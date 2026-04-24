Ministerstvo podepisuje s ČEZem memorandum o vývoji modulárních reaktorů

Ministerstvo průmyslu a obchodu podepisuje memorandum s energetickou společností ČEZ o spolupráci na vývoji modulárních reaktorů v Česku. Zařízení by se v budoucnu měla stát důležitou součástí tuzemského energetického mixu. Spolu s tím by zástupci ČEZu měli uzavřít smlouvy o provedení přípravných prací s britskou společností Rolls-Royce SMR, se kterou už modulární reaktory vyvíjí.
Memorandum státu s ČEZem schválila v pondělí vláda. Jeho hlavním obsahem bude podle ČEZu dohoda, že energetická firma bude naplňovat záměry státu v dalším rozvoji modulárních reaktorů v tuzemsku. „Potvrzujeme tím, že zahajujeme jejich přípravu,“ podotkl k memorandu v pondělí ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO), podle něhož jde o další krok ke zlepšení energetické bezpečnosti země.
ČEZ spolupracuje na vývoji právě s Rolls-Royce SMR. Česká společnost loni dokončila svůj akcionářský vstup do britské firmy, v níž nyní drží zhruba pětinový podíl. Zaplatila za něj asi šest miliard korun. Firmy spolupracují na přípravě stavby až tří modulárních reaktorů v Británii, do níž by se ČEZ mohl zapojit jako dodavatel některých technologií. Následně by měly spolupracovat i na tuzemských reaktorech.