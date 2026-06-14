Majitelé psů budou muset už zanedlouho každé své zvíře zaevidovat

Nahrávám video
Blíží se termín 1. července, od kterého majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa povinně zapsat do nové Centrální evidence psů. Údaje do ní budou zadávat veterináři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině, u nově narozených pak při jejich čipování. Registr má podle ministerstva zemědělství zrychlit třeba dohledání majitelů zaběhnutých zvířat. Správa a provoz vyjdou podle současných propočtů na tři miliony ročně. Za neregistrování hrozí lidem pokuta až 50 tisíc korun, firmám i 300 tisíc.