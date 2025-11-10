Nová Huť propustí asi 250 lidí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
10 minut
Rozhovory s ředitelem Nové Huti Strouhalem a odborovým předákem Slaninou
Zdroj: ČT24

Společnost Nová Huť (dříve Liberty Ostrava) propustí asi 250 lidí, řekl České televizi generální ředitel Radek Strouhal. Nepůjde podle něj o zaměstnance přímo z výroby, ale například z údržby. Pro výrobu podnik lidi naopak nabírá a přesun k linkám nabízí i propouštěným zaměstnancům, řekl Strouhal. Hromadné propouštění už Nová Huť nahlásila úřadu práce.

Zkrachovalou huť koupila v konkurzu firma bývalého ministra Martina Peciny. Nový vlastník podnik převzal před měsícem i s přibližně 2350 aktivními zaměstnanci. „Počítáme ještě s redukcí. Cílový stav za mě je dostat se někde ke dvěma tisícům,“ řekl už tehdy Strouhal.

V pondělí uvedl, že už když si dělali analýzu při koupi podniku, zjistili, že zaměstnanců je víc, než je huť v současnosti schopna uživit a využít. „To znamená, musíme dneska trošičku zredukovat a hlavně změnit i vnitřní strukturu zaměstnání,“ řekl ČT ředitel.

Liberty Ostrava převzala firma bývalého ministra Peciny
Na snímku (v popředí zleva) jsou generální ředitel Nové Huti Radek Strouhal, insolvenční správce Šimon Peták a mluvčí insolvenčního správce Michal Štefl

Uvedl, že firma snižuje počet režijních zaměstnanců. „Naopak nabíráme přímo výrobní dělníky. Respektive nabízíme i redukovaným zaměstnancům, že tady můžou zůstat a mohou se přesunout například z údržby třeba na linky,“ řekl Strouhal.

Firma si podle něj váží dlouholetých zaměstnanců, kteří jsou ‚srdcaři‘ a s podnikem žijí. „Takže se snažíme upotřebit třeba ty, kteří jsou v dělnických profesích na údržbě, právě přesunem na linku, tak, aby nám pomohli tam, kde to huť dneska potřebuje,“ řekl Strouhal.

Uvedl, že za více než měsíc, kdy je v podniku, ho některé věci překvapily příjemně. „Například se daří namotivovávat lidi, kteří tady dlouho byli, k tomu, aby nám pomáhali. Je vidět, že nám začínají věřit, začínáme si budovat důvěru a začíná se huť zvedat. V minulém měsíci jsme díky tomu měli rekordní výrobu za posledního tři a půl roku,“ řekl ředitel.

Dluhy a konkurz

Liberty Ostrava skončila v konkurzu poté, co se dostala do dluhů, které nedokázala splácet. Před měsícem insolvenční správce celý podnik prodal za 3,01 miliardy korun jedinému zájemci, společnosti bývalého ministra Peciny. Od října podnik působí pod názvem Nová Huť.

Fungují v něm tři závody, jejichž provoz tollingově financují jiné firmy. Při takovém financování tollingová společnost pořizuje materiál, poskytuje ho výrobci a za zpracování mu dává odměnu. Prvovýrobu, tedy výrobu oceli, Liberty Ostrava ukončila, když předloni odstavila vysokou pec a loni koksovnu.

Rekordní výroba je podle ředitele společným dílem všech tří provozů: rourovny, Steckelovy válcovny, to znamená výroby svitků a plechů, a středojemné válcovny. „Máme poptávku po našich výrobcích, povedlo se nám vyřešit i nějaké kvalitativní problémy, které tady historicky byly, pouští se první investice, takže tohleto všechno pomáhá. No a samozřejmě, snažíme se lépe řídit výrobu, lépe řídit i návoz materiálu,“ řekl Strouhal.

Výběr redakce

Rezignace ředitele BBC hýbe britskou politickou i mediální scénou

Rezignace ředitele BBC hýbe britskou politickou i mediální scénou

12:13Aktualizovánopřed 12 mminutami
Soud propustil Sarkozyho z vězení

Soud propustil Sarkozyho z vězení

13:46Aktualizovánopřed 16 mminutami
Nová Huť propustí asi 250 lidí

Nová Huť propustí asi 250 lidí

před 1 hhodinou
Srážku vlaků u Bratislavy vyšetřuje policie jako obecné ohrožení

Srážku vlaků u Bratislavy vyšetřuje policie jako obecné ohrožení

09:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajina opět zaútočila na ruský přístav Tuapse

Ukrajina opět zaútočila na ruský přístav Tuapse

11:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Americký Senát otevřel cestu k ukončení shutdownu

Americký Senát otevřel cestu k ukončení shutdownu

05:22Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ukrajinské protikorupční orgány provádějí rozsáhlý zátah

Ukrajinské protikorupční orgány provádějí rozsáhlý zátah

před 3 hhodinami
Syrský prezident poprvé navštíví Bílý dům

Syrský prezident poprvé navštíví Bílý dům

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Moravskoslezský kraj

Nová Huť propustí asi 250 lidí

Společnost Nová Huť (dříve Liberty Ostrava) propustí asi 250 lidí, řekl České televizi generální ředitel Radek Strouhal. Nepůjde podle něj o zaměstnance přímo z výroby, ale například z údržby. Pro výrobu podnik lidi naopak nabírá a přesun k linkám nabízí i propouštěným zaměstnancům, řekl Strouhal. Hromadné propouštění už Nová Huť nahlásila úřadu práce.
před 1 hhodinou

V Divadle Petra Bezruče se hraje fotbal

V ostravském Divadle Petra Bezruče zní baníkovské chorály i tradiční fanouškovský pozdrav. Nová autorská inscenace Baníček, ale, ale, ale uměleckého šéfa souboru Jana Holce spojuje totiž divadelní prostředí a fotbalovou vášeň.
6. 11. 2025

Často zvedl hlas, ale měl obrovské znalosti, říká o Dukovi Graubner

Kardinálovi Dominiku Dukovi záleželo na budování vztahů se společností a také na výuce náboženství, řekl pražský arcibiskup Jan Graubner. Ocenil zároveň výsledek Dukova vyjednávání s prezidentem Václavem Klausem o katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Graubner vystřídal Duku v čele pražského arcibiskupství v červenci 2022. Na Duku vzpomínají i další církevní představitelé.
4. 11. 2025Aktualizováno4. 11. 2025

Pomáhají i po smrti. Medici v Brně poděkovali dárcům těl

Anatomický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity odhalil na brněnském Ústředním hřbitově památník dárcům těl. O jeho vznik se zasloužili samotní studenti fakulty. Památník bude zároveň sloužit i jako vsypová hrobka. Počet lidí, kteří se rozhodnou věnovat své tělo vědě, v posledních letech roste.
3. 11. 2025Aktualizováno3. 11. 2025

Ostrava odmítla rozšíření provozu firmy Brembo v Hrabové. Obává se zhoršení zápachu

Italský výrobce brzdových systémů Brembo plánuje v ostravské Hrabové instalaci dvou nových tavicích pecí. Magistrát však v rámci probíhajícího procesu EIA vydal nesouhlasné stanovisko. Podle města by nové pece mohly zhoršit už tak vážné potíže se zápachem v průmyslové zóně. Společnost tyto závěry odmítá.
28. 10. 2025

Polsko nedaleko hranic s Českem hlásí katarální horečku ovcí

Polsko ohlásilo výskyt katarální horečky ovcí v okrese nedaleko českých hranic. Podle agentury Reuters o tom informovala Světová organizace pro zdraví zvířat (WOAH). Toto virové onemocnění se šíří po Evropě včetně Česka, kam se po patnácti letech vrátilo v září loňského roku.
27. 10. 2025

Města chystají nová veřejná kluziště. Někde zkusí umělý led, jinde vsadí na klasiku

S blížící se zimou chystají města nová veřejná kluziště. Některé radnice dávají přednost umělému ledu, který je mimo jiné energeticky méně náročný. Umělé kluziště vznikne například v Ústí nad Labem nebo Frýdku-Místku. I pražské Vršovice budou mít nové kluziště, zůstávají ale u klasické ledové plochy.
26. 10. 2025

Za pokus o vraždu zapálením uložil soud v Ostravě výjimečný trest

Za pokus o vraždu ženy zapálením v pátek Krajský soud v Ostravě odsoudil dvaatřicetiletého Davida Anderku k výjimečnému trestu 24 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Uložil mu také ochranné psychiatrické léčení. Pojišťovně má Anderka uhradit 2,9 milionu korun, ženě tři miliony korun. Podle obžaloby loni ve Frýdku-Místku polil benzínem zhruba o dvacet let starší známou, s níž předtím spolu s dalšími lidmi popíjeli, a zapálil ji. Utrpěla těžké popáleniny na polovině těla. Anderka se proti rozsudku odvolal, státní zástupce Vít Legerský si ponechal lhůtu na odvolání.
24. 10. 2025
Načítání...