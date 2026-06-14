IT experti i bankéři varují před veřejným Wi-Fi připojením nebo nabíjením


před 25 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Počty Čechů, kteří si ze zahraniční dovolené přivezou v mobilu nejen fotografie, ale i počítačový virus, jehož prostřednictvím pak posílají útočníkům peníze a data, roste. IT experti i bankéři tak varují především před používáním veřejných Wi-Fi sítí a sdílených nabíječek. Podle odhadu bank je takových klientů jen během léta víc než 20 tisíc.

Sdílené nabíječky s USB portem mohou lidé využít na letišti, nádraží nebo třeba v obchodním centru. USB kabel však neslouží jen k přenosu energie, ale i dat – a právě to útočníci zneužívají. „Útočník fyzicky modifikuje veřejný nabíjecí kiosek, nebo USB zásuvku. Po připojení telefonu neprotéká jen elektřina, ale může dojít k přenosu hesel, zablokování, nebo napadení internetového bankovnictví,“ vysvětlit mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Jakub Neščivera.

Experti proto radí mít sebou vlastní nabíječku, power banku, nebo si zabezpečit telefon. „Pokud už není zbytí a musím nabíjet na nějaké veřejné nabíječce, tak existuje funkce veřejného blokování, díky ní nedojde k tomu, že se mi někdo do toho telefonu nabourá,“ uvedl školitel Samsungu Petr Matějíček.

Roste počet kybernetických podvodů, jejich úspěšnost i způsobené škody
Ilustrační snímek

I přes častá varování používají Češi hlavně v zahraničí veřejné Wi-Fi sítě. I jejich prostřednictvím se útočník může dostat do notebooku nebo mobilu. Pokud člověk už takovou Wi-Fi používá, odborníci radí nepřihlašovat se nikam, kde je nutné zadat heslo. Rizikové tak je třeba internetové bankovnictví.  

Kyberútočníci se jen loni pokusili klientům bank ukrást přes 14 miliard korun, přes 12 miliard z nich ústavy svým klientům zachránily. Do těchto statistik se ale nepočítají případy, kdy člověk naletí podvodníkům a peníze jim pošle dobrovolně. 

Nové centrum v Ostravě má posílit obranu proti kyberútokům
Ilustrační fotografie

„V poslední době se setkáváme s tím, že klienti si nevědomky stáhnou nějakou aplikaci, především v zahraničí, do které v dobré víře zadají údaje o své platební kartě – a bez jejich vědomí pak odcházejí platby na účty podvodníků,“ konstatoval vedoucí retailového oddělení Raiffeisenbank Jan Figlovský.

Česká spořitelna podle mluvčího Filipa Hrubého v loňském roce v průměru identifikovala každý měsíc stovky klientů, kteří mají v mobilech tyto škodlivé aplikace.

Základním pravidlem je podle expertů, aby v mobilu i notebooku byly nainstalovány všechny bezpečnostní aktualizace a aktivní antivirový program.

Výběr redakce

Demonstranti proti summitu G7 se střetli s policií

Demonstranti proti summitu G7 se střetli s policií

16:56Aktualizovánopřed 10 mminutami
IT experti i bankéři varují před veřejným Wi-Fi připojením nebo nabíjením

IT experti i bankéři varují před veřejným Wi-Fi připojením nebo nabíjením

před 25 mminutami
Koalice chce proměnu státní podpory hypoték, pro mladé mají být výhodnější

Koalice chce proměnu státní podpory hypoték, pro mladé mají být výhodnější

před 38 mminutami
Majitelé psů budou muset už zanedlouho každé své zvíře zaevidovat

VideoMajitelé psů budou muset už zanedlouho každé své zvíře zaevidovat

před 49 mminutami
Švýcaři podle předběžných výsledků odmítli omezit počet obyvatel v zemi

Švýcaři podle předběžných výsledků odmítli omezit počet obyvatel v zemi

02:17Aktualizovánopřed 57 mminutami
Koalice se diskusi o veřejnoprávních médiích vyhýbá, míní Stojanová. Začne, až představíme návrh, tvrdí Nerušil

VideoKoalice se diskusi o veřejnoprávních médiích vyhýbá, míní Stojanová. Začne, až představíme návrh, tvrdí Nerušil

před 2 hhodinami
Trump vyzval Izrael k zastavení úderů v Libanonu

Trump vyzval Izrael k zastavení úderů v Libanonu

15:06Aktualizovánopřed 3 hhodinami
U Splitu zemřeli po srážce katamaránu s plachetnicí nejméně tři Češi

U Splitu zemřeli po srážce katamaránu s plachetnicí nejméně tři Češi

15:22Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

IT experti i bankéři varují před veřejným Wi-Fi připojením nebo nabíjením

Počty Čechů, kteří si ze zahraniční dovolené přivezou v mobilu nejen fotografie, ale i počítačový virus, jehož prostřednictvím pak posílají útočníkům peníze a data, roste. IT experti i bankéři tak varují především před používáním veřejných Wi-Fi sítí a sdílených nabíječek. Podle odhadu bank je takových klientů jen během léta víc než 20 tisíc.
před 25 mminutami

Koalice chce proměnu státní podpory hypoték, pro mladé mají být výhodnější

Vládní koalice chystá od roku 2028 zásadní změny ve státní podpoře hypoték. Mladší lidé do 36 let mají získat oproti současnosti výhodnější daňové odpočty ze zaplacených hypotečních úroků. Naopak někteří starší a majetnější klienti by mohli o část daňových odpočtů z úroků přijít, naznačil premiér Andrej Babiš ve sněmovně už na konci května. Ministryně financí Alena Schillerová (oba ANO) chce vládě konkrétní plán změn představit do konce června.
před 38 mminutami

VideoMajitelé psů budou muset už zanedlouho každé své zvíře zaevidovat

Blíží se termín 1. července, od kterého majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa povinně zapsat do nové Centrální evidence psů. Údaje do ní budou zadávat veterináři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině, u nově narozených pak při jejich čipování. Registr má podle ministerstva zemědělství zrychlit třeba dohledání majitelů zaběhnutých zvířat. Správa a provoz vyjdou podle současných propočtů na tři miliony ročně. Za neregistrování hrozí lidem pokuta až 50 tisíc korun, firmám i 300 tisíc.
před 49 mminutami

VideoKoalice se diskusi o veřejnoprávních médiích vyhýbá, míní Stojanová. Začne, až představíme návrh, tvrdí Nerušil

Návrh zákona týkající se financování veřejnoprávních médií, který má v pondělí projednat vláda, neprochází připomínkovým řízením. Podle poslance SPD Josefa Nerušila by šlo o „dvojí práci“, když řízením již prošla předloha ministra kultury, která ale spadla pod stůl. Poslankyně Pirátů Kateřina Stojanová v Duelu ČT24 kritizovala, že vládě na kvalitě právního řádu nezáleží. Ani odborné debatě podle ní nedává prostor, pracovní skupina k ní určená zasedla pouze jednou, sdělila.
před 2 hhodinami

Plaga chce navýšit průměrný plat učitelů na 75 tisíc korun do konce volebního období

Ministr školství Robert Plaga chce v roce 2027 směřovat k tomu, aby měli učitelé na konci volebního období průměrný plat 75 tisíc korun a nástupní 50 tisíc. Řekl to v Nedělní debatě České televize v diskusi ohledně naplňování zákona, který stanovuje závazek 130 procent průměrné mzdy pro pedagogy. Podle ekonoma Daniela Münicha trpí české školství dlouhodobým nedostatkem financí z veřejných i soukromých prostředků.
před 5 hhodinami

Zákon o střetu zájmů chceme jen narovnat, tvrdí Schillerová. Jasně se týká Babiše, varuje opozice

Novela o střetu zájmů, kterou tento týden předložili koaliční poslanci, nevznikla kvůli předsedovi vlády Andreji Babišovi, řekla v Nedělní debatě ministryně financí Alena Schillerová (oba ANO). Tvrdí, že jejím cílem je jen narovnat tuto údajně nejtvrdší legislativu v Evropě. Podle expremiéra Petra Fialy (ODS) se ale Babiše jasně týká. Kdyby svůj střet zájmů vyřešil, Evropská komise by neposílala dopis, sdělil. Předseda STAN Vít Rakušan upozornil, že se zákon bude vymáhat i zpětně. Šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé) se domnívá, že proti Babišovi se vede politický boj.
před 7 hhodinami

ODS a STAN se v modelu Kantaru vyrovnaly. ANO se drží na špici

Hnutí ANO má podle květnového volebního modelu agentury Kantar CZ nadále výrazný náskok před zbytkem stran. Oproti dubnu ale opět jeho podpora lehce oslabila. O druhé místo se dělí ODS a hnutí STAN, následují Piráti, SPD a Motoristé, kteří se dlouhodobě pohybují na pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny.
před 8 hhodinami

VideoV Česku přibývají pracovníci z Filipín, jejich angažování rozebrali hosté Událostí, komentářů z ekonomiky

V Česku přibývá pracovníků z Filipín. Letos v březnu jich bylo bezmála patnáct tisíc, jejich počet se za dva roky zdvojnásobil. Na zájem reaguje i vláda, která od července výrazně zvýší kvóty pro vysoce kvalifikované zaměstnance z tohoto státu. Posily vyhlížejí hlavně tuzemské nemocnice. „Potýkáme se s nedostatkem zdravotnického personálu. Jde o sestřičky, jde i o sanitáře i lékaře,“ přiblížil zdravotnický záchranář Jakub Škoda z Thomayerovy nemocnice. Filipíny jsou dlouhodobě zdrojem pracovní síly pro celý svět, popsala ředitelka a majitelka společnosti Kasea CZ Gabriela Pchálková. Podotkla, že tuzemská populace stárne. Podmínky dostat se na český pracovní trh jsou jak pro Filipínce, tak pro zaměstnavatele obtížné, podotkla právnička Petra Silovská z advokátní kanceláře Chrenek, Toman, Kotrba. Debatou v Událostech, komentářích z ekonomiky provázel Jakub Musil.
před 12 hhodinami
Načítání...