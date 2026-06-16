Skoro tři čtvrtiny Čechů užívají návykové látky, uvádí úřad

Téměř tři čtvrtiny lidí v Česku podle průzkumů užívají návykové látky. Denně či skoro denně kouří cigarety až 1,6 milionu osob nad patnáct let a pije alkohol až milion lidí. Až milion žen a mužů má problém se zneužíváním léků. Vyplývá to z výroční zprávy o závislostech za rok 2025, kterou v úterý zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS). S dokumentem se v pondělí seznámila vláda.
„Odhadované počty lidí, kteří jsou v riziku vzniku a rozvoje závislostí, se v České republice dlouhodobě prakticky nemění. Podle posledních průzkumů užívá v současnosti návykové látky 72 procent české populace a až 49 procent populace se nachází v riziku závislosti, nejčastěji v souvislosti s kouřením, nadměrnou konzumací alkoholu a nadužíváním psychoaktivních léků,“ popsala vedoucí NMS Pavla Chomynová.
Podle zjištění roste počet lidí, kteří mají problémy kvůli užívání více látek současně. Přibývá i těch, kteří vyhledají kvůli alkoholu a zneužívání léků pomoc a léčbu. Kapacita adiktologických služeb je ale nedostatečná, čekací doby jsou dlouhé. I přesto má Česko v evropském srovnání dlouhodobě malý výskyt infekcí či úmrtí kvůli drogám díky minimalizaci rizik a škod, uvedlo NMS.
Denně či skoro denně kouří cigarety 1,5 až 1,6 milionu lidí nad patnáct let, e-cigarety 830 tisíc až 920 tisíc. Alkoholu se každý či skoro každý den napije až milion lidí nad patnáct let. Škodlivě pije až 900 tisíc. Až milion lidí má problém se zneužíváním léků. Konopné látky užilo za poslední rok podle odborných odhadů 650 tisíc až 830 tisíc lidí. Riziko vzniku závislostí hrozí u 360 tisíc z nich. Až 400 tisíc lidí si vzalo za posledních dvanáct měsíců konopné látky jen k samoléčbě.
Rizikových uživatelů pervitinu je až 39 tisíc, dalších až deset tisíc užívá opioidy. Až 450 tisícům lidí hrozí digitální závislost, častěji jsou to mladí. Problémy s hraním her může mít až 275 tisíc lidí.
Dopady závislostí
V Česku loni podle Českého statistického úřadu zemřelo celkem 113 337 lidí. Kvůli pití alkoholu ročně umírá až sedm tisíc lidí, u dvou tisíc z nich je alkohol hlavní či jedinou příčinou. Kouření může až za osmnáct tisíc úmrtí. Nelegální drogy připraví ročně o život podle odhadů až 1300 osob.
Podle odhadů Česko ročně kvůli dopadům kouření může přicházet o 100 až 170 miliard korun, kvůli alkoholu o 50 až 57 miliard korun, kvůli nelegálním drogám o šest až sedm miliard korun a kvůli hazardu o čtrnáct až šestnáct miliard korun.
Na protidrogovou politiku s adiktologickými službami, záchytnými stanicemi, koordinací a výzkumem stát vydává 1,63 miliardy korun. Do léčby putuje od zdravotních pojišťoven asi 1,59 miliardy korun, z toho víc než miliarda na léčení dopadů alkoholu. Na spotřební dani z tabáku vybere stát ročně 59 miliard korun a z alkoholu čtrnáct miliard korun. V hazardních hrách prohráli hráči 64 miliard korun. Pod vlivem návykových látek se spáchalo 15 600 trestných činů, z nich dvě třetiny pod vlivem alkoholu.
Experti ve zprávě doporučují rozvíjet systém sledování vývoje závislostí i situace na trhu. Radí víceleté financování protidrogové politiky, zajistit koordinování postupu, nastavit regulaci podle rizikovosti látek, zavést varování na obalech alkoholu a léků, potírat nelegální tabák či ukotvit adiktologické služby.
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