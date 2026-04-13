Trump kritizoval papeže


13. 4. 2026Aktualizovánopřed 14 mminutami|Zdroj: ČTK

Prezident USA Donald Trump prohlásil, že papež Lev XIV. má podle něj slabé postoje v zahraniční politice a vůči kriminalitě. Hlava katolické církve by prý měla být Trumpovi vděčná za zvolení papežem. Papeže na své síti Truth Social vyzval, aby přestal být politikem a nepodbízel se radikální levici. Šéf Bílého domu podle agentury AFP dodal, že není papežovým fanouškem. Lev XIV. v minulosti kritizoval kroky americké administrativy proti migraci či aktivity na Blízkém východě.

„Papež Lev je slabý ohledně kriminality a hrozný v zahraniční politice,“ uvedl Trump. Podle něj papež souhlasí s tím, aby Írán měl jaderné zbraně. Takový postoj papež ani vatikánská diplomacie ale nikdy neuvedli. „Nechci papeže, který kritizuje prezidenta Spojených států, protože dělám to, kvůli čemuž jsem byl zvolen,“ dodal Trump.

Papež Lev XIV. v minulosti kritizoval například zadržování migrantů ve Spojených státech ze strany Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Papež také odmítá válku na Blízkém východě, jako ostatně další konflikty, například na Ukrajině. V pátek papež uvedl, že žádná příčina nemůže ospravedlnit válku. Podle něj Ježíš „nikdy nestojí na straně těch, kteří dříve svírali meče a dnes shazují bomby“.

„Lev by se měl jako papež vzpamatovat, řídit se zdravým rozumem, přestat se podbízet radikální levici a soustředit se na to, aby byl skvělým papežem a ne politikem,“ uvedl Trump na adresu hlavy katolické církve. Americký prezident dodal, že se mu víc líbí papežův bratr Louis Prevost, protože je příznivcem jeho hnutí MAGA (v překladu Učiňme Ameriku opět skvělou).

„Nejsem velkým fanouškem papeže Lva,“ prohlásil dále Trump, podle něj je papež „hodně liberální“, což v americké politické debatě znamená, že je na opačné straně, než konzervativci. Trump se také domnívá, že papež „nevěří v boj proti kriminalitě“.

Americký prezident v textu na síti Truth Social také podal svou interpretaci loňského konkláve, které zvolilo v květnu papežem amerického kardinála Roberta Prevost, současného Lva XIV.. Podle Trumpa si kardinálové vybrali za papeže Američana, protože se domnívali, že bude lépe vycházet s Trumpem. „Kdybych nebyl v Bílém domě, tak by Lev nebyl ve Vatikánu,“ uvedl Trump.

Analytici poměrů ve Vatikánu naopak poukazovali na to, že americký pas mohl být ve volbě papeže pro Prevosta spíše přítěží. Katolická církev totiž dlouho měla ostych zvolit do svého čela občana země, která je velká mezinárodní mocnost.

Lev XIV. je prvním papežem v dějinách katolické církve, který se narodil na území Spojených států. Během svého života však dlouhou působil i v Peru a před zvolením do čele katolické církve také několik let ve Vatikánu. Konkláve, tedy shromáždení kardinálů, ho zvolilo papežem loni 8. května po úmrtí papeže Františka.

Prezident USA Donald Trump prohlásil, že papež Lev XIV. má podle něj slabé postoje v zahraniční politice a vůči kriminalitě. Hlava katolické církve by prý měla být Trumpovi vděčná za zvolení papežem. Papeže na své síti Truth Social vyzval, aby přestal být politikem a nepodbízel se radikální levici. Šéf Bílého domu podle agentury AFP dodal, že není papežovým fanouškem. Lev XIV. v minulosti kritizoval kroky americké administrativy proti migraci či aktivity na Blízkém východě.
Příznivci maďarské opozice slavili vítězství ve volbách

V ulicích maďarského hlavního města Budapešti v noci na pondělí oslavovali příznivci opoziční strany Tisza víězství v tamních parlamentních volbách. Uvádí to agentura Reuters a stanice BBC. Maďarská opozice čekala na vítězství v parlamentních volbách šestnáct let. Někteří příznivci opozice se obávali, že se změny vlády v zemi, kde měl mnoho let jasnou převahu premiér Viktor Orbán, nedočkají.
před 1 hhodinou

Tisza má nakročeno k ústavní většině

Maďarské parlamentní volby vyhrála opoziční Tisza. Péter Magyar řekl, že jeho strana získala bezprecedentní mandát. Podle nynějších propočtů má velkou šanci na dosažení ústavní většiny v parlamentu, díky níž bude moci v Maďarsku provádět dalekosáhlé změny. Maďarský premiér Viktor Orbán, který ve své zemi vládl 16 let, uvedl, že výsledek nedělních parlamentních voleb je jasný a je pro jeho stranu Fidesz bolestný.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

USA tvrdí, že odpoledne začnou námořní blokádu Íránu

Americké vojenské síly začnou od pondělního odpoledne s blokádou íránských přístavů, uvedlo na síti X velitelství americké armády Centcom. Americká armáda nebude blokovat plavbu Hormuzským průlivem lodí, které nemíří do Íránu. Oznámení přichází po neúspěchu víkendových jednání mezi Íránem a Spojenými státy. Ceny ropy reagovaly na americký záměr nárůstem.
00:28Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Magyar ohlásil vítězství ve volbách, mluvil o spolupráci v rámci V4

Lídr maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar v neděli večer ohlásil vítězství svého uskupení v parlamentních volbách. Získalo podle něho bezprecedentní mandát. Magyar zdůraznil, že chce být spolehlivým partnerem v Evropské unii a NATO. Prohlásil také, že chce přebudovat a rozšířit spolupráci visegrádské skupiny, která vedle Maďarska zahrnuje Česko, Slovensko a Polsko.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Podle Macinky Česko přišlo v Orbánovi o spojence, Havlíček poblahopřál vítězi

Česko ztratilo ve Viktoru Orbánovi spojence v EU, s budoucí vládou bude chtít mít nadstandardní vztahy, řekl pro CNN Prima News vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Podle něj výsledek není pro konzervativce špatná zpráva. Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) poblahopřál Péteru Magyarovi k přesvědčivému vítězství. O Orbánově prohře podle něj rozhodla po 16 letech jeho vlády „únava materiálu“, lidé chtěli změnu.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Evropa vítá vítězství Tiszy

Evropské srdce bije silněji, uvedla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová k výsledku maďarských voleb. Vítězství opoziční Tiszy uvítal i francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz nebo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Britský premiér Keir Starmer vítězství Tiszy označil za historický moment nejen pro Maďarsko, ale i pro evropskou demokracii.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Hrad a Černínský palác se střetly kvůli výrokům na adresu Trumpa

Prezident Petr Pavel dává dlouhodobě a jasně najevo, že mu záleží na dobrých vztazích se Spojenými státy a na jednotě a věrohodnosti NATO, řekl mluvčí prezidentské kanceláře Vít Kolář. Reagoval tak na prohlášení českého ministerstva zahraničí (MZV), v němž se distancovalo od Pavlových kritických slov na adresu prezidenta USA Donalda Trumpa a zdůraznilo, že se nejedná o oficiální pozici české vlády.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
