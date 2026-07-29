Havlíček: Na snižování schodku nemáme příjmy, musíme nejdřív nastartovat ekonomiku


před 27 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Rozpočet na rok 2027 bude jednoznačně proinvestiční, přičemž prioritami budou doprava, energetika, bezpečnost a výdaje do zdravotnictví, řekl v Interview ČT24 vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Osobně si pak myslí, že státní rozpočet na konci volebního období současné vlády v roce 2029 vyrovnaný nebude. K osudu Letiště Praha moderátorovi pořadu Danielu Takáčovi řekl, že vstup na burzu je jedna z možných variant, které se nyní zvažují.

„Jednoduše na to nejsou příjmy,“ odpověděl Havlíček na otázku moderátora, proč už nezačalo snižování schodku státního rozpočtu, jak požadují někteří ekonomové. Připomněl výrazně rostoucí výdaje na obranu, energetiku a dopravu.

Současný hospodářský vývoj (meziroční růst 2,2 procenta v prvním čtvrtletí letošního roku) na to podle ministra nestačí. Rozhodující proto bude, zda se vládě podaří nastartovat ekonomiku, jak si představuje. „Nemusí to být v příštím roce (růst HDP) tři procenta, ale musí tam být trajektorie růstu.“ Zmínil také nová rizika v podobě současné íránské krize.

Za jednoznačně nejdůležitější současný element hospodářské politiky považuje zvládnout inflaci a zabránit inflačním tlakům skrze růst energií. Celkově pak prý jde o vyvažování rozpočtu, inflace a hospodářského růstu. „Snažíme se nyní uhrát inflaci a růst, na který je dobře zaděláno hospodářskými opatřeními, a abychom měli přiměřený, rozumný schodek odpovídající době, ve které se nacházíme,“ nastínil Havlíček.

„Dá se dupnout na (rozpočtovou) brzdu, ale pak bychom občanům museli oznámit, že se ukončuje výstavba D11, D6 a D35, že výdaje na obranu nebudou takové, jaké požaduje NATO, že nebudeme připravovat (dostavbu jaderné elektrárny – pozn. redakce) Dukovany,“ vyjmenovával ministr.

Osobně neočekává, že státní rozpočet na rok 2029 (poslední připravovaný současný vládou) bude vyrovnaný.

Schodek rozpočtu bude příští rok významně pod 400 miliard korun, řekl Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO)

Havlíček také zdůraznil, že koalice nyní „nemá jinou možnost“, než ve sněmovně prosadit novelu zákonů upravujících veřejné rozpočty. Prezident republiky Petr Pavel legislativu nedávno vetoval. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že zákon podstatně mění způsob, jakým stát, tedy současná i budoucí vlády, budou hospodařit s veřejnými penězi. Bylo by to dle hlavy státu ohrožení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a zároveň by se oslabila kontrola veřejných peněz ze strany sněmovny ve prospěch vlády.

Ministr uvedl, že odpovědnost má právě kabinet, který také skládá účty. „Nemůžeme přibrzdit v důležitých investicích,“ zdůraznil. Podle fiskálně strukturálního plánu bývalé vlády Petra Fialy (ODS) by schodek rozpočtu musel meziročně klesnout na 150 miliard korun z letošních 310 miliard, což by Havlíček považoval za „ekonomickou sebevraždu“.

Od nyní prosazovaných investic si pak slibuje potřebné budoucí příjmy. „U obrany o něco méně, u energetiky jednoznačně a u dopravy je to také jasné,“ shrnul.

Prezident vetoval uvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti
Prezident Petr Pavel

Vstup Letiště Praha na burzu

K úvahám o dalším osudu Letiště Praha vicepremiér řekl, že vstup této státní firmy na burzu – o čemž se v poslední době v politických i ekonomických kruzích hodně diskutuje – je jedna z možných variant. Je to strategická firma, stát by si nechal kontrolní balík. Drobní investoři by mohli získat do třiceti čtyřiceti procent, dodal.

„Nic by to neohrozilo, stát by získal peníze na dopravu. Bylo by to dobré i pro burzu,“ míní Havlíček. Řekl, že to (privatizace části letiště) letos nebylo v plánu, ale podle výsledků firmy soudí, že by to mohla být zajímavá příležitost. Vyneslo by to prý desítky miliard, „které by se mohly využít na dobré investice“.

Obhajoval i záměr ministerstva financí jmenovat Radomíra Lašáka do čela Letiště Praha. Hodnotí ho jako dobrého manažera. Opozice i odbory naopak připomínají jeho bývalé působení v ČSA.

Nehorázné, tepe ODS výběr šéfa pražského letiště. Schillerová: Je to profesionál
Letiště Praha

Za důvod změny v čele prosperující firmy považuje Havlíček to, že se tam „děly problematické věci“. Hovořil o údajných penězovodech pro ODS, kdy dle něj šly peníze „minimálně k lidem spojeným s ODS“. Zmínil pět milionů pro poradenskou firmu napojenou na tuto stranu, údajně za to, že bude dělat rešerše z tisku. Připomněl také, že ministerstvo financí pod vedením Aleny Schillerové (ANO) zastavilo prodej podílu v odbavovací společnosti Czech Airlines Handling (CSAH), která patří právě pod Letiště Praha. Havlíček k tomu uvedl, že šlo o „prodej v netransparentním řízení“.

Havlíček v Interview ČT24 také vysvětloval záměry vlády se společností ČEZ, kde se podle něho investuje do energetické bezpečnosti. Hovořil rovněž o nedávném podpisu memoranda se společnostmi ČEZ a Rolls-Royce SMR a o budoucnosti modulárních reaktorů v Česku. Celý rozhovor je ke zhlédnutí ve videu v úvodu článku.

Havlíček podepsal memorandum o vzniku modulárních reaktorů
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO)

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