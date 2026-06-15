Trump oslavil osmdesátiny dohodou s Íránem a sledováním zápasů UFC


před 57 mminutami|Zdroj: ČTK

Prezident Donald Trump slavil své 80. narozeniny dohodou o ukončení války s Íránem, jejíž sjednání oznámil na sociální síti jen pár hodin před vlastními oslavami. Své osmdesátiny – a také 250. výročí založení Spojených států – totiž slavil neobvyklou akcí – sedmi zápasy smíšených bojových umění v osmistěnné kleci, oktagonu, na jižním trávníku Bílého domu, uvedla agentura AP. Klání předcházela hymna a přelet stíhaček nad Bílým domem. Po hymně dav jásal a skandoval „USA! USA!“

Jedním z VIP hostů akce byl i komik Tony Hinchcliffe, který způsobil rozruch v závěrečné fázi Trumpovy kampaně na druhé funkční období v roce 2024, když na shromáždění v newyorské Madison Square Garden nazval Portoriko „plujícím ostrovem odpadků“. Trumpův štáb tehdy učinil vzácný krok a distancovala se od komika s tím, že vtip neodráží Trumpovy názory.

Jeden z bojovníků v ringu, Brazilec Mauricio Ruffy, vzápětí po vítězství v zápase se svým soupeřem požádal svou přítelkyni Nadine o ruku – a to odpověděla gestem – ukázala palec nahoru. Prezident Donald Trump po knock-outu v ringu poprvé udeřil na gong.

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Pro podívanou, která začala v neděli v 20:00 místního času (v pondělí ve 2:00 SELČ) a potrvá až do časných ranních hodin, vznikla v zahradě Bílého domu provizorní aréna pod kovovým obloukem, jenž dostal jméno The Claw (dráp) a je vybaven osvětlením, ozvučením i velkoplošnými obrazovkami pro více než čtyři tisíce diváků. Dalších až 70 tisíc lidí mohlo zápasy sledovat na obrazovkách na nedalekém prostranství Ellipse.

Americká policie uvedla, že přítomnost šampióna soutěže Ultimate Fighting Championship (UFC) ve smíšených bojových uměních ve střední váze Seana Stricklanda v Ellipse přilákala takovou pozornost návštěvníků, že to vedlo k nepokojům.

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Strickland nebyl pokutován ani zatčen, ale byl odvezen do hotelu a bylo mu řečeno, aby se na místo konání nevracel, uvedli policisté. Úřady uvedly, že Stricklanda nechaly vyvést z prostranství Ellipse u Bílého domu kvůli obavám o jeho bezpečnost a bezpečnost fanoušků.

Trojnásobný wrestlingový šampion Bo Nickal po vítězství nad Kylem Daukausem, kterého srazil pravým hákem, šel rovnou k Trumpovi a krátce s prezidentem promluvil. Nickal s Trumpem navázal přátelský vztah poté, co se v roce 2019 setkali v Bílém domě během ceremoniálu pro univerzitní sportovce, dodala AP.

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