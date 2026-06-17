Správce Liberty Ostrava žaluje exčleny představenstva o téměř 19 miliard korun

Insolvenční správce zkrachovalé hutní společnosti Liberty Ostrava podal žalobu proti čtyřem bývalým členům jejího představenstva. V žalobě na doplnění pasiv po nich žádá téměř 19 miliard korun. Mezi žalovanými je i bývalý majitel Sanjeev Gupta, sdělil správcův mediální zástupce Michal Štefl.
Žaloba je podle něj zásadním milníkem v procesu vymáhání odpovědnosti představenstva za hospodaření Liberty Ostrava a způsobení jejího úpadku. Správce podal takzvanou žalobu na doplnění pasiv podle zákona o obchodních korporacích.
„Právě pro tyto situace, kdy členové představenstva způsobili úpadek, slouží žaloba na doplnění pasiv. Jejím účelem je, aby členové představenstva zaplatili částku, která chybí v majetkové podstatě k uspokojení věřitelů. Úspěšné vymožení nároku z této žaloby může do majetkové podstaty přinést další významné prostředky, které budou následně rozděleny mezi věřitele v rámci insolvenčního řízení,“ uvedl Štefl. Žalovanými jsou Gupta, Ajay Kumar Aggarwal, Iain Mark Hunter a Deepak Sogani.
„Členové představenstva Liberty Ostrava dle informací uvedených v žalobě přispěli k úpadku, respektive způsobili úpadek Liberty Ostrava tím, že zrealizovali celou řadu transakcí se spřízněnými osobami ze skupiny GFG Alliance, kterou ultimátně vlastní a řídí jeden ze žalovaných, Sanjeev Gupta,“ uvedl Štefl.
Žalovaní údajně porušovali povinnost jednat s péčí řádného hospodáře
V důsledku těchto transakcí podle něj odešly z majetku Liberty Ostrava peněžní prostředky a emisní povolenky vysoké hodnoty. Liberty Ostrava proto nebyla schopna platit své dluhy a skončila v úpadku.
„Jak vyplývá ze žaloby, Liberty Ostrava neobdržela peněžní prostředky zpět a za emisní povolenky jí nebyla zaplacena kupní cena. V žalobě je dále uvedeno, že žalovaní jako členové představenstva flagrantně porušovali svou povinnost jednat s péčí řádného hospodáře,“ uvedl mluvčí.
Společnost Liberty Ostrava byla dříve majitelem stejnojmenné ostravské huti. Dostala se ale do dluhů, které nedokázala splácet, a zkrachovala. V konkurzu loni správce prodal huť za 3,01 miliardy korun novému majiteli, teď podnik působí pod názvem Nová Huť (NH).
V podniku nyní fungují tři závody, jejichž provoz tollingově financují jiné firmy – nakupují pro huť materiál a platí jí za jeho zpracování. Prvovýrobu, tedy výrobu oceli, Liberty ukončila, když odstavila vysokou pec a koksovnu. Firma vyrábí trubky, svitky, plechy a další ocelové produkty. Během insolvenčního řízení podnik propustil více než polovinu zaměstnanců, nyní NH zaměstnává okolo dvou tisíc lidí.