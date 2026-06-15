Ve Francii začíná třídenní summit G7

Ve francouzském Évian-les-Bains začíná třídenní summit skupiny velkých světových ekonomik G7, na němž by se i za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa mělo diskutovat o důsledcích dohody o ukončení války USA s Íránem a o válce Ruska proti Ukrajině. Trumpa čeká mimo jiné slavnostní večeře s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem ve Versailles.
„Francouzský prezident připravil opravdu královské přivítání Donalda Trumpa. Bude to neoficiální zakončení summitu, pochopitelně bude Macron chtít využít této příležitosti, aby mezi čtyřma očima projednal otázky, které jsou pro Francii i celou Evropu velice důležité,“ upozornil zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd.
Tématem schůzky by mohla být evropská bezpečnost, otázka, zda se USA budou nadále podílet na obraně Evropy či ukončení konfliktu na Ukrajině po ruské agresi, dodal Šmíd.
Schůzka lídrů Spojených států, Německa, Británie, Francie, Itálie, Japonska a Kanady měla v lázeňském městě u hranic se Švýcarskem původně začít v neděli, ale kvůli oslavám 80. narozenin Trumpa ve Washingtonu se o den posunula.
Dohoda s Íránem
Summit se uskuteční krátce po oznámení dohody o ukončení války v Íránu, kterou americký prezident Trump koncem února spolu s Izraelem rozpoutal, oficiálně má být tato dohoda podepsána v pátek ve Švýcarsku. Vztahy s Íránem by tak měly být jedním z hlavních témat akce na vrcholné úrovni, během níž se má Trump sejít také s představiteli spřátelených blízkovýchodních zemí.
„Oznámení dohody se do jednání G7 nepochybně promítne,“ uvedl zpravodaj ČT Šmíd. Podle něj může dohoda mimo jiné uvolnit prostor jednání například o Ukrajině. Americký prezident na summitu zúčastní i zasedání, na němž bude také ukrajinská hlava státu Volodymyr Zelenskyj, jejíž zemi se v posledních měsících podle zpráv médií daří velmi dobře odolávat ruské ofenzivě.
Summitu, který potrvá do středy, předsedá francouzský prezident Macron, pro něhož půjde zřejmě o poslední vrcholné jednání G7 v roli hlavy státu. Na program francouzské předsednictví zařadilo také otázky ekonomické bezpečnosti, dodavatelských řetězců kritických surovin či reformu mezinárodní finanční architektury.
Vztahy Kanady s EU a USA
Kanadský premiér Mark Carney se před summitem G7 setkal s irským premiérem Micheálem Martinem. Podle agentury AP tím pokračuje ve snahách o sblížení s Evropou. Carney prohlásil, že středně velké země by neměly soupeřit o přízeň Ameriky.
Dodal, že Kanada a Evropská unie mají dohromady více než dvojnásobek obyvatelstva Spojených států, podobně velkou ekonomiku a společný rozpočet na obranu, který je dvojnásobný oproti rozpočtu Číny. Podle AP řekl, že menší národy mohou znásobit svou sílu tím, že se spojí s podobně smýšlejícími spojenci.
Carneyho výroky přichází na pozadí zvýšeného diplomatického napětí mezi Washingtonem a Ottawou. Trump v únoru pohrozil Kanadě zavedením cel ve výši sta procent, pokud uzavře obchodní dohodu s Čínou.
Trump dříve také oznámil, že stáhl své pozvání Carneymu, aby se připojil k jeho iniciativě Rada míru. Oznámení předcházel Carneyho projev na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu, kde kanadský premiér hovořil o „éře rivality velmocí“ a řekl, že menší země se musí semknout, přičemž odkazoval na esej Václava Havla Moc bezmocných. Trump následující den ve svém projevu označil Kanadu za nevděčnou.
Demonstrace proti summitu
Summitu předcházely také protesty. V neděli demonstranti v Ženevě zapálili automobil značky Tesla, rozbili okna v několika budovách a házeli kameny na policii. Ta proti nim použila slzný plyn. Do pochodu, který byl zpočátku poklidný, se podle odhadů policie zapojilo kolem dvaceti tisíc lidí, napsala agentura Reuters.
Účastníci protestovali primárně proti kapitalismu, demonstrovali ale také například za větší podporu Palestinců. Pochod uspořádalo zhruba 60 různých uskupení, včetně feministických či odborových organizací, upozornila agentura DPA.
Demonstranti uvedli, že protestují proti G7 jakožto symbolu koncentrované politické a ekonomické moci. Šéf a největší akcionář automobilky Tesla Elon Musk se tento týden stal prvním dolarovým bilionářem na světě, což posílilo obavy ohledně majetkové nerovnosti, upozornila agentura Reuters.