet míst pro osobní auta se zvýšil z 54 na 89. „Doplnil se mobiliář zahrnující třeba dětské hřiště, odpočinkové zóny, zastřešená posezení a toalety se sprchami. Celý areál je vybaven inteligentním LED osvětlením,“ uvedl mluvčí.
Vítací objekt s infocentrem
Podobné změny nyní čekají levou část odpočívky. Počet stání pro nákladní vozy tam vzroste ze 106 na 303. Počet míst pro osobní auta se zvedne z 24 na 131. Jen demoliční práce zaberou měsíc. Hotovo má být v listopadu. „Budou tu například workoutové zóny, bude tu dětské hřiště. Bude tu vítací objekt, o kterém se dlouhodobě mluví, budou tu odpočinkové zóny,“ popsal Koloušek.
Po dokončení půjde podle něj o největší dálniční parkoviště pro nákladní a osobní auta v Česku. Dosavadní plochy na D5 nevyhovovaly současným potřebám. Kapacita bývala často vyčerpaná, kamiony stály na čerpacích stanicích, v místech se zákazem zastavení, na sjezdech, nájezdech i křižovatkách. Řidičům chyběly záchody i možnost venkovního posezení.
K dosavadním sto padesáti odpočívkám chce Ředitelství silnic a dálnic do budoucna přidat dalších padesát a vytvořit tak u dálnic až sedm tisíc stání pro kamiony.