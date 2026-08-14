V Londýně nalezli mrtvého akademika Ardaye, který byl obviněn z plagiátorství

V Londýně v pátek nalezli tělo 41letého Jasona Ardaye, který minulý týden opustil profesorský post na Cambridgeské univerzitě kvůli obvinění z plagiátorství částí své disertace. S odvoláním na britská média to napsala agentura AFP. Někdejší nejmladší černošský profesor na této prestižní univerzitě byl nalezen v bezvědomí na adrese v londýnské čtvrti Battersea a prohlášen za mrtvého, upřesnil web Sky News.
„Jeho nejbližší příbuzní byli informováni a policisté jim poskytují podporu. V tuto chvíli je jeho smrt považována za neočekávanou, avšak nepředpokládá se, že by šlo o podezřelý případ,“ uvedl podle serveru mluvčí londýnské policie.
Arday se dostal na titulní stránky novin v roce 2023, když jej univerzita coby 37letého jmenovala nejmladším černošským profesorem. Obvinění z plagiátorství, které Arday popírá, vznesl americký výzkumník Nathan Cofnas, jenž byl sám předloni z této školy propuštěn po obvinění z rasismu. Cofnas také zpochybňoval několik Ardayových tvrzení, zejména to, že údajně uběhl třicet maratonů za 35 dní.
„Má rezignace představuje jediný způsob, jak ukončit obtížné období. Neměla by ale být nesprávně vykládána jako souhlas s tvrzeními, která se o mně šířila. Je to prostě rozhodnutí člověka, který dosáhl hranice toho, co lze od člověka rozumně očekávat, že vydrží,“ uvedl Arday minulou středu ve svém rezignačním dopise. „Neustálá obvinění, spekulace a veřejné komentáře měly na mě i na mé blízké hluboký dopad,“ psalo se v něm.
Arday dopis zveřejnil jen několik hodin po oznámení univerzity, že zahájila vyšetřování na základě nových informací o „akademických kvalifikacích a čestných jmenování profesora Ardaye“. Kromě toho se podle instituce stále prošetřovalo několik stížností týkajících se akademického pochybení. Vyšetřování prováděla i přidružená Jesus College, kde muž působil. Arday a jeho zastánci tvrdili, že část tohoto přísného zkoumání jeho kariéry byla motivována rasismem.
Americké nakladatelství Simon & Schuster vydalo 11. srpna v USA a chystalo se vydat 27. srpna v Británii akademikovy paměti s názvem Great and Unfortunate Things (Skvělé a nešťastné věci). Arday v nich popisuje, jak mu byl v dětství diagnostikován autismus a celkové opoždění vývoje, jak poprvé promluvil až v jedenácti letech a jak se naučil číst a psát až v osmnácti letech. Vydavatel ale čelí výzvám, aby vydání odložil.