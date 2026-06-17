SOUHRN: Zásadní události středy 17. června


před 55 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 17. června 2026.

Rutte potvrdil, že Česko loni nesplnilo závazek dávat na obranu dvě procenta HDP

Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte potvrdil, že Česká republika a rovněž Slovinsko a Albánie loni nesplnily závazek vydávat na obranu dvě procenta HDP. Podle Rutteho ale česká vláda tvrdě pracuje na tom, aby se jí podařilo dvouprocentní závazek splnit letos. Rutte to uvedl na tiskové konferenci v Bruselu před čtvrtečním jednáním ministrů obrany zemí NATO.

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Rutte potvrdil, že Česko loni nesplnilo závazek dávat na obranu dvě procenta HDP
Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte
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Bezpečnostní rada státu nestihla dokončit debatu kolem nové koncepce armády, řekl Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO)


Kratom bude možné koupit až od 21 let, uvedl Babiš

Kratom bude možné koupit legálně až od 21 let, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) na středečním brífinku k chystané regulaci psychomodulačních látek. Zakázán má být prodej přes internet. Zavede se spotřební daň a DPH se převede ze snížené do základní sazby, navrhuje dále vláda.

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Kratom bude možné koupit až od 21 let, uvedl Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO)


Dohoda USA s Íránem zahrnuje bilionový fond, má podpořit investice, píše Reuters

V rámcové dohodě mezi USA a Íránem, o níž informoval americký prezident Donald Trump na konci minulého týdne, je uveden soukromý fond v hodnotě tři sta miliard dolarů (6,2 bilionu korun), píše agentura Reuters. Podle jejího zdroje je cílem fondu podpořit investice do Íránu a více než polovina částky již byla vyčleněna.

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Dohoda USA s Íránem zahrnuje bilionový fond, má podpořit investice, píše Reuters
Protiamerický billboard v ulicích íránského Teheránu (17. května 2026)


Lídři G7 se shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny

Čelní představitelé ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny. Země se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Vyplývá to ze společného prohlášení hlav států a vlád Spojených států, Německa, Spojeného království, Francie, Itálie, Japonska a Kanady.

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Lídři G7 se shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny
Americký prezident Donald Trump s kanadským premiérem Markem Carneym
Kontext
Ukrajina hlásí čtyři mrtvé po ruských útocích na Slovjansk a Záporoží
Záporoží po ruském útoku


V Chorvatsku zatkli důstojníka katamaránu, který potopil plachetnici s Čechy

Chorvatská policie zatkla prvního důstojníka katamaránu, který v neděli nedaleko Splitu srážkou potopil plachetnici s českou posádkou. Informovala o tom ve středu veřejnoprávní stanice HRT. Lodní neštěstí nepřežili čtyři Češi a další čtyři osoby byly převezeny do nemocnice.

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V Chorvatsku zatkli důstojníka katamaránu, který potopil plachetnici s Čechy
Katamarán, který se nedaleko Splitu srazil s plachetnicí


Europoslanci schválili zpřísnění návratů lidí bez povolení k pobytu

Poslanci Evropského parlamentu ve středu schválili nové unijní předpisy, které mají zjednodušit navracení občanů třetích zemí pobývajících v EU nelegálně. Návrh, na němž se začátkem tohoto měsíce předběžně dohodli vyjednavači Evropského parlamentu a členských států (Rada EU), počítá mimo jiné s povinností migrantů spolupracovat s úřady či se vznikem takzvaných návratových center mimo území Unie.

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Europoslanci schválili zpřísnění návratů lidí bez povolení k pobytu
Ilustrační snímek


Pondělní stávka v ČT a ČRo se projeví ve vysílání, veřejnou službu neohrozí

Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu Veřejnoprávně v reakci na změnu financování veřejnoprávních médií, kterou schválila vláda, ohlásila výstražnou stávku. Na brífinku před budovou ČRo organizátoři uvedli, že do stávky se zapojí stovky zaměstnanců. Projeví se ve vysílání s výjimkou dětských stanic Radio Junior a Déčko, neohrozí ale klíčové funkce médií veřejné služby. Stávka má podporu odborových organizací obou médií, které ji ale nevyhlašují.

Více k tématu
Pondělní stávka v ČT a ČRo se projeví ve vysílání, veřejnou službu neohrozí
Brífink iniciativy Veřejnoprávně k pondělní stávce


Evropský parlament schválil používání geneticky vylepšených plodin

Evropa až doposud nemohla v zemědělství využívat výsledků pokroku v genetickém inženýrství. Moderní techniky, které umožňují cílené změny genů, ale nejde o GMO, ve středu schválili poslanci Evropského parlamentu. Otevřeli tak cestu na pole pro rostliny, které budou mít vyšší výnosy, budou odolnější vůči nemocem a vydrží i zrychlování klimatické změny.

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Evropský parlament schválil používání geneticky vylepšených plodin
Ilustrační foto

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