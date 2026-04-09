Ministerstvo průmyslu oznámí kroky k dalšímu provozu stávajících bloků v Dukovanech


před 53 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministerstvo průmyslu a obchodu představí informace k dalšímu provozu stávajících jaderných bloků v Dukovanech. Bloky zprovozněné v 80. letech minulého století mají nyní povolení k provozu do roku 2035, podle úřadu je však možné je provozovat mnohem déle. Měly by se stát doplňkem nových bloků.

V současnosti v Dukovanech fungují čtyři jaderné bloky, z nichž má každý výkon 510 megawattů (MW). První z nich byl zprovozněn v roce 1985. Všechny dukovanské bloky mají v současnosti od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost povolení k provozu do roku 2035. Při splnění bezpečnostních podmínek je možné provoz dále prodlužovat.

Možnost dalšího prodloužení provozu stávajících bloků podle ministerstva potvrdily ekonomické a bezpečnostní analýzy. O výsledky z nich se úřad chce opřít i při dalším povolení provozu. Experti už v minulosti avizovali, že technicky je reálné uvažovat o provozu stávajících bloků minimálně do roku 2045. Energetická společnost ČEZ ovšem už dříve začala prověřovat variantu provozu až na 70 let, tedy i po roce 2050.

Současné bloky by v budoucnu měly doplňovat dva nové bloky, které v Dukovanech připravuje korejská společnost KHNP. Náklady jsou při cenách z loňského roku činí 407 miliard korun za oba bloky. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.

V příštích třech až pěti letech by energetická firma ČEZ měla podle rozhodnutí vlády s Korejci jednat také o opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně. Tam nyní stojí dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 MW.

Soud podruhé projedná propuštění nejdéle vězněného Čecha

Okresní soud v Mostě se bude opět zabývat návrhem na propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska. Spis se prvoinstančnímu soudu vrátil z odvolacího soudu v Ústí nad Labem. Navrátil, který si odpykává trest za dvě vraždy, za mřížemi dosud strávil téměř 39 let. Jednání začne v deset hodin dopoledne, v soudní síni se očekává velký zájem médií.
před 3 hhodinami

Průměrná sazba hypoték je podle Hypoindexu nejvýše od roku 2024

Průměrná sazba hypoték počátkem dubna výrazně meziměsíčně stoupla o 0,29 bodu na 5,18 procenta, reagovala na dopady konfliktu na Blízkém východě . Je tak nejvýše od prosince 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.
před 6 hhodinami

Bývalý starosta Řeporyjí Novotný se znovu stal členem ODS

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný se znovu stal členem ODS, napsal na síti X. Loni Novotný pozastavil členství a rezignoval na post starosty kvůli odsouzení za výtržnictví a další činy. V diskusi se sledujícími ve středu Novotný zároveň uvedl, že pokud ho členové strany podpoří, povede v komunálních volbách v Řeporyjích kandidátku ODS. Volby do obecních zastupitelstev se konají na podzim.
před 8 hhodinami

Ministerstvo financí pro čtvrtek mírně snížilo maximální ceny paliv

Maximální ceny paliv ve čtvrtek oproti středě mírně klesnou, rozhodlo ministerstvo financí. Litr nafty bude nejvýše za 49,40 koruny, benzinu za 43,05 koruny. Současný limit je 49,59 koruny za litr nafty a 43,15 koruny za litr benzinu. To je o více než korunu výše, než činily průměrné ceny paliv na začátku tohoto týdne. Čerpací stanice se zavedení stropu přizpůsobují. Platí rovněž limit na marže obchodníků s palivy.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

VideoPrezident se sešel s romskými koordinátory

Dvě desítky romských komunitních pracovníků a lídrů přijal ve středu na Hradě prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Slavnostní setkání se konalo při příležitosti Mezinárodního dne Romů. Pavel ocenil jejich práci, Romové v Česku tvoří podle hlavy státu nezanedbatelnou skupinu a jejich plná integrace je předpokladem k úspěchu celé společnosti. Na setkání dorazili Romové z různých míst Česka, přijeli zástupci původních českých Romů i olašských Romů a Sintů. Po oficiálním přivítání a krátkých vyjádřeních následovalo pořízení společné fotografie a také neformální osobní setkání. Pro romské návštěvnice a návštěvníky byla připravena i prohlídka hradních prostor. Mezinárodní den Romů se slaví od roku 1990. Připomíná první mezinárodní romský kongres, který se konal 8. dubna 1971 nedaleko Londýna.
před 9 hhodinami

Vládní opatření proti cenám paliv jsou drahá a neefektivní, myslí si Kalousek

Nárůst cen kvůli konfliktu na Blízkém východě teprve začíná, domnívá se bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Víc než energie a paliva ho však trápí cena hnojiv, která podle něj ovlivní začínající jarní práce. Proto očekává, že kvůli aktuální krizi budou potraviny za rok dražší. Kalousek byl hostem pořadu Interview ČT24, moderovaném Jiřím Václavkem, kde se vyjádřil také k možné konsolidaci státního rozpočtu a sporu prezidenta s vládou ohledně zastupování na summitu NATO.
před 9 hhodinami

Pětina Čechů vyhazuje prošlé léky do koše. Vracet by je měli do lékáren

Spotřeba léků v Česku roste. Lékárníci ročně vydají přes 260 milionů balení. Ta, která projdou nebo je pacienti nevyužijí, se musí zlikvidovat ve spalovnách. Každoročně tam skončí zhruba tisíc tun. Přestože většina Čechů ví, že by měli léky vracet do lékáren, pětina je vyhazuje do běžného odpadu.
před 10 hhodinami
