Ultrazpracované potraviny poškozují plodnost, naznačuje výzkum


před 39 mminutami|Zdroj: ČT24, Human Reproduction, Erasmus University Medical Center

Čokoládové tyčinky, zmrzlina, slazené nápoje, sladké pečivo, chipsy, uzeniny, salámy, kuřecí nugetky – to všechno jsou takzvané ultrazpracované potraviny (UPF). Ty dnes tvoří v Evropě asi polovinu potravy a podle nové studie mohou mít vliv na početí i těhotenství. Souvisí nejen se sníženou plodností u mužů, ale také se zpomaleným růstem raných embryí a menšími žloutkovými váčky, které jsou pro raný embryonální vývoj nezbytné.

Zdraví muže a ženy, kteří se chtějí stát rodiči, má dopady nejen na pravděpodobnost úspěchu reprodukce, ale také na zdravý vývoj jejich potomka. Faktorů, které v tom hrají roli, je spousta, nejvíc prozkoumaný je negativní dopad alkoholu a nikotinu. Ale zatím se vědci téměř nevěnovali tomu, jaký vliv mají vysoce zpracované potraviny konzumované rodiči.

„I když jsou v naší stravě tak běžné, o jejich možném vztahu k plodnosti a ranému vývoji člověka se toho ví velmi málo,“ uvedla pediatrička a docentka vývojové epidemiologie na Lékařském centru Erasmovy univerzity v Rotterdamu v Nizozemsku Romy Gaillardová, která studii vedla.

  • Pro průmyslově zpracované potraviny se používá také označení ultrazpracované nebo terciárně zpracované potraviny. Jde o pokrmy, které jsou komerčně vyrobené průmyslovým zpracováním potravinových surovin – cílem jejich výroby je zjednodušit a především zlevnit nejen jejich výrobu, ale hlavně ukládání, přepravu a také přípravu. Mnohdy jsou i výrazně chuťově upravované. Dají se dlouhodobě skladovat, jednoduše se připravují (například ohřevem v mikrovlnné troubě) a většinou jsou levné, a tedy hodně prodávané.

Toto téma se přitom stává stále důležitějším, protože lidé těchto potravin spotřebovávají stále víc. Jsou totiž navržené a průmyslově vyrobené tak, aby chutnaly a snadno se konzumovaly, a to nikoliv s ohledem na kvalitu a nějakou výživovou hodnotu. Zaplavily hlavně bohaté země, kde už někde tvoří až polovinu všech potravin, které tam lidé za den snědí.

Citlivý výzkum

Všechny výzkumy a studie, které se nějak týkají lidského rozmnožování, jsou velmi citlivé, a to z důvodu ohrožení matky i dítěte. Vědci proto zpravidla volí jen takzvané observační studie – vyberou si nějaké předem vybrané skupiny lidi a pak sledují, jak se chovají.

Gaillardová a její kolegové analyzovali 831 žen a 651 mužských partnerů, kteří byli součástí studie Generation R Study Next. Páry byly do studie zařazeny v období před početím nebo během těhotenství v letech 2017 až 2021.

Vědci hodnotili stravu rodičů pomocí dotazníku na počátku těhotenství, přibližně ve dvanáctém týdnu. Ukázalo se, že průměrný podíl ultrazpracovaných potravin v té době byl u žen 22 procent celkového příjmu potravy a u mužů to bylo 25 procent. Díky rozsáhlosti této studie měli ale autoři analýzy přístup také k celé řadě informací o zdravotním stavu mužů i žen. Díky tomu byli schopní zjistit, jaké dopady má, když lidé jedí těchto potravin více, nebo méně.

Dopady jsou silné

„Zjistili jsme, že konzumace ultrazpracovaných potravin u žen nesouvisela jednoznačně s rizikem snížené plodnosti a dobou do otěhotnění, ale byla spojena s mírně menším růstem embrya a velikostí žloutkového váčku v sedmém týdnu těhotenství,“ uvedli vědci. Tyto rozdíly v raném vývoji sice byly malé, ale z hlediska výzkumu a na populační úrovni jsou důležité, tvrdí. Poprvé totiž prokázali, že konzumace ultrazpracovaných potravin není důležitá pouze pro zdraví matky, ale může souviset i s vývojem potomka.

Studie prokázala také dopady na muže. „U mužů jsme pozorovali, že vyšší konzumace těchto nezdravých potravin souvisela s vyšším rizikem snížené plodnosti a delší dobou do dosažení těhotenství, ale ne s předčasným vývojem embrya,“ uvedli. Tato souvislost se podle nich dá vysvětlit citlivostí spermií na složení stravy, u matek jde zase vysledovat vliv potravy na prostředí v děloze, ve kterém se embryo vyvíjí od počátku života.

Ultrazpracované potraviny způsobují řadu problémů. Chemii „nasávají“ i ze strojů
Studie naznačuje, že strava s nízkým obsahem ultrazpracovaných potravin by byla nejlepší pro oba partnery, a to nejen pro jejich vlastní zdraví, ale také pro jejich šance na otěhotnění a zdraví jejich nenarozeného dítěte.

Slabiny výzkumu

Studie sice poprvé ukazuje, že konzumace ultrazpracovaných potravin je u mužů i žen je spojená s narušením plodnosti a má zřejmě i jistý vliv na raný vývoj dítěte, má ale spoustu omezení, která jsou pro pochopení důležitá. Vycházejí z povahy observační studie – ta sice ukazuje souvislosti, ale nemůže prokázat přímou příčinnou souvislost. Právě proto se všude používá slovo „naznačuje“ – vědci to předpokládají, ale nemají pro to dostatečně silné přímé důkazy.

Je zapotřebí dalšího výzkumu, aby bylo možné pozorování zopakovat u různých populací a studovat potenciální biologické mechanismy, které tomuto účinku podléhají, tvrdí vědci. Jejich výzkum totiž nedokázal například odpovědět na to, co konkrétně je na ultrazpracovaných potravinách tak škodlivé. Je to fakt, že jsou nutričně prázdné, nebo jde o vyšší obsah nějakých chemických látek v nich? Nebo to může souviset s tím, že tyto potraviny bývají balené v plastových obalech, takže jich vnášejí víc do těla? Na to by měly odpovědět další výzkumy.

Vědci poprvé natočili, jak vorvaň dává hlavičku

Dospělý vorvaň může vážit až 52 tun. Když plnou rychlosti narazí do nějakého jiného tvora nebo objektu, může to být hodně bolestivé. O tomto chování vědci zatím slyšeli jen nepotvrzené historky, teď ho ale poprvé nafilmovali ve vysoké kvalitě.
před 3 hhodinami

Moře u Špicberků může stvořit bakterie vzdorující antibiotikům

Výzkum usazenin na dně u norského souostroví Špicberky odhalil obrovské množství mikroskopického života, včetně organismů s geny, které umožňují vznik i přenos odolnosti proti většině známých antibiotik.
před 4 hhodinami

Sítě místo spánku. Studie zkoumala, jak se u dětí zvyšuje pravděpodobnost budoucí deprese

V poslední době rychle přibývá výzkumů, které popisují, jaký vliv mají sociální sítě na děti. Další kamínek do mozaiky poznání tohoto jevu přinesla nová studie z Velké Británie, která naznačuje, proč vznikají po nadměrném užívání těchto médií duševní problémy.
před 7 hhodinami

NASA plánuje vybudovat základnu na Měsíci za dvacet miliard dolarů

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ruší plány na vybudování vesmírné stanice Lunar Gateway na oběžné dráze Měsíce. Místo toho využije její součásti k výstavbě základny na měsíčním povrchu. NASA plánuje uskutečnit projekt v hodnotě dvaceti miliard dolarů (422,5 miliardy korun) během následujících sedmi let, oznámil podle agentury Reuters šéf NASA Jared Isaacman.
před 19 hhodinami

Změny klimatu mohou českým zemědělcům pomoci, ukazuje výzkum. Nutná je ale příprava

Klimatická změna ovlivňuje zemědělství nejen lokálně změnou teplot a odlišným rozložením srážek ve vegetační sezoně v dané oblasti, ale také globálně, A to tím, jak se dopady regionálních změn promítají do mezinárodního obchodu a světových cen. Klimatická změna tak mění zažité výhody i nevýhody konkrétních oblastí, včetně Česka, ukazuje nová studie vědců z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe.
před 21 hhodinami

Ze sovětské ponorky ztroskotané u Norska stále uniká radiace

Reaktor ponorky Komsomolec, kterou v roce 1989 postihl požár a potopila se, pořád uvolňuje do okolního moře radioaktivní částice, popsali norští vědci, kteří vrak opakovaně studovali. Výsledky nejnovější studie vydali v březnu. Současně prokazuje, že to nepředstavuje pro okolní životní prostředí žádné riziko, hlavně díky tomu, jak dobře byla ponorka po havárii zajištěna.
před 22 hhodinami

V Kateřinské jeskyni v Moravském krasu měli ve středověku zřejmě dílnu penězokazci

Archeologové objevili v Kateřinské jeskyni v Moravském krasu další doklady středověké penězokazecké dílny. Kovové pláty s otvory pocházejí z patnáctého století. Zajímavou lokalitu z pohledu archeologů letos přiblíží veřejnosti nové speciální prohlídky.
před 23 hhodinami
