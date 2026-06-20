SOUHRN: Zásadní události soboty 20. června


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 20. června 2026.

Izrael navzdory příměří zaútočil na jižní Libanon, zemřelo šestnáct lidí

Při sobotních izraelských úderech na jihu Libanonu v oblasti Nabatíja zahynulo šestnáct lidí, podle libanonské armády je mezi nimi i jeden její voják. Dalších dvanáct osob bylo zraněno a převezeno do nemocnic, oznámila podle agentury AFP libanonská civilní obrana. Dřívější informace hovořily o pěti obětech. Má přitom platit příměří dohodnuté v pátek mezi židovským státem a libanonským teroristickým hnutím Hizballáh.

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Izrael navzdory příměří zaútočil na jižní Libanon, zemřelo šestnáct lidí
Následky izraelského útoku na město Nabatíja v jižním Libanonu (20. června 2026)


Jednání o dohodě Spojených států a Íránu ve Švýcarsku

Diplomaté z různých zemí ve švýcarském letovisku Bürgenstock jednají o naplnění memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, prohlásilo v sobotu švýcarské ministerstvo zahraničí s tím, že v zájmu diskrétnosti a důvěryhodnosti žádné další informace sdělovat nebude. Memorandum, které ve středu na dálku podepsali americký prezident Donald Trump a íránský prezident Masúd Pezeškján, otevírá cestu ke konečné mírové dohodě. Zároveň však v sobotu Írán oznámil uzavření Hormuzského průlivu.

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Jednání o dohodě Spojených států a Íránu ve Švýcarsku pokračují
Zvláštní vyslanec Bílého domu Steve Witkoff


Írán oznámil uzavření Hormuzského průlivu. Podle Vance o tom nejsou důkazy

Íránské vojenské velitelství v sobotu oznámilo, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen kvůli izraelským útokům v Libanonu a kvůli „zlé vůli“ Spojených států. Informovaly o tom světové agentury. Teherán rovněž uvedl, že pokud bude izraelská agrese pokračovat, podnikne další kroky. Americký viceprezident JD Vance řekl stanici Fox News, že o uzavřené úžině nejsou důkazy.

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Írán oznámil uzavření Hormuzského průlivu. Podle Vance o tom nejsou důkazy
Hormuzský průliv


Zelenskyj odeslal Nawrockému řád, který mu chtěl polský prezident odebrat

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odeslal polskému protějšku Karolu Nawrockému nejvyšší polské vyznamenání, které mu chtěl Nawrocki odebrat. Kvůli kroku ze strany hlavy polského státu se ocenění rozhodli vrátit také šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov a ukrajinský velvyslanec ve Varšavě Vasyl Bodnar. Jádrem sporu je Zelenského dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil přídomek Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády. To vyvolalo v Polsku pobouření.

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Zelenskyj odeslal Nawrockému řád, který mu chtěl polský prezident odebrat
Volodymyr Zelenskyj


Srážka vlaků na jihu Británie má téměř sto zraněných

Dva vlaky se v pátek večer srazily na jihu Velké Británie u města Bedford. Zemřel jeden ze strojvedoucích a celkem 99 lidí se zranilo, sdělili aktualizovanou bilanci vyšetřovatelé. Dříve hovořili o 89 zraněných. Devět lidí je v kritickém stavu, 35 má vážná a ostatní lehká zranění. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informaci, že by mezi nimi byli Češi. Trať vedoucí z oblasti střední Anglie do Londýna na nádraží St Pancras je kompletně uzavřená, příčiny kolize se vyšetřují.

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Srážka vlaků na jihu Británie má téměř sto zraněných
Místo kolize vlaků nedaleko Bedfordu


S horkem dorazily do Česka bouřky

Kvůli bouřkám vyjíždějí hasiči k prvním případům. V kempu na Trutnovsku zranily padající větve muže a ženu. Spadlý strom zastavil pak i vlaky na trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Bouřky aktuálně přecházejí přes Vysočinu a Královéhradecký kraj. Český hydrometeorologický ústav varoval především před vysokými teplotami, ty na některých místech dosahovaly nad čtyřiatřicet stupňů Celsia.

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Bouřky v Královéhradeckém kraji lámaly stromy, výstraha platí pro většinu Čech
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Čeští vědci úpravou RNA opravili poruchu, která krade zrak

Výzkumný tým z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd vedený Davidem Staňkem vyvinul experimentální RNA terapii schopnou opravit genetickou poruchu spojenou s retinitis pigmentosa – dědičným onemocněním sítnice, které postupně vede ke ztrátě zraku.

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Čeští vědci úpravou RNA opravili poruchu, která krade zrak
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