CNN: Vance věří, že Izrael podpoří dohodu mezi USA a Íránem i přes neshody


před 1 hhodinou|Zdroj: CNN

Viceprezident JD Vance sdělil CNN, že memorandum o porozumění mezi USA a Íránem má „asi jednu a půl stránky“ a popsal jej jako obecný rámec, jehož podrobnosti budou vypracovány během budoucích technických jednání. Dále uvedl, že věří, že Izrael nakonec novou dohodu mezi USA a Íránem podpoří, i když mezi Washingtonem a izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem přetrvávají neshody ohledně cesty k ukončení konfliktu. Dodal také, že mezinárodní jaderní inspektoři budou moci podle podmínek memoranda o porozumění s Teheránem opět vstoupit do Íránu.

„Ano, memorandum má asi jednu a půl stránky, jedná se tedy o velmi obecný dokument,“ uvedl viceprezident. „V řadě otázek to budeme muset vyřešit během fáze technických jednání, ale smlouva o porozumění stanoví rámec, v němž Íránci získají výhody dohody tím, že splní své závazky vyplývající z dohody,“ dodal.

Vance naznačil, že „odstavec jedna“ dokumentu stanoví očekávání, že se Írán zaváže k „regionálnímu míru a stabilitě“, což podle něj zahrnuje i to, že nebude financovat skupiny, které USA považují za teroristické.

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Americký prezident Donald Trump

Vance: Dohoda zvýší bezpečnost Izraele

„Víme, že tato dohoda mezi USA a Íránem zvýší bezpečnost Izraele,“ řekl Vance v pondělním rozhovoru pro pořad „Nightly News“ televize NBC. „Jsme si docela jisti, že Izraelci tuto dohodu přijmou, jakmile se dostaneme o kousek dál.“

Viceprezident uznal, že Spojené státy a Izrael nebyly vždy na stejné vlně. „Myslím, že Spojené státy mají v zásadě své vlastní zájmy,“ uvedl. „Máme také společné zájmy, ale občas se v některých otázkách neshodneme, a myslím si, že to je zcela rozumné.“

Netanjahu ve svém prvním veřejném vyjádření k dohodě mezi USA a Íránem v pondělí uvedl, že on a prezident Trump „nemají vždy stejný názor“.

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Ilustrační foto

Vpuštění jaderných inspektorů do Íránu

„Ano, rozhodně,“ odpověděl Vance moderátorovi pořadu „Nightly News“ stanice NBC na otázku, zda bude mezinárodním jaderným inspektorům povolen návrat. Vance uvedl, že jejich návrat je ústřední součástí memoranda o porozumění podepsaného Spojenými státy a Íránem a dodal, že memorandum výslovně vyzývá Mezinárodní agenturu pro atomovou energii a Spojené státy, aby pomohly Íránu zlikvidovat jeho zásoby vysoce obohaceného uranu.

Na otázku ohledně časového harmonogramu pro provedení tohoto ustanovení Vance odpověděl: „To je jedna z věcí, o kterých budeme v pátek jednat, až se všichni sejdou, podepíší tuto dohodu a zahájí technická jednání.“

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