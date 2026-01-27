Nedostatek zakázek a materiálu zastavil válcovnu Nové Huti

Provozu středojemné válcovny Nové Huti v Ostravě se nedaří. Přes sto pracovníků proto musí přejít na jiná pracoviště. Firma je potřebuje hlavně na rourovně, kde výroba naopak roste, chybí tam ale dostatek zaměstnanců. Celková situace v ocelářství by se mohla částečně zlepšit po zavedení takzvaných importních kvót.
Nová Huť nemá dost zakázek a chybí jí i materiál, proto zastavila provoz středojemné válcovny. „Vyrábíme za tepla válcovanou tyčovou ocel, nejčastěji betonářskou ocel nebo závitové tyče. Je to kombinace faktorů, ale jedním z nich je nižší poptávka,“ uvedl vedoucí výroby středojemné válcovny Nové Huti Martin Bochořík.
„Trochu se trápíme i s tím, abychom dovezli dostatek materiálu, máme tam teď určitou přestávku,“ poznamenal generální ředitel Nové Huti Radek Strouhal.
Přechody mezi jednotlivými provozy v huti dosud běžné nebyly. „Historicky nebylo zvykem přecházet mezi jednotlivými provozy, ale je to flexibilita, kterou se tady v Nové Huti snažíme zavést,“ vysvětlil Strouhal.
„Jsou profese, které se dají poměrně rychle naučit, ale jsou i profese, například valcíř, jejichž zvládnutí trvá měsíce, někdy až roky,“ řekl odborový předák rourovny Nové Huti Petr Zezulka. Firma podle něj potřebuje právě valcíře kovu. Výroba by se postupně měla rozjet na tři směny, případně až na nepřetržitý provoz.
Zavedení importních kvót
Situace na trhu s ocelí by se mohla změnit v polovině roku. Evropská unie se chce lépe chránit před dovozem, zejména z takzvaných třetích zemí. Po ukončení takzvaných safeguardů počítá se zavedením importních kvót.
„Úvaha Evropské unie je taková, že by chtěla dovážet maximálně patnáct procent spotřeby v EU. Cokoli nad tuto hranici by bylo zatíženo padesátiprocentním clem,“ vysvětlil Strouhal. Dnes se podle něj do Evropy dováží zhruba pětadvacet až třicet procent spotřeby.
Návrh Evropské komise a Rady Evropské unie musí ještě projít standardním legislativním procesem v Evropském parlamentu. Nová Huť mezitím pracuje na projektové dokumentaci k výstavbě nové elektrické pece, aby mohla vypsat výběrové řízení.
Dříve byla majitelem ostravské huti společnost Liberty Ostrava. Dostala se ale do dluhů, které nedokázala splácet, a zkrachovala. Podnik skončil v konkurzu a insolvenční správce začal rozprodávat jeho majetek. Samotnou huť loni prodal za 3,01 miliardy korun, ta nyní působí pod názvem Nová Huť.