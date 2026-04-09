Ministerstvo průmyslu oznámí kroky k dalšímu provozu stávajících bloků v Dukovanech

Ministerstvo průmyslu a obchodu představí informace k dalšímu provozu stávajících jaderných bloků v Dukovanech. Bloky zprovozněné v 80. letech minulého století mají nyní povolení k provozu do roku 2035, podle úřadu je však možné je provozovat mnohem déle. Měly by se stát doplňkem nových bloků.
V současnosti v Dukovanech fungují čtyři jaderné bloky, z nichž má každý výkon 510 megawattů (MW). První z nich byl zprovozněn v roce 1985. Všechny dukovanské bloky mají v současnosti od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost povolení k provozu do roku 2035. Při splnění bezpečnostních podmínek je možné provoz dále prodlužovat.
Možnost dalšího prodloužení provozu stávajících bloků podle ministerstva potvrdily ekonomické a bezpečnostní analýzy. O výsledky z nich se úřad chce opřít i při dalším povolení provozu. Experti už v minulosti avizovali, že technicky je reálné uvažovat o provozu stávajících bloků minimálně do roku 2045. Energetická společnost ČEZ ovšem už dříve začala prověřovat variantu provozu až na 70 let, tedy i po roce 2050.
Současné bloky by v budoucnu měly doplňovat dva nové bloky, které v Dukovanech připravuje korejská společnost KHNP. Náklady jsou při cenách z loňského roku činí 407 miliard korun za oba bloky. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.
V příštích třech až pěti letech by energetická firma ČEZ měla podle rozhodnutí vlády s Korejci jednat také o opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně. Tam nyní stojí dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 MW.