Obnovení dopravy v Hormuzu potrvá týdny, sdělil FT největší provozovatel tankerů


před 19 mminutami|Zdroj: Financial Times, Reuters, ČTK

Obnovení dopravy v Hormuzském průlivu může trvat týdny, upozornil pro britský deník Financial Times největší provozovatel tankerů, japonská společnost Mitsui O.S.K. Lines. Dokud nebudou mít dopravci jistotu, že dohoda mezi USA a Íránem je skutečně platná, neobnoví plavbu.

„Bude zapotřebí nejen jednoduché dohody mezi příslušnými zeměmi, ale musí to být konkrétní opatření, která se promítnou do reálné situace v Hormuzském průlivu, aby se lodní společnosti mohly bez obav plavit,“ upřesnil generální ředitel japonské společnosti Jotaro Tamura.

„Vzhledem k zkušenostem z posledních několika měsíců si myslím, že je rozumné předpokládat, že to může trvat alespoň pár týdnů, ne-li měsíc,“ řekl Tamura. Společnost Mitsui O.S.K., jedna ze tří největších japonských přepravních firem, disponuje podle FT flotilou více než 900 plavidel, včetně nákladních lodí, tankerů a trajektů.

Americký prezident Donald Trump podle listu The New York Times (NYT) v pondělí řekl, že Hormuzský průliv je částečně otevřen, ale ještě tam „loví pár min“. Plně otevřený by podle něj měl být v pátek. NYT píše, že jeden z amerických činitelů také hovořil o pátku, další ale o tom, že se doprava úžinou nevrátí do normálu dříve než za dva týdny.

USA a Írán oznámily dosažení dohody, digitálně už ji podle Američanů podepsaly
Americký prezident Donald Trump

Bezpečnostní rizika

Ačkoliv někteří námořní dopravci doufají v rychlý návrat k běžnému provozu, zástupci námořního odvětví upozorňují, že bezpečnostní rizika v oblasti přetrvávají. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters.

Zdrženlivý postoj zaujala také mezinárodní asociace námořních dopravců BIMCO. Ta upozornila, že zahájení plavby přes Hormuzský průliv považuje i nadále za velmi rizikové. Bezpečnostní situace podle ní zůstává nestabilní a vážné obavy vyvolává mimo jiné možnost výskytu námořních min.

Analytici většinou poukazují na to, že dohoda omezí tlak na růst cen. Obnovení důvěry mezi rejdaři, pojišťovnami a rafineriemi ale potrvá déle. Mnoho odběratelů se navíc problémům kvůli narušení dopravy už přizpůsobilo tím, že si zajistili alternativní zdroje dodávek a přepravní trasy. Návrat k situaci z doby před válkou proto podle analytiků nebude jednoduchý ani okamžitý.

Trh má tendenci vnímat znovuotevření (Hormuzského průlivu) jako pouhé přepnutí vypínače, ve skutečnosti jde ale spíše o postupný proces.
Haris Khurshid
investiční ředitel společnosti Karobaar Capital LP

„Trh má tendenci vnímat znovuotevření jako pouhé přepnutí vypínače, ve skutečnosti jde ale spíše o postupný proces,“ uvedl investiční ředitel společnosti Karobaar Capital LP v Chicagu Haris Khurshid. „Fyzické dodávky lze obnovit poměrně rychle, důvěra se ale obvykle vrací mnohem pomaleji,“ dodal.

Reuters také s odkazem na data o sledování lodí po světových oceánech napsal, že Hormuzským průlivem v pondělí ráno proplul nejméně jeden tanker se zkapalněným zemním plynem (LNG). Řada dalších plavidel však stále vyčkává na jasnější bezpečnostní záruky. Odborníci upozorňují, že i v případě trvalého zklidnění situace může návrat lodní dopravy k normálu trvat delší dobu, a to kvůli nahromaděným lodím a nutnosti ověřovat bezpečnost plavebních tras.

Podpis dohody

Spojené státy a Írán v noci na pondělí oznámily dosažení dohody. Podle prezidenta Trumpa a viceprezidenta JD Vance obě strany už v neděli digitálně podepsaly memorandum o porozumění. Formální podpis dohody má proběhnout v pátek ve Švýcarsku. Ve stejný den bude zveřejněn text dohody.

Americký prezident také řekl, že Hormuzský průliv je otevřen, a že žádné protiíránské sankce se nebudou rušit, dokud tato země neudělá to, co má. Doufá, že s Íránem budou mít USA dobré vztahy.

Hormuzský průliv patří mezi nejvýznamnější námořní tepny světa a běžně jím prochází asi pětina světového obchodu s ropou a LNG. Jakékoli omezení dopravy v této oblasti proto citelně ovlivňuje světové trhy s energiemi i dodavatelské řetězce.

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