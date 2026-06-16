Evropský parlament schválil klíčovou část obchodní dohody s USA


16. 6. 2026Aktualizovánopřed 26 mminutami|Zdroj: ČTK

Poslanci Evropského parlamentu (EP) schválili zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží z USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Tu Evropská komise (EK) uzavřela ve snaze zabránit zavedení vysokých cel americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Poslanci v úterý schválili dva právní předpisy, které mají uvést obchodní dohodu do praxe. Evropská komise nově bude bude mít pravomoc rychle reagovat, pokud by Spojené státy přestaly plnit svoji část dohody. Součástí je také mechanismus umožňující zvýšení cel, pokud by došlo k zaplavení trhu v konkrétních odvětvích americkým zbožím.

Hlavní nařízení rušící cla na americké dovozy bylo přijato 440 hlasy (151 bylo proti a 50 se zdrželo hlasování). Nařízení umožňuje i preferenční přístup na unijní trh pro velkou část mořských plodů a zemědělského zboží z USA.

Pro druhé nařízení zvedlo ruku 444 poslanců (152 bylo proti a 54 se zdrželo hlasování). Týká se mimo jiné prodloužení bezcelního dovozu humrů, který nově zahrnuje i zpracované humry.

Po schválení poslanci Evropského parlamentu musí legislativu ještě odsouhlasit zástupci členských států v Radě EU. Opatření následně začnou platit prvním dnem po vyhlášení v úředním věstníku.

EU se předběžně dohodla na legislativě, která má završit obchodní dohodu s USA
Vlajky Evropské unie před sídlem Evropské komise v Bruselu

Podopora českých europoslanců

„Ztotožňujeme se s pozicí české vlády, že je nutné vyslovit souhlas s nařízením v současné podobě, aby se stabilizovaly obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Skutečnost, že máme patnáctiprocentní clo díky této dohodě, považuji za dobrý kompromis,“ uvedla česká europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) z frakce Patrioti pro Evropu s tím, že dohodu podpořila.

„Za dobrou považuji i novou pravomoc Komise rychle reagovat a zastavit dohodu, pokud Spojené státy změní postoj a přestanou dodržovat, k čemu se zavázaly,“ dodala Pokorná Jermanová.

Dohodu podpořila také česká poslankyně EP Markéta Gregorová (Piráti) z frakce Zelených. „Riziko, že Washington v budoucnu spor znovu otevře kvůli naší regulaci technologických gigantů, tu sice pořád je, ale v tuto chvíli je dohoda nejlepším možným štítem pro evropskou ekonomiku,“ sdělila.

„Evropský parlament vyjednal tvrdé pojistky s platností do roku 2029. Pokud by Američané porušovali pravidla nebo poškozovali naše výrobce, můžeme dohodu okamžitě zmrazit nebo úplně zrušit, což platí i pro ocel a hliník, pokud USA po konci letošního roku ponechají cla nad patnácti procenty,“ zdůraznila Gregorová.

„Americký prezident (Donald) Trump si zahrával se cly a stáli jsme na prahu obchodních válek. V Evropské unii byla zase dohoda neustále odsouvána z poltických důvodů. Jsem ráda, že k tomu konečně došlo, neboť obchodní války nejsou ani v zájmu EU, ani v zájmu USA,“ řekla Veronika Vrecionová (ODS) z frakce Evropští konzervativci a reformisté (ECR) s tím, že ODS i ECR podle ní podporují všechny obchodní dohody.

Trump tlačí EU ke schválení obchodní dohody, vyhrožuje vyššími cly
Donald Trump

Nulové clo může vypršet za tři roky

Vyjednavači Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady Evropské unie se na konci května shodli na aktuálním znění legislativního textu. Návrh u snížených celních sazeb na dovoz zboží z USA zavádí časové omezení.

Nulové clo tak vyprší 31. prosince 2029, pokud se do té doby nerozhodne o prodloužení opatření. Evropská komise má do 30. června 2029 posoudit dopady na průmysl, zemědělství a malé a střední podniky v EU. Následně může navrhnout prodloužení platnosti nařízení.

Spojené státy a Evropská unie loni 21. srpna uzavřely rámcovou obchodní dohodu. Ta potvrdila předběžnou ústní dohodu z července mezi prezidentem USA Trumpem a šéfkou EK Ursulou von der Leyenovou a zahrnuje mimo jiné patnáctiprocentní strop u cel na většinu dovozů z EU do USA, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva.

České firmy již mohou žádat o refundaci amerických cel na speciálním portálu
Americký prezident Donald Trump při zavádění cel

Výběr redakce

Policie stíhá deset lidí za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb

Policie stíhá deset lidí za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb

13:11Aktualizovánopřed 24 mminutami
Evropský parlament schválil klíčovou část obchodní dohody s USA

Evropský parlament schválil klíčovou část obchodní dohody s USA

12:59Aktualizovánopřed 26 mminutami
K dohodě, která má ukončit boje v Libanonu, jsou Izraelci skeptičtí

VideoK dohodě, která má ukončit boje v Libanonu, jsou Izraelci skeptičtí

před 6 hhodinami
Vláda chce zavést plošný zákaz mobilů ve školách

VideoVláda chce zavést plošný zákaz mobilů ve školách

před 7 hhodinami
Rusko by mohlo zaútočit do roku 2029, shodlo se NATO. Moskva posiluje armádu u hranic Aliance

Rusko by mohlo zaútočit do roku 2029, shodlo se NATO. Moskva posiluje armádu u hranic Aliance

před 7 hhodinami
Při havárii amerického bombardéru B-52 zahynulo všech osm členů posádky

Při havárii amerického bombardéru B-52 zahynulo všech osm členů posádky

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Etická komise FAČR vyloučila Karvinou z první ligy kvůli ovlivňování zápasů

Etická komise FAČR vyloučila Karvinou z první ligy kvůli ovlivňování zápasů

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Reportéři ČT se zaměřili na podvodná call centra, která z lidí lákají peníze

VideoReportéři ČT se zaměřili na podvodná call centra, která z lidí lákají peníze

před 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Evropský parlament schválil klíčovou část obchodní dohody s USA

Poslanci Evropského parlamentu (EP) schválili zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží z USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Tu Evropská komise (EK) uzavřela ve snaze zabránit zavedení vysokých cel americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
12:59Aktualizovánopřed 26 mminutami

Ukrajina zasáhla největší moskevskou ropnou rafinerii

Ukrajinské drony v noci na úterý zasáhly rafinerii v Moskvě, uvedl starosta ruské metropole Sergej Sobjanin. Protivzdušná obrana podle něj zničila přibližně šedesát bezpilotních prostředků směřujících na Moskvu. Zásah moskevského ropného zařízení potvrdil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
10:26Aktualizovánopřed 59 mminutami

Obnovení dopravy v Hormuzu potrvá týdny, sdělil FT největší provozovatel tankerů

Obnovení dopravy v Hormuzském průlivu může trvat týdny, upozornil pro britský deník Financial Times největší provozovatel tankerů, japonská společnost Mitsui O.S.K. Lines. Dokud nebudou mít dopravci jistotu, že dohoda mezi USA a Íránem je skutečně platná, neobnoví plavbu.
před 4 hhodinami

VideoK dohodě, která má ukončit boje v Libanonu, jsou Izraelci skeptičtí

Až do neděle zněly dnem i nocí nad severním Izraelem rány z bojiště v Libanonu. Nyní přichází americko-íránská dohoda, která má ukončit i boje právě v Libanonu. Jenomže většina Izraelců je skeptická. Dohoda totiž znamená, že teroristické hnutí Hizballáh zůstává faktickým státem ve státě a teď navíc s pocitem, že mu Írán pomohl. Rozpačitý výsledek izraelské vojenské kampaně proti Hizballáhu a také Íránu má už i jasné vnitropolitické dopady. V minulých týdnech průzkumy poprvé ukázaly, že opozice by v židovském státě i bez arabských stran mohla složit vládu.
před 6 hhodinami

Rusko by mohlo zaútočit do roku 2029, shodlo se NATO. Moskva posiluje armádu u hranic Aliance

Všechny členské státy NATO se shodují, že Rusko by mohlo být do konce desetiletí schopné zaútočit na některou z aliančních zemí. Upozornil na to velitel německé pozemní armády Christian Freuding. Skupina severských médií mezitím informovala, že Moskva dál posiluje svou vojenskou přítomnost blízko hranic NATO, kde rozšiřuje stávající základny a buduje nové.
před 7 hhodinami

Při havárii amerického bombardéru B-52 zahynulo všech osm členů posádky

Při pondělní nehodě amerického strategického bombardéru B-52 Stratofortress na Edwardsově letecké základně v Kalifornii zahynulo všech osm členů posádky. Letadlo po pádu shořelo a po zhlédnutí záběrů havárie bylo zjištěno, že nikdo nemohl přežít, uvedl podle agentury AP plukovník James Hayes.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

CNN: Vance věří, že Izrael podpoří dohodu mezi USA a Íránem i přes neshody

Viceprezident JD Vance sdělil CNN, že memorandum o porozumění mezi USA a Íránem má „asi jednu a půl stránky“ a popsal jej jako obecný rámec, jehož podrobnosti budou vypracovány během budoucích technických jednání. Věří, že Izrael nakonec novou dohodu mezi USA a Íránem podpoří, i když mezi Washingtonem a izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem přetrvávají neshody ohledně cesty k ukončení konfliktu. Dodal také, že mezinárodní jaderní inspektoři budou moci podle podmínek memoranda o porozumění s Teheránem opět vstoupit do Íránu.
před 10 hhodinami

Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s EU

Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly ve vyjednáváních o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Přístupová konference se konala v pondělí v Lucemburku, Ukrajinu na jednání zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Večer má být zahájeno vyjednávání prvních kapitol i s Moldavskem.
před 16 hhodinami
Načítání...