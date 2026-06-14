IT experti i bankéři varují před veřejným Wi-Fi připojením nebo nabíjením

Počty Čechů, kteří si ze zahraniční dovolené přivezou v mobilu nejen fotografie, ale i počítačový virus, jehož prostřednictvím pak posílají útočníkům peníze a data, roste. IT experti i bankéři tak varují především před používáním veřejných Wi-Fi sítí a sdílených nabíječek. Podle odhadu bank je takových klientů jen během léta víc než 20 tisíc.
Sdílené nabíječky s USB portem mohou lidé využít na letišti, nádraží nebo třeba v obchodním centru. USB kabel však neslouží jen k přenosu energie, ale i dat – a právě to útočníci zneužívají. „Útočník fyzicky modifikuje veřejný nabíjecí kiosek, nebo USB zásuvku. Po připojení telefonu neprotéká jen elektřina, ale může dojít k přenosu hesel, zablokování, nebo napadení internetového bankovnictví,“ vysvětlit mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Jakub Neščivera.
Experti proto radí mít sebou vlastní nabíječku, power banku, nebo si zabezpečit telefon. „Pokud už není zbytí a musím nabíjet na nějaké veřejné nabíječce, tak existuje funkce veřejného blokování, díky ní nedojde k tomu, že se mi někdo do toho telefonu nabourá,“ uvedl školitel Samsungu Petr Matějíček.
I přes častá varování používají Češi hlavně v zahraničí veřejné Wi-Fi sítě. I jejich prostřednictvím se útočník může dostat do notebooku nebo mobilu. Pokud člověk už takovou Wi-Fi používá, odborníci radí nepřihlašovat se nikam, kde je nutné zadat heslo. Rizikové tak je třeba internetové bankovnictví.
Kyberútočníci se jen loni pokusili klientům bank ukrást přes 14 miliard korun, přes 12 miliard z nich ústavy svým klientům zachránily. Do těchto statistik se ale nepočítají případy, kdy člověk naletí podvodníkům a peníze jim pošle dobrovolně.
„V poslední době se setkáváme s tím, že klienti si nevědomky stáhnou nějakou aplikaci, především v zahraničí, do které v dobré víře zadají údaje o své platební kartě – a bez jejich vědomí pak odcházejí platby na účty podvodníků,“ konstatoval vedoucí retailového oddělení Raiffeisenbank Jan Figlovský.
Česká spořitelna podle mluvčího Filipa Hrubého v loňském roce v průměru identifikovala každý měsíc stovky klientů, kteří mají v mobilech tyto škodlivé aplikace.
Základním pravidlem je podle expertů, aby v mobilu i notebooku byly nainstalovány všechny bezpečnostní aktualizace a aktivní antivirový program.