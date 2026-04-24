Ministerstvo podepisuje s ČEZem memorandum o vývoji modulárních reaktorů


před 4 mminutami|Zdroj: ČTK
Ministerstvo průmyslu a obchodu podepisuje memorandum o vývoji modulárních reaktorů
Zdroj: ČT24

Ministerstvo průmyslu a obchodu podepisuje memorandum s energetickou společností ČEZ o spolupráci na vývoji modulárních reaktorů v Česku. Zařízení by se v budoucnu měla stát důležitou součástí tuzemského energetického mixu. Spolu s tím by zástupci ČEZu měli uzavřít smlouvy o provedení přípravných prací s britskou společností Rolls-Royce SMR, se kterou už modulární reaktory vyvíjí.

Memorandum státu s ČEZem schválila v pondělí vláda. Jeho hlavním obsahem bude podle ČEZu dohoda, že energetická firma bude naplňovat záměry státu v dalším rozvoji modulárních reaktorů v tuzemsku. „Potvrzujeme tím, že zahajujeme jejich přípravu,“ podotkl k memorandu v pondělí ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO), podle něhož jde o další krok ke zlepšení energetické bezpečnosti země.

ČEZ spolupracuje na vývoji právě s Rolls-Royce SMR. Česká společnost loni dokončila svůj akcionářský vstup do britské firmy, v níž nyní drží zhruba pětinový podíl. Zaplatila za něj asi šest miliard korun. Firmy spolupracují na přípravě stavby až tří modulárních reaktorů v Británii, do níž by se ČEZ mohl zapojit jako dodavatel některých technologií. Následně by měly spolupracovat i na tuzemských reaktorech.

ČEZ dokončil vstup do Rolls-Royce SMR za asi šest miliard
Ministerstvo podepisuje s ČEZem memorandum o vývoji modulárních reaktorů

ŽivěMinisterstvo podepisuje s ČEZem memorandum o vývoji modulárních reaktorů

před 4 mminutami
Poslanci znovu řeší zákon k regulaci cen pohonných hmot

ŽivěPoslanci znovu řeší zákon k regulaci cen pohonných hmot

03:08Aktualizovánopřed 9 mminutami
Pilot, který se u Křivoklátu dostal nízko nad zem, ignoroval opakovaná varování

Pilot, který se u Křivoklátu dostal nízko nad zem, ignoroval opakovaná varování

před 40 mminutami
Ruské útoky v Oděse zabily dva seniory a zranily patnáct lidí

Ruské útoky v Oděse zabily dva seniory a zranily patnáct lidí

před 1 hhodinou
Praha a Středočeský kraj diskutují o vzniku kampusu pro tisíce středoškolských studentů

VideoPraha a Středočeský kraj diskutují o vzniku kampusu pro tisíce středoškolských studentů

před 3 hhodinami
Letecký průmysl má potíže. Aerolinie ruší některé spoje, na jiných zdražují

VideoLetecký průmysl má potíže. Aerolinie ruší některé spoje, na jiných zdražují

před 4 hhodinami
Příměří mezi Izraelem a Libanonem se prodlouží o tři týdny, oznámil Trump

Příměří mezi Izraelem a Libanonem se prodlouží o tři týdny, oznámil Trump

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
„Mám všechen čas světa.“ Trump chce uzavřít dohodu s Íránem jen tehdy, když to bude dobré pro USA

„Mám všechen čas světa.“ Trump chce uzavřít dohodu s Íránem jen tehdy, když to bude dobré pro USA

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěMinisterstvo podepisuje s ČEZem memorandum o vývoji modulárních reaktorů

Ministerstvo průmyslu a obchodu podepisuje memorandum s energetickou společností ČEZ o spolupráci na vývoji modulárních reaktorů v Česku. Zařízení by se v budoucnu měla stát důležitou součástí tuzemského energetického mixu. Spolu s tím by zástupci ČEZu měli uzavřít smlouvy o provedení přípravných prací s britskou společností Rolls-Royce SMR, se kterou už modulární reaktory vyvíjí.
před 4 mminutami

ŽivěPoslanci znovu řeší zákon k regulaci cen pohonných hmot

Poslanci mají v pátek znovu schvalovat možnost regulace cen pohonných hmot vládním nařízením. O cenách benzinu a nafty by tak už nerozhodovalo ministerstvo financí cenovými výměry. Návrh zákona vetoval v týdnu Senát. Kritici návrhu poukazují mimo jiné na to, že vůči nařízení vlády by nebyla možná obrana u správních soudů, ale jen u Ústavního soudu. Sněmovna horní komoru vzhledem ke koaliční většině patrně přehlasuje.
03:08Aktualizovánopřed 9 mminutami

Pilot, který se u Křivoklátu dostal nízko nad zem, ignoroval opakovaná varování

Kapitán portugalského letadla, které letos v lednu za špatné viditelnosti málem narazilo do země u Křivoklátu, ignoroval varování leteckých dispečerů i druhého pilota. Přístroje na palubě během letu z Lisabonu do Prahy fungovaly správně, ukázalo vyšetřování Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, napsal web Novinky.cz.
před 40 mminutami

VideoPraha a Středočeský kraj diskutují o vzniku kampusu pro tisíce středoškolských studentů

Zastupitelé pražského magistrátu a Středočeského kraje opět otevřeli, po třech letech, debatu o vybudování kampusu pro tisíce středoškolských studentů. Například v pražských Letňanech je pro něj připraveno přes 80 hektarů rozvojového území. Podle některých hlasů by mohl vzniknout do šesti let a být zaměřen hlavně na technické obory. Vybudování kampusu by znamenalo investice v řádech miliard korun. O financování se Praha chce dělit se Středočeským krajem a také se státem. Letňany jsou zmiňovány i jako místo pro novou nemocnici. Pro ni už ministerstvo zdravotnictví zahájilo kapacitní studii.
před 3 hhodinami

VideoTo opatření mělo přijít mnohem dřív, míní Šlachta o cenových stropech paliv

„Je to nástroj, který vláda potřebuje,“ reagoval senátor z klubu ANO a předseda Přísahy Róbert Šlachta na dotaz, proč hlasoval pro zákon o vládní regulaci pohonných hmot. Vadila mu však reakční doba vlády, než zavedla cenové stropy pohonných hmot. „To opatření mělo přijít mnohem dřív,“ domnívá se. Podle Šlachty by měla Evropa urychlit svůj odklon od fosilních paliv. „Když se budeme k Rusku přiklánět a budeme se bavit o ruské ropě, tak Rusku to bude jenom pomáhat,“ vysvětlil. Dále v Interview ČT24 odpovídal na otázky Jiřího Václavka ohledně dostavby dálnice z Brna do Vídně či budoucnosti hnutí Přísaha.
před 13 hhodinami

Babiš a Pavel se sejdou ohledně účasti na summitu NATO 8. května, řekl premiér

Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem (ANO) sejde 8. května ráno. Termín schůzky, na které mají hovořit o účasti na summitu NATO, sdělil ve čtvrtek Babiš během tiskové konference před odletem na neformální jednání premiérů Evropské unie. Ke sporu o to, kdo bude Česko v létě reprezentovat na aliančním summitu, se Babiš blíže nevyjádřil. Pavel naopak reagoval, že nevidí alternativu k dosavadnímu postupu, kdy se účastnil summitů NATO a prezentoval mandát vlády.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Ošetřenky pomáhají hradit zdravotní péči lidem bez domova v ordinacích Armády spásy

Lidé mohou od začátku dubna opět přispět na zdravotní péči pro bezdomovce a další lidi ze sociálně vyloučených skupin zakoupením takzvané Ošetřenky od Armády spásy. Peníze z poukazů pomáhají hradit ošetření, léky nebo vyšetření pro pacienty, kteří kvůli absenci pojištění či kvůli sociálním problémům zůstávají mimo běžný zdravotní systém.
před 15 hhodinami

Pozvěte do pracovní skupiny k ČT a ČRo i opozici, vyzval Rakušan Babiše

Předseda opozičních Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby do pracovní skupiny k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby pozval i zástupce opozice. Mělo by to tak podle něj být za předpokladu, že skupina nebude řešit pouze parametry nového systému financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), ale také možnost, zda současný systém poplatků financování není lepší.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
