Lídři G7 se podle Zelenského shodli, že Rusko nevyhrává válku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Lídři G7 se podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdříve uzavřít dohodu. Doplnil, že hovořili také o dalších sankcích i obranných kapacitách Ukrajiny, píše Reuters. Americký prezident Donald Trump, který se jednání s ukrajinským lídrem na summitu skupiny vyspělých ekonomik G7 ve Francii rovněž zúčastnil, uvedl, že pro uzavření mírové dohody udělá vše, co bude v jeho silách.

„Hovořili jsme o tom, co Ukrajina potřebuje,“ uvedl Zelenskyj. Doplnil, že s vrcholnými představiteli zemí G7 mluvil o sankcích na ruský energetický, bankovní a vojenský sektor i možnostech protivzdušné obrany. Summit označil za velmi pozitivní. V příspěvku na síti X doplnil, že „Rusko si musí uvědomit, že jeho válka se nikdy nestane běžnou součástí života,“ a poděkoval všem, kteří Ukrajině pomáhají.

Podle Trumpa bylo setkání lídrů se Zelenským velmi dobré. „Rusko by mělo uzavřít dohodu,“ řekl po jednání s ukrajinským prezidentem, na kterém byli přítomni také zástupci EU a dalších států G7. „Ukončil jsem již osm válek. Tahle je tou, o níž jsem myslel, že ji bude nejjednodušší urovnat,“ prohlásil a doplnil, že na obou stranách umírá příliš mnoho mladých mužů.

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Evropští lídři se podle Reuters snažili přesvědčit amerického prezidenta, že dosavadní postoje USA k možným podmínkám mírové dohody vůči Moskvě byly příliš vstřícné, zejména nyní, kdy se díky ukrajinským útokům dronů na ruském území zlepšila situace napadené země.

„Situace v roce 2026 se výrazně liší od roku 2025. Ukrajina statečně drží frontovou linii, únava Ruska je zřetelná,“ napsala na síti X šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která se setkání také účastnila. Nyní je podle ní čas prohloubit podporu napadené země.

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