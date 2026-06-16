Policie stíhá deset lidí za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb


16. 6. 2026Aktualizovánopřed 24 mminutami|Zdroj: ČTK

Osm cizinců a dva Čechy stíhají policisté za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb a přepravy přes digitální platformy. Škodu způsobenou státu dvěma skupinami pachatelů vyčíslili celkem na 300 milionů korun. Stíhaní čelí obvinění z účasti na organizované zločinecké skupině a ze zkrácení daně. Na společné tiskové konferenci to uvedli představitelé policie, celníků a finanční správy.

Organizovaná skupina cizojazyčných provozovatelů podle kriminalistů od roku 2022 až do současnosti vybudovala a řídila síť obchodních společností, přičemž cílem této struktury bylo systematicky krátit daňovou povinnost a získat neoprávněnou ekonomickou výhodu oproti konkurenci.

Členové skupiny měli rozdělené role – někteří zajišťovali řízení společností či nábor řidičů, další měli na starosti účetní servis či správu bankovních účtů. Sedm obviněných poslal soud do vazby. Hrozí jim až třináct let vězení. Podle informací ČTK jsou mezi obviněnými zejména Uzbekové. Kauzu dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Podle Jiřího Žežulky z Generálního finančního ředitelství jde o jeden z největších daňových případů v této oblasti.

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