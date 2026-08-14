Stíhačky NATO sestřelily dron nad Lotyšskem, uvedla Riga


14. 8. 2026Aktualizovánopřed 2 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters, LSM, ČT24

Stíhačky mise NATO sestřelily v pátek nad ránem dron, který pronikl do lotyšského vzdušného prostoru, oznámily tamní ozbrojené síly. Riga kvůli incidentu vyhlásila vzdušný poplach pro několik oblastí na východě země. Finsko ve stejnou dobu omezilo leteckou a námořní dopravu ve východní části Finského zálivu.

Podle lotyšského serveru lsm.lv dron vletěl nad severovýchodní část této pobaltské země do oblasti města Balvi. Lotyšské ozbrojené síly krátce před 4. hodinou ranní SELČ vyhlásily vzdušný poplach a vyzvaly obyvatele, aby vyhledali úkryt. Do dotčených oblastí bylo rozesláno také varování na mobilní telefony, píše web lotyšské veřejnoprávní televize LSM.

„Spojenecké stíhačky úspěšně sestřelily bezpilotní letoun, který vstoupil do vzdušného prostoru,“ sdělila armáda po několika desítkách minut s tím, že riziko pominulo. Výstraha platila ve čtyřech regionech na hranici s Běloruskem a Ruskem.

„Spojenecké stíhačky úspěšně sestřelily bezpilotní letoun, který vstoupil do vzdušného prostoru,“ uvedla armáda o necelou hodinu později s tím, že hrozba pominula.

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Ve stejnou dobu Finsko preventivně omezilo leteckou a námořní dopravu ve východní části Finského zálivu kvůli možnému zásahu proti dronům. Finské obranné síly uvedly, že opatření má zajistit bezpečnost civilistů a vytvořit podmínky pro případný zásah úřadů proti bezpilotním prostředkům.

Jak se dostal dron do vzdušného prostoru u Lotyšska, není zatím zřejmé, uvedl zpravodaj ČT Jan Řápek. „Není jasné, zda šlo o dron, který by se měl vychýlit z dráhy, která by snad měla mířit na Ukrajinu. To se už několikrát v minulosti stalo, ale spíše takovéto drony zamířily směrem do Polska,“ poznamenal Řápek. U minulých incidentů v Pobaltí většinou nebylo jasné, zda šlo o ruský dron nebo odkloněný ukrajinský bezpilotní letoun, dodal zpravodaj.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Ukrajina v noci podnikla dronový útok na ruský přístav Usť-Luga, který leží nedaleko hranic s Estonskem. Gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko na telegramu informoval, že protivzdušná obrana sestřelila 55 bezpilotních letounů. Vznikl požár v přístavu Usť-Luga, sdělil. Nikomu se podle něho nic nestalo. Usť-Luga patří k největším ruským přístavům pro vývoz ropy a dalších produktů.

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Mise Baltic Air Policing, v jejímž rámci NATO po více než dvě desetiletí na rotační bázi zajišťovalo ochranu vzdušného prostoru pobaltských zemí, byla od 1. srpna převedena na misi protivzdušné obrany.

Pobaltí čelí podobným incidentům opakovaně

Lotyšsko čelilo podobným incidentům už několikrát v průběhu letošního roku. V noci na 25. března se v regionu Kraslava zřítil ukrajinský dron. V květnu úřady opakovaně vyhlašovaly výstrahy kvůli možnému narušení vzdušného prostoru. Dne 7. května dva drony dopadly do prázdného ropného areálu v Rēzekne a další stroj se zřítil a explodoval v jezeře Dridzis, připomněl web LSM.

Dne 8. června pak spojenecké stíhačky z Francie vůbec poprvé sestřelily dron, který pronikl do lotyšského vzdušného prostoru. Stroj byl zasažen v oblasti mezi Rezekne a Karsavou, jeho trosky se však podle lotyšských médií nepodařilo najít.

Pobaltské země, Finsko, Polsko či Rumunsko v posledních měsících opakovaně vyhlašovaly poplach kvůli dronům, které se nad jejich území dostaly v souvislosti s válkou Ruska proti Ukrajině. Litevští a lotyšští představitelé se minulý měsíc shodli, že Rusko plánuje útoky na infrastrukturu jejich zemí. Kreml tato tvrzení odmítl.

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