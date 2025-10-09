Peking zpřísnil kontroly vývozu v odvětví kovů vzácných zemin. Čínské ministerstvo obchodu oznámilo omezení exportu technologií souvisejících s těmito strategickými prvky. Podle BBC Peking zablokuje vývoz zahraničním výrobcům zbraní a některým firmám zabývajícím se polovodiči. Regulace exportu zvyšují napětí mezi Čínou a Západem.
Čína zpřísnila vývoz strategických kovů vzácných zemin
Čína je největším světovým producentem vzácných zemin, které jsou nezbytné pro digitální technologie, automobilový a zbrojní průmysl a energetiku. Na celosvětové produkci zpracovaných kovů vzácných zemin a magnetů má podíl více než 90 procent.
Od dubna zavedla systém licencí pro vývoz některých těchto kovů, což vyvolalo rozruch v několika odvětvích po celém světě. Nově se kontroly týkají vývozu technologií souvisejících s těžbou a zpracováním těchto prvků.
Vývozci tak musí získat povolení pro vývoz technologií používaných k těžbě a tavení, ale také pro technologie používané pro „montáž, seřizování, údržbu, opravy a modernizaci výrobních linek“, uvedlo ministerstvo.
Omezení v oblasti obrany
Resort rovněž oznámil, že budou zavedena další omezení pro zahraniční subjekty, které vyvážející související výrobky mimo Čínu. „Nějakou dobu některé zahraniční organizace a jednotlivci přímo či po zpracování převádějí nebo poskytují kontrolované položky vzácných zemin původem z Číny pro přímé nebo nepřímé použití v citlivých oblastech, jako jsou vojenské operace,“ uvedl mluvčí ministerstva.
To podle něj způsobuje značné škody nebo potenciální ohrožení národní bezpečnosti a zájmů Číny a má nepříznivý dopad na mezinárodní mír a stabilitu.
Asijská velmoc také nově objasnila, že licence nebudou poskytnuty zahraničním subjektům působícím v obraně. Žádosti týkající se pokročilých polovodičů se budou schvalovat případ od případu. Nová pravidla také zakazují čínským společnostem spolupracovat se zahraničními subjekty v oblasti vzácných zemin bez povolení ministerstva.
Oznámení přišlo den poté, co američtí zákonodárci vyzvali k širšímu zákazu vývozu zařízení pro výrobu čipů do Číny. Peking hájí svá omezení vývozu jako „nediskriminační“, protože se podle něj nezaměřují na žádnou konkrétní zemi.
Problémy evropských firem
Čína exportní kontroly zavedla v návaznosti na cla oznámená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Problémy vzápětí pocítily hlavně automobilky, včetně těch evropských, jež čelily zpožděním výroby a rozsáhlým odstávkám. O pomoc požádaly Peking také společnosti vyrábějící čipy.
Evropské firmy se nyní chystají na další přerušení dovozu klíčových kovů z Číny, a to navzdory červencové dohodě o zrychlení dodávek těchto minerálů důležitých pro výrobu elektromobilů, uvedla v polovině září podle agentury Reuters Evropská obchodní komora v Číně.
„Bez ohledu na dohody a závazky dosažené na summitu EU-Čína 24. července nadále pozorujeme významné překážky pro naše členy,“ řekl agentuře prezident komory Jens Eskelund. „Myslím, že lze říci, že od summitu jsme nezaznamenali žádné podstatné změny,“ dodal. Komora proto podle něj očekává, že více firem bude muset přerušit činnost.