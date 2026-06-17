Lídři G7 se shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny

Čelní představitelé ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny. Země se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Vyplývá to ze společného prohlášení hlav států a vlád Spojených států, Německa, Spojeného království, Francie, Itálie, Japonska a Kanady.
Prohlášení zmiňuje ukrajinský pokrok na bojišti v posledních měsících a hovoří o nové dynamice. „Abychom tuto novou dynamiku podpořili a urychlili, souhlasíme s navýšením dodávek prostředků protivzdušné obrany, dalších systémů a záchytných prostředků a také prostředků s dlouhým doletem,“ stojí v textu, kde lídři sedmi světových ekonomik hovoří také o další energetické podpoře pro Ukrajinu, aby zvládla příští zimu.
„Zavazujeme se zvýšit tlak na ruskou válečnou ekonomiku. V této souvislosti posílíme naše sankce, včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru,“ uvádí dále čelní představitelé sedmi zemí, podle nichž je nyní vhodná doba na podobná opatření.
Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Íránem, která má znovu otevřít pro plavbu Hormuzský průliv, jímž až do letošní americko-izraelské války proti Íránu procházela asi pětina světových dodávek ropy.
Jednání ve Francii se účastnil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle něj se lídři G7 shodli, že Rusko válku proti Ukrajině nevyhrává a musí co nejdříve uzavřít dohodu. Debata podle něj probíhala také o dalších protiruských sankcích i obranných kapacitách Ukrajiny, podotkla agentura Reuters. Americký prezident Donald Trump, jenž se jednání s ukrajinským lídrem na summitu G7 rovněž zúčastnil, uvedl, že pro uzavření mírové dohody udělá vše, co bude v jeho silách.
Tlak Evropy na Trumpa
Evropští lídři se podle Reuters snažili přesvědčit šéfa Bílého domu, že dosavadní postoje USA k možným podmínkám mírové dohody byly vůči Moskvě „příliš vstřícné“ – zejména nyní, kdy se díky útokům ukrajinských dronů na ruské území zlepšila situace napadené země.
Agentura AFP také nedávno s odvoláním na vlastní analýzu údajů amerického Institutu pro studium války napsala, že Ukrajina v květnu dobyla zpět přibližně 282 kilometrů čtverečních, čímž druhý měsíc za sebou zmenšila plochu území okupovaného Ruskem.
„Situace v roce 2026 se výrazně liší od roku 2025. Ukrajina statečně drží frontovou linii, únava Ruska je zřetelná,“ uvedla na síti šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která se setkání ve Francii také účastnila. Nyní je podle ní čas prohloubit podporu napadené země.