Patrioti pro Evropu vyloučili Bartůšek kvůli poškození dobrého jména, řekl Knotek

Patrioti pro Evropu (PfE) vyloučili českou europoslankyni Nikolu Bartůšek (Přísaha) z důvodu poškození dobrého jména frakce, sdělil lídr české delegace v této parlamentní skupině a europoslanec za hnutí ANO Ondřej Knotek. O konci Bartůšek v PfE informovala v pondělí na úvod plenárního zasedání Evropského parlamentu jeho předsedkyně Roberta Metsolová. Sama europoslankyně svůj odchod z frakce potvrdila, o důvodech se nezmínila.
„Tímto případem se zabývalo minulý týden vedení Patriotů, jehož jsem jako vedoucí delegace členem. Podle stanov skupiny z důvodu poškození dobrého jména frakce předseda frakce pan (Jordan) Bardella minulý týden v úterý inicioval proces vyloučení paní Bartůšek a byro, které má příslušnou pravomoc, rozhodlo a vyloučilo paní Bartůšek,“ shrnul Knotek.
Bližší důvody upřesnit odmítl. „Byl to obranný mechanismus frakce vzhledem k dané situaci,“ doplnil europoslanec.
Bartůšek, která v EP od roku 2024 vykonává svůj první mandát, v pondělí uvedla, že se její cesty s touto skupinou v EP rozešly. Odmítla poskytnout další informace o svém odchodu, nyní bude nezařazenou poslankyní.
Za svého působení v pravicové frakci několikrát nepodpořila současnou Evropskou komisi Ursuly von der Leyenové v hlasování o důvěře. V posledních týdnech také vystupovala proti unijní dohodě s jihoamerickým blokem Mercosur.
Antonín Staněk, který se do EP také dostal za hnutí Přísaha, potvrdil, že nemá v úmyslu ve frakci PfE končit. „O vyloučení kolegyně jsem se dozvěděl na plenárním jednání frakce a to bez dalších podrobností. Kolegyně se mnou na toto téma nemluvila,“ doplnil Staněk. Knotek potvrdil, že frakce vůči žádnému jinému českému europoslanci proces vyloučení nezahájila.
Třetí největší frakce
Frakce Patrioti pro Evropu (Patriots for Europe), v jejímž čele stojí šéf francouzského krajně pravicového Národního sdružení Bardella, je nyní třetí největší politickou skupinou v Evropském parlamentu, má 84 členů. Členy frakce bylo od začátku sedm europoslanců z hnutí ANO (Jaroslav Bžoch, Klára Dostálová, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík, Jana Nagyová a Jaroslava Pokorná Jermanová), Filip Turek za Motoristy a právě Bartůšek za Přísahu.
Martin Hlaváček nedlouho po zvolení oznámil, že se ze závažných osobních důvodů neujme druhého mandátu, nahradil ho tedy Tomáš Kubín. Následně loni v létě ukončil své působení v Evropském parlamentu z rodinných důvodů Ondřej Kovařík a nahradil ho Jaroslav Knot.
Filip Turek byl v loňských říjnových volbách zvolen poslancem za Motoristy, v Evropském parlamentu ho tedy nahradil bývalý ministr kultury Staněk.