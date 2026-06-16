Trump není spokojený s postupem Izraele v Libanonu


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK, Times of Israel

Dohoda Spojených států s Íránem míří do druhé fáze, Írán nezíská jadernou zbraň a USA nebudou v zemi investovat žádné peníze, prohlásil americký prezident Donald Trump na summitu skupiny vyspělých ekonomik G7 ve Francii. Podle serveru Times of Israel (ToI) také řekl, že není spokojený s postupem Izraele v Libanonu a proti Hizballáhu. Pokračování izraelských útoků v této zemi označuje Írán za porušování dohody.

Washington a Teherán mají v pátek formálně stvrdit memorandum o porozumění, které digitálně podepsaly v neděli. Cílem memoranda je zajistit klid zbraní k vyjednání konečné dohody. Obě strany však hovoří o některých rozdílných bodech obsažených v podepsaném textu.

„Dohoda jde do další fáze, která podle mě bude vlastně jednodušší,“ řekl Trump na summitu G7. Součástí dalších jednání by měl být například právě sporný íránský jaderný program.

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V otázce izraelských útoků proti Hizballáhu v Libanonu šéf Bílého domu prohlásil, že Izrael s militantním hnutím bojuje příliš dlouho a umírá při tom příliš mnoho lidí. „A nemusíte zbourat celý obytný dům pokaždé, když někoho hledáte. Protože v těch domech je spousta lidí. A rozhodně nejsou všichni z Hizballáhu, to vám můžu říct,“ podotkl podle serveru ToI Trump.

„Netanjahu by měl být odpovědnější“

Nechal se také slyšet, že premiér Izraele Benjamin Netanjahu by měl být odpovědnější. Některé neshody z posledních týdnů se však podle něj nepodepsaly na „skvělém vztahu“, který spolu mají.

Trump také navrhl, že pokud se Izrael nedovede vypořádat s Hizballáhem, aniž by „pozabíjel všechny ostatní“, měla by se o militantní hnutí postarat Sýrie, která by podle amerického prezidenta odvedla lepší práci. Lídr Sýrie Ahmad Šara je podle Trumpa velmi schopný.

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