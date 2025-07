Ultrazpracované potraviny způsobují řadu problémů. Chemii „nasávají“ i ze strojů

A skrze ně se pak samozřejmě mohou stát i složkou toho, co proniká do lidského zažívacího traktu, který není na takové látky adaptovaný. Podle badatelů se takto lidský organismus setkává rovnou s několika skupinami chemikálií.

Zatímco klasické potraviny, jako je ovoce, zelenina, maso, mléko nebo vejce, jdou po nenáročné úpravě přímo na pulty obchodů, a pak ke spotřebiteli na stůl, u ultrazpracovaných produktů je cesta mnohem delší. Přísady při ní projdou desítkami trubek, nádrží, odstředivek, pásů a dalších zařízení, kde mnohdy dochází k jejich zahřívání, což problém ještě zvětšuje. A nakonec se musí hotový výrobek balit do několika vrstev obalů. Chemikálie ze všech těchto zařízení a procesů se podle výše uvedené studie mohou do potravin dostávat.

Kromě výše popsaných látek totiž ultrazpracované potraviny obsahují i syntetické chemikálie, které se do nich dostávají kvůli tomu, jak toto jídlo vzniká a jak vypadá jeho cesta z továrny na stůl. Výsledky celé řady výzkumů, které v posledních letech vycházejí v odborných časopisech, totiž ukazují, že do těchto poživatin pronikají látky ze strojů i obalů, jimiž procházejí. A tyto chemikálie mohou lidskému zdraví škodit, varují vědci.

Jedná se hlavně o trvanlivé produkty – například instantní polévky, balené sladkosti, slazené cereálie, mražené pizzy nebo ochucené jogurty, jejichž hlavním cílem není zdravá výživa, ale chuťová návykovost a dlouhá trvanlivost – a to všechno při co nejnižší ceně. Mají ale i jiný dopad: jejich konzumenti totiž zapomínají, jak jsou potraviny spojené s prací v zemědělství.

Krokem, který by podle expertů mohl fungovat, je zejména snaha omezit chemické plastové obaly, jež jsou podle nich přehnaně rozšířené a používají se nadbytečně. Pomoci by také mohla přísnější regulace toxických látek využívaných v potravinářském průmyslu. Zatímco složení samotných přísad se kontroluje, monitoring strojů a výroben dostatečný není. Vědci upozorňují, že aby se podařilo toky chemikálií lépe sledovat a kontrolovat, bude nutné posílit legislativu.

Stejně důležitý je ale podle této studie i tlak na konzumaci čerstvých a „přirozených“ potravin, které v sobě mají co nejméně dopadů průmyslové činnosti. To leží na úřadech i na samotných lidech, nejvíce ale prý na rodičích, kteří by měli vést své děti k tomu, aby se ke konzumaci ultrazpracovaných potravin dostávaly co nejméně – a ideálně vůbec. Z povahy těchto látek totiž vyplývá, že právě na dětský organismus mají největší negativní dopad.