Ukrajina hlásí čtyři mrtvé po ruských útocích na Slovjansk a Záporoží


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Čtyři lidé zahynuli po ruských útocích na východoukrajinská města Slovjansk a Záporoží. Informovaly o tom místní úřady s tím, že další lidé utrpěli zranění.

Ve Slovjansku v Doněcké oblasti dvojice ruských vzdušných útoků v úterý večer připravila o život tři lidi a dalších pět zranila, napsala na telegramu místní prokuratura.

Jeden člověk také zemřel a dalších sedm bylo zraněno v noci na středu při ruském útoku v Záporoží, informoval šéf oblastní vojenské správy Ivan Fedorov. „Pět nepřátelských dronů zasáhlo civilní zástavbu. Jedná se o obytné domy, kancelářské centrum, vzdělávací zařízení,“ napsal Fedorov.

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V příhraniční Sumské oblasti na severu Ukrajiny utrpěli zranění po ruském dronovém útoku tři lidé, sdělila místní policie.

Rusko v noci na středu vyslalo na Ukrajinu 119 dronů, z nichž 97 zneškodnila protivzdušná obrana, uvedlo ukrajinské letectvo. Zásahy dronů byly zaznamenány v 11 lokalitách.

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