Havlíček podepsal memorandum o vzniku modulárních reaktorů


21. 7. 2026Aktualizovánopřed 9 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) podepsal ve Velké Británii memorandum se společnostmi ČEZ a Rolls-Royce SMR o dalších lokalitách pro takzvané modulární reaktory v Česku. Podle ministerstva se posuzují zejména Dětmarovice na Karvinsku a Tušimice na Chomutovsku.

„Jaderná energetika je klíčovým pilířem stabilní a bezpečné energetické budoucnosti České republiky a malé modulární reaktory budou její důležitou součástí. První takový reaktor plánujeme postavit v Temelíně a současně připravujeme i další lokality, například v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji,“ uvedl Havlíček u příležitosti podpisu memoranda, o kterém informoval na síti X.

Modulární reaktory mají doplnit velké jaderné bloky a obnovitelné zdroje a společně zajistit stabilní výrobu elektřiny. První takový reaktor má vzniknout poblíž současné jaderné elektrárny v Temelíně ve druhé polovině 30. let.

Malé modulární reaktory nejsou malé. A zatím ani moc vyzkoušené
Vizualizace malého modulárního reaktoru společnosti Rolls-Royce

Podepsané memorandum o porozumění navazuje na předchozí dohody mezi Českem a Británií v oblasti jaderné energetiky. Zaměřuje se na přípravu projektů zejména v Dětmarovicích a Tušimicích. Místní areály současných uhelných elektráren se podle resortu jeví jako vhodné pro umístění modulárních reaktorů, které vedle výroby elektřiny mohou zajistit dodávky tepla pro okolní města.

„Malé modulární reaktory jsou globální příležitostí pro český průmysl. Naše tradiční jaderné firmy mají dlouhou historii a unikátní know-how, které mohou díky své účasti na projektu malých modulárních reaktorů dále prohlubovat,“ uvedl člen představenstva společnosti ČEZ Tomáš Pleskač. Připomněl úspěch plzeňské Škoda JS, která se stala jedním ze dvou dodavatelů komponent pro tyto reaktory vyráběné touto britskou společností. Také podle Havlíčka je projekt „technologická příležitost s celosvětovým přesahem pro český průmysl“.

Cesta budoucí jaderné energetiky je v modulárních reaktorech, tvrdí Míl
Bývalý genární ředitel ČEZ Jaroslav Míl

„Jsme nadšeni, že budeme spolupracovat na třech českých lokalitách, které společně umožňují výstavbu až šesti malých modulárních reaktorů Rolls‑Royce SMR. Ty mohou vyrábět až tři gigawatty čisté a bezpečné elektřiny v České republice,“ řekl generální ředitel Rolls-Royce SMR Chris Cholerton. Dohoda podle něj navazuje na dosavadní partnerství se společností ČEZ a posouvá Rolls-Royce SMR k „nasazení celé flotily reaktorů v jednom z nejvýznamnějších evropských trhů pro SMR“.

Každá elektrárna Rolls-Royce SMR má vyrábět 470 megawatt elektrického výkonu (MWe). Tento objem podle ministerstva vystačí na pokrytí spotřeby jednoho milionu domácností po dobu nejméně 60 let. První reaktor společnosti Rolls-Royce SMR má vzniknout v lokalitě Wylfa na ostrově Anglesey v severním Walesu, kde už v minulosti fungovala jaderná elektrárna.

Stát podepsal s ČEZem memorandum o spolupráci na modulárních reaktorech
Ministerstvo průmyslu podepsalo memorandum s ČEZem o modulárních reaktorech

Desítky projektů ve světě

Podle údajů Světové jaderné asociace (WNA) jsou ve světě v provozu zatím dva modulární reaktory – v Číně a v Rusku. Dalších 70 projektů je ve světě v různých fázích realizace, od počáteční přípravy lokality až po zahájení zkušebního provozu.

Takzvané malé modulární reaktory (SMR – Small Modular Reactor) jsou obecně nové projekty jaderných reaktorů, které se od stávajících liší výrazně menším výkonem, který dosahuje od jednotek megawattů (pak se jedná o takzvané mikroreaktory) až po nižší stovky MW. Modulární znamená, že se budou moci přidávat jeden za druhým.

Modulární reaktory mají velkou budoucnost, věří ministr průmyslu Vlček
Ilustrační foto

Podle odborníků nejsou tyto reaktory alternativou velkých bloků, ale doplněním energetického mixu. Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž řekl, že tyto zdroje nahradí uhelné elektrárny, nejdříve ale uhlí nahradí plyn. Modulární reaktory podle něj budou určeny především pro dodávky tepla.

Generální ředitel ÚJV Řež Martin Ruščák zmínil zkrácení výstavby a pravděpodobné zlevnění oproti klasickým reaktorům. „Největším přínosem pro Česko bude výstavba nových zdrojů, které potřebuje,“ uvedl.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

SMR ale mají i své kritiky. Podle zástupců ekologických organizací jsou stále dražší než technologie obnovitelných zdrojů. Stále podle nich také neexistuje řešení pro likvidaci jaderného odpadu.

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