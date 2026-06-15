Po oznámení o dohodě mezi USA a Íránem ceny ropy klesly, píše Reuters


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Ceny ropy klesly na nejnižší úroveň od března po oznámení, že USA a Írán v pátek podepíší memorandum o mírové dohodě. Kontrakty na nákup severomořské ropy Brent zlevnily do 02:04 SELČ o 3,58 dolaru, tedy o 4,1 procenta, na 83,75 dolaru za barel. Barel americké lehké ropy West Texas Intermediate stál 80,87 dolaru, tedy zlevnil o 4,01 dolaru, nebo-li o 4,72 procenta, napsala agentura Reuters.

USA a Írán v pátek ve Švýcarsku podepíší memorandum o porozumění, uvedl pákistánský premiér Šahbáz Šaríf, jehož země sehrála roli prostředníka. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Hormuzský průliv bude otevřen pro plavbu bez poplatků a že také skončí americká námořní blokáda íránských přístavů. Íránská polooficiální tisková agentura Mehr uvedla, že návrh dohody požaduje opětovné otevření Hormuzského průlivu během 30 dnů.

„Geopolitická riziková prémie, která byla do ceny ropy zabudována, se nyní poměrně agresivně uvolňuje, protože obchodníci počítají s vyhlídkou na obnovení toků ropy,“ řekl Tim Waterer, hlavní tržní analytik společnosti KCM Trade.

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Svět přišel o miliony barelů ropy a o dodávky plynu během doby, kdy válka na více než tři měsíce uzavřela Hormuzský průliv, který představuje úzké hrdlo pro pětinu světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu.

Investoři také opatrně sledují, jak rychle mohou blízkovýchodní producenti obnovit produkci a vývoz ropy po škodách způsobených válkou a zda do regionu připlují další lodě.

„Ačkoli tyto nejistoty naznačují rizika pro naši prognózu, že ceny ropy Brent do konce roku klesnou na 80 dolarů za barel, stojí za zmínku, že tok ropy Hormuzským průlivem musí dosáhnout pouze 60–70 procent předválečné úrovně, aby se trhy s ropou vrátily k očekáváním nadměrné nabídky jako před válkou,“ poznamenal Vivek Dhar, komoditní stratég z Commonwealth Bank of Australia.

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Těžba ropy (ilustrační snímek)

Írán a USA budou dále jednat o rozsáhlejší dohodě

Náměstek íránského ministra zahraničí Kázem Gharíbabádí uvedl, že během 60 dnů příměří má být vyjednána rozsáhlejší dohoda. Země E4, mezi které patří Británie, Francie, Německo a Itálie, uvedly, že jsou připraveny přistoupit k rušení sankcí v reakci na případné vstřícné kroky Íránu ohledně jeho jaderného programu.

„Vzhledem k nejistotám ohledně dalšího kola jednání v příštích 60 dnech, zejména ohledně íránského jaderného programu, je těžké si představit, že ceny ropy hned teď výrazně klesnou,“ konstatoval analytik Tony Sycamore ze společnosti IG.

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