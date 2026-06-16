Trump není spokojený s postupem Izraele v Libanonu

Dohoda Spojených států s Íránem míří do druhé fáze, Írán nezíská jadernou zbraň a USA nebudou v zemi investovat žádné peníze, prohlásil americký prezident Donald Trump na summitu skupiny vyspělých ekonomik G7 ve Francii. Podle serveru Times of Israel (ToI) také řekl, že není spokojený s postupem Izraele v Libanonu a proti Hizballáhu. Pokračování izraelských útoků v této zemi označuje Írán za porušování dohody.
Washington a Teherán mají v pátek formálně stvrdit memorandum o porozumění, které digitálně podepsaly v neděli. Cílem memoranda je zajistit klid zbraní k vyjednání konečné dohody. Obě strany však hovoří o některých rozdílných bodech obsažených v podepsaném textu.
„Dohoda jde do další fáze, která podle mě bude vlastně jednodušší,“ řekl Trump na summitu G7. Součástí dalších jednání by měl být například právě sporný íránský jaderný program.
V otázce izraelských útoků proti Hizballáhu v Libanonu šéf Bílého domu prohlásil, že Izrael s militantním hnutím bojuje příliš dlouho a umírá při tom příliš mnoho lidí. „A nemusíte zbourat celý obytný dům pokaždé, když někoho hledáte. Protože v těch domech je spousta lidí. A rozhodně nejsou všichni z Hizballáhu, to vám můžu říct,“ podotkl podle serveru ToI Trump.
„Netanjahu by měl být odpovědnější“
Nechal se také slyšet, že premiér Izraele Benjamin Netanjahu by měl být odpovědnější. Některé neshody z posledních týdnů se však podle něj nepodepsaly na „skvělém vztahu“, který spolu mají.
Trump také navrhl, že pokud se Izrael nedovede vypořádat s Hizballáhem, aniž by „pozabíjel všechny ostatní“, měla by se o militantní hnutí postarat Sýrie, která by podle amerického prezidenta odvedla lepší práci. Lídr Sýrie Ahmad Šara je podle Trumpa velmi schopný.
Izraelské údery na Libanon, odkud útočí Hizballáh, si od 2. března vyžádaly přes 3600 obětí. Více než 1,2 milionu tamních obyvatel muselo opustit domovy.
Tématem aktuálního summitu G7 je vedle Íránu také ruská agrese na Ukrajině. Trump se v úterý ve Francii sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a podle Trumpova vyjádření oba dva čeká ještě jedna schůzka.