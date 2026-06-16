Na rakovinu dělohy umírají stovky žen ročně. Zásadní roli hraje obezita

Asi 2100 žen v Česku si každý rok vyslechne diagnózu rakoviny dělohy. Přibližně čtyři stovky z nich na tuto nemoc zemřou, významná část z nich ale zbytečně. Jak upozornil gynekolog Michael Halaška z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, zásadní roli ve vzniku tohoto nebezpečného onemocnění totiž hraje kromě genetiky a syndromu PMOS zejména obezita.
Rakovina dělohy neboli odborně karcinom endometria je choroba, která se nejčastěji u žen rozvine v době po menopauze, podle Halašky v posledních letech v Česku této nemoci přibývá, a to i mezi mladšími pacientkami. „Ještě před pár lety jsme měli třeba dvě nebo tři mladší ženy za rok, letos už jsem jich léčil deset,“ uvedl.
Zásadní vliv má strava a s ní související obezita. „Ten problém se dá zjednodušit na problém sociální,“ konstatoval lékař pro ČT24. Nejčastější je rakovina dělohy v chudších regionech Česka, což jsou současně místa s nejrozšířenější obezitou – nezdravé potraviny jsou totiž v současné době levnější než ty, které zdraví prospívají.
„Zásadní je informovanost žen o jasné spojitosti mezi obezitou a vznikem rakoviny dělohy. V současné době je k dispozici nejen velká škála znalostí, jak snížit obezitu stravou a cvičením, ale jsou dostupné i nové léky, které ve spojení se změnami režimu dokážou snížit váhu téměř u každé ženy přibližně o dvacet procent za dvanáct měsíců,“ konstatuje lékař, který se tomuto tématu dlouhodobě věnuje.
Navíc se dají tyto přístupy podle něj kombinovat se speciálními malými chirurgickými zákroky, které doplňují možnosti, jak se dát do pořádku a předejít nejen rakovině dělohy, ale také rozvoji cukrovky a vysokého tlaku, zničeným kloubům a dalším komplikacím, jež z obezity pramení.
Správná strava
Na stravu jako zásadní formu prevence upozornila i nutriční terapeutka Tereza Schýbalová. Pokud je správná a vyvážená, může snížit i dopady dalších faktorů, které mají vliv na karcinom endometria i další nádory. „Udržování zdravé tělesné hmotnosti pomocí vyvážené stravy a pravidelného pohybu je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak můžeme aktivně snížit riziko vzniku rakoviny dělohy,“ říká. „I malé, postupné změny v jídelníčku mají obrovský dopad na hormonální rovnováhu a celkové zdraví žen.“
Rady, které opravdu fungují, se podle ní mohou zdát banální, ale právě ony přinášejí nejlepší výsledky. Klíčová je podle Schýbalové pestrá strava s minimem ultrazpracovaných složek a hlavně hodně vlákniny.
„V České republice sní průměrný člověk průměrně deset gramů vlákniny denně, doporučuje se přitom třicet gramů,“ upozorňuje vědkyně. „Když tělo nemá dost této složky, začne reagovat panicky, hromadí zásoby, nastupuje obezita,“ zakončuje Schýbalová.
Prevence je klíčem
Naštěstí, říká Halaška, se dá rakovina dělohy poměrně dobře odhalit. Když se na ni přijde včas, je pravděpodobnost přežití devadesát procent, když pozdě, tak jen pouhých třicet procent. Nejčastějším příznakem je totiž neobvyklé krvácení z pochvy, zejména po menopauze.
Podle gynekologů by ženy neměly tento příznak podceňovat, ale okamžitě vyhledat gynekologa. Tímto způsobem se podle Halašky odhalí asi osmdesát procent nádorů. Zbytek jich zachytí pravidelná vyšetření, což zdůrazňuje, jak je tento typ vyšetření zásadní.
Pokud se nádor zachytí včas, tak se odstraňuje značně nenáročnou operací podobnou laparoskopii, kdy pacientka může jít hned druhý den domů. Horší je, když se už nádor rozvine – v takovém případě se používají i kombinace vnějšího a vnitřního ozařování a také chemoterapie.
„Můžeme se sice snažit léčit, ale teprve poměrně krátkou dobu si my lékaři uvědomujeme, jak důležitá je spolupráce s pacienty – hlavně v oblasti prevence,“ doplňuje gynekolog s tím, že právě rakovina dělohy patří k nádorům, kterým se dá nejsnadněji předcházet pomocí prevence.
Červen byl Mezinárodní gynekologickou společností a Evropskou společností gynekologické onkologie vyhlášen měsícem osvěty o gynekologických nádorových onemocněních, právě proto se teď jak lékaři, tak i pacientské organizace, jako je onko-unie.cz, snaží na tento fenomén upozorňovat.