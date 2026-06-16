K dohodě, která má ukončit boje v Libanonu, jsou Izraelci skeptičtí

VideoK dohodě, která má ukončit boje v Libanonu, jsou Izraelci skeptičtí


před 15 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Až do neděle zněly dnem i nocí nad severním Izraelem rány z bojiště v Libanonu. Nyní přichází americko-íránská dohoda, která má ukončit i boje právě v Libanonu. Jenomže většina Izraelců je skeptická. Dohoda totiž znamená, že teroristické hnutí Hizballáh zůstává faktickým státem ve státě a teď navíc s pocitem, že mu Írán pomohl. Rozpačitý výsledek izraelské vojenské kampaně proti Hizballáhu a také Íránu má už i jasné vnitropolitické dopady. V minulých týdnech průzkumy poprvé ukázaly, že opozice by v židovském státě i bez arabských stran mohla složit vládu.

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