SOUHRN: Zásadní události úterý 16. června

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 16. června 2026.
Lídři G7 se podle Zelenského shodli, že Rusko nevyhrává válku
Lídři G7 se podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdříve uzavřít dohodu. Doplnil, že hovořili také o dalších sankcích i obranných kapacitách Ukrajiny, píše Reuters. Americký prezident Donald Trump, který se jednání s ukrajinským lídrem na summitu skupiny vyspělých ekonomik G7 ve Francii rovněž zúčastnil, uvedl, že pro uzavření mírové dohody udělá vše, co bude v jeho silách.
Evropský parlament schválil klíčovou část obchodní dohody s USA
Poslanci Evropského parlamentu schválili zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží z USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Tu Evropská komise uzavřela ve snaze zabránit zavedení vysokých cel americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Ukrajina zasáhla největší moskevskou ropnou rafinerii
Ukrajinské drony v noci na úterý zasáhly rafinerii v Moskvě, uvedl starosta ruské metropole Sergej Sobjanin. Protivzdušná obrana podle něj zničila přibližně šedesát bezpilotních prostředků směřujících na Moskvu. Zásah moskevského ropného zařízení potvrdil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková rezignovala
Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková rezignovala na svou funkci. Své rozhodnutí oznámila premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Důvodem rezignace je podle Fukové přesun romské agendy pod ministerstvo práce a rozdílný pohled na její další koordinování. Fuková uvedla, že výsledné nastavení jí neumožňuje funkci efektivně vykonávat.
Policie stíhá deset lidí za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb
Osm cizinců a dva Čechy stíhají policisté za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb a přepravy přes digitální platformy. Škodu způsobenou státu dvěma skupinami pachatelů vyčíslili celkem na 300 milionů korun. Stíhaní čelí obvinění z účasti na organizované zločinecké skupině a ze zkrácení daně. Na společné tiskové konferenci to uvedli představitelé policie, celníků a finanční správy. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt.
Na rakovinu dělohy umírají stovky žen ročně. Zásadní roli hraje obezita
Asi 2100 žen v Česku si každý rok vyslechne diagnózu rakoviny dělohy. Přibližně čtyři stovky z nich na tuto nemoc zemřou, významná část z nich ale zbytečně. Jak upozornil gynekolog Michael Halaška z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, zásadní roli ve vzniku tohoto nebezpečného onemocnění totiž hraje kromě genetiky a syndromu PMOS zejména obezita.