Nová Huť propustí asi 250 lidí

Společnost Nová Huť (dříve Liberty Ostrava) propustí asi 250 lidí, řekl České televizi generální ředitel Radek Strouhal. Nepůjde podle něj o zaměstnance přímo z výroby, ale například z údržby. Pro výrobu podnik lidi naopak nabírá a přesun k linkám nabízí i propouštěným zaměstnancům, řekl Strouhal. Hromadné propouštění už Nová Huť nahlásila úřadu práce.
Zkrachovalou huť koupila v konkurzu firma bývalého ministra Martina Peciny. Nový vlastník podnik převzal před měsícem i s přibližně 2350 aktivními zaměstnanci. „Počítáme ještě s redukcí. Cílový stav za mě je dostat se někde ke dvěma tisícům,“ řekl už tehdy Strouhal.
V pondělí uvedl, že už když si dělali analýzu při koupi podniku, zjistili, že zaměstnanců je víc, než je huť v současnosti schopna uživit a využít. „To znamená, musíme dneska trošičku zredukovat a hlavně změnit i vnitřní strukturu zaměstnání,“ řekl ČT ředitel.
Uvedl, že firma snižuje počet režijních zaměstnanců. „Naopak nabíráme přímo výrobní dělníky. Respektive nabízíme i redukovaným zaměstnancům, že tady můžou zůstat a mohou se přesunout například z údržby třeba na linky,“ řekl Strouhal.
Firma si podle něj váží dlouholetých zaměstnanců, kteří jsou ‚srdcaři‘ a s podnikem žijí. „Takže se snažíme upotřebit třeba ty, kteří jsou v dělnických profesích na údržbě, právě přesunem na linku, tak, aby nám pomohli tam, kde to huť dneska potřebuje,“ řekl Strouhal.
Uvedl, že za více než měsíc, kdy je v podniku, ho některé věci překvapily příjemně. „Například se daří namotivovávat lidi, kteří tady dlouho byli, k tomu, aby nám pomáhali. Je vidět, že nám začínají věřit, začínáme si budovat důvěru a začíná se huť zvedat. V minulém měsíci jsme díky tomu měli rekordní výrobu za posledního tři a půl roku,“ řekl ředitel.
Dluhy a konkurz
Liberty Ostrava skončila v konkurzu poté, co se dostala do dluhů, které nedokázala splácet. Před měsícem insolvenční správce celý podnik prodal za 3,01 miliardy korun jedinému zájemci, společnosti bývalého ministra Peciny. Od října podnik působí pod názvem Nová Huť.
Fungují v něm tři závody, jejichž provoz tollingově financují jiné firmy. Při takovém financování tollingová společnost pořizuje materiál, poskytuje ho výrobci a za zpracování mu dává odměnu. Prvovýrobu, tedy výrobu oceli, Liberty Ostrava ukončila, když předloni odstavila vysokou pec a loni koksovnu.
Rekordní výroba je podle ředitele společným dílem všech tří provozů: rourovny, Steckelovy válcovny, to znamená výroby svitků a plechů, a středojemné válcovny. „Máme poptávku po našich výrobcích, povedlo se nám vyřešit i nějaké kvalitativní problémy, které tady historicky byly, pouští se první investice, takže tohleto všechno pomáhá. No a samozřejmě, snažíme se lépe řídit výrobu, lépe řídit i návoz materiálu,“ řekl Strouhal.