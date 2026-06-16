Bartůšek se v Evropském parlamentu připojila ke konzervativní frakci

Europoslankyně Nikola Bartůšek (zvolena za Přísahu) se stala členkou frakce Evropští konzervativci a reformisté (ECR), v níž zasedají mimo jiné zákonodárci zvolení za ODS. Bartůšek tak potvrdila informaci, se kterou dříve přišel server Politico.
Server napsal, že členové ECR budou o přijetí Bartůšek hlasovat ve středu večer. Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) ale sdělil, že její přijetí schválili již v úterý vpodvečer.
„Do Evropského parlamentu jsem šla s tím, že chci bojovat proti nelegální migraci, proti převaděčským gangům a pracovat pro české občany. V ECR budu mít na tohle všechno ideální podmínky, a proto jsem se tam rozhodla vstoupit,“ uvedla Bartůšek.
Bývalá členka a místopředsedkyně hnutí Přísaha byla zvolena na společné kandidátce s Motoristy sobě a původně byla členkou Patriotů pro Evropu (PfE). Z této frakce byla později vyloučena pro údajné poškození jejího jména.
„Navýšíme své počty,“ řekl v úterý na tiskové konferenci spolupředseda frakce ECR Nicola Procaccini. „Nechceme zvyšovat počet členů jen proto, abychom byli větší než ostatní – chceme posílit svůj vliv díky správným lidem,“ dodal.
Po příchodu Bartůšek má frakce ECR 82 mandátů. Nadále tak bude čtvrtým největším poslaneckým klubem v EP a zvýší svůj náskok před liberální frakcí Obnova Evropy, která je pátá největší. V ní zasedá 78 poslanců poté, co v posledních měsících přijala několik nových členů.
Evropští konzervativci a reformisté vznikli po volbách v roce 2009. Navazovali tehdy na Hnutí pro evropskou reformu, společný projekt ODS a britských konzervativců. Mezi členy jsou od začátku zástupci polské konzervativní strany Právo a spravedlnost. Na založení frakce se podílel tehdejší europoslanec ODS Jan Zahradil, který v současnosti spolupracuje s Motoristy sobě. Britští konzervativci EP opustili po vystoupení Británie z EU.