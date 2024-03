Celnice v Rozvadově ustoupí parkovišti. ŘSD slibuje u dálnice stovky nových míst

Zázemí pro celníky vzniklo nově s otevřením dálnice přes česko-německou hranici v roce 1997. Sloužilo deset let do vstupu Česka do schengenského prostoru, bezmála po dvou dalších dekádách zaniká. Ředitelství silnic a dálnic nechá zbourat čtyři objekty ve směru do Německa a dalších pět na opačné straně dálnice.

Podle mluvčího státního podniku Jana Rýdla je potřeba zvýšit kapacitu příhraničních parkovišť. „Díky poloze odpočívky u hranic bývá její kapacita často zcela vyčerpána, hlavně okolo svátků a před víkendem. Řidiči kamionů jsou pak schopni stát na pumpách, zákazech zastavení, na sjezdech, nájezdech a křižovatkách, což nemá vůbec nic společného s bezpečným parkováním,“ uvedl Rýdl. Kapacita se má do roku 2026 zvýšit z 300 na 500 míst pro kamiony a zbude i prostor pro 220 osobních aut.

Zmínil se také o zkulturnění prostoru. Na něm dnes chybí místa pro venkovní posezení, WC je pouze na benzince. Nově vzniknou samostatná sociální zařízení i se sprchami, přibudou i dětská hřiště a odpočinková místa pro řidiče. V části areálu budou stanoviště bezpečnostních složek. Budova odbavení na vjezdu do ČR bude po opravě sloužit jako infocentrum a pro služby motoristům.