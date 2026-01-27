Nedostatek zakázek a materiálu zastavil válcovnu Nové Huti


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události v regionech: Přesun zaměstnanců Nové Huti Ostrava
Zdroj: ČT24

Provozu středojemné válcovny Nové Huti v Ostravě se nedaří. Přes sto pracovníků proto musí přejít na jiná pracoviště. Firma je potřebuje hlavně na rourovně, kde výroba naopak roste, chybí tam ale dostatek zaměstnanců. Celková situace v ocelářství by se mohla částečně zlepšit po zavedení takzvaných importních kvót.

Nová Huť nemá dost zakázek a chybí jí i materiál, proto zastavila provoz středojemné válcovny. „Vyrábíme za tepla válcovanou tyčovou ocel, nejčastěji betonářskou ocel nebo závitové tyče. Je to kombinace faktorů, ale jedním z nich je nižší poptávka,“ uvedl vedoucí výroby středojemné válcovny Nové Huti Martin Bochořík.

„Trochu se trápíme i s tím, abychom dovezli dostatek materiálu, máme tam teď určitou přestávku,“ poznamenal generální ředitel Nové Huti Radek Strouhal.

Nová Huť propustí asi 250 lidí
Nová Huť

Přechody mezi jednotlivými provozy v huti dosud běžné nebyly. „Historicky nebylo zvykem přecházet mezi jednotlivými provozy, ale je to flexibilita, kterou se tady v Nové Huti snažíme zavést,“ vysvětlil Strouhal.

„Jsou profese, které se dají poměrně rychle naučit, ale jsou i profese, například valcíř, jejichž zvládnutí trvá měsíce, někdy až roky,“ řekl odborový předák rourovny Nové Huti Petr Zezulka. Firma podle něj potřebuje právě valcíře kovu. Výroba by se postupně měla rozjet na tři směny, případně až na nepřetržitý provoz.

Demolice i propouštění. Areál ostravské Nové Huti prochází výraznými změnami
Areál ostravské Nové huti

Zavedení importních kvót

Situace na trhu s ocelí by se mohla změnit v polovině roku. Evropská unie se chce lépe chránit před dovozem, zejména z takzvaných třetích zemí. Po ukončení takzvaných safeguardů počítá se zavedením importních kvót.

„Úvaha Evropské unie je taková, že by chtěla dovážet maximálně patnáct procent spotřeby v EU. Cokoli nad tuto hranici by bylo zatíženo padesátiprocentním clem,“ vysvětlil Strouhal. Dnes se podle něj do Evropy dováží zhruba pětadvacet až třicet procent spotřeby.

Návrh Evropské komise a Rady Evropské unie musí ještě projít standardním legislativním procesem v Evropském parlamentu. Nová Huť mezitím pracuje na projektové dokumentaci k výstavbě nové elektrické pece, aby mohla vypsat výběrové řízení.

Dříve byla majitelem ostravské huti společnost Liberty Ostrava. Dostala se ale do dluhů, které nedokázala splácet, a zkrachovala. Podnik skončil v konkurzu a insolvenční správce začal rozprodávat jeho majetek. Samotnou huť loni prodal za 3,01 miliardy korun, ta nyní působí pod názvem Nová Huť.

Výběr redakce

Na koho donášel Klempíř? Reportéři ČT řešili dosud neznámé příběhy z archivu StB

Na koho donášel Klempíř? Reportéři ČT řešili dosud neznámé příběhy z archivu StB

před 8 hhodinami
Zimní bouře v USA má přes dvacet obětí

Zimní bouře v USA má přes dvacet obětí

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Izraelské jednotky v Pásmu Gazy našly tělo posledního rukojmího

Izraelské jednotky v Pásmu Gazy našly tělo posledního rukojmího

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Řízení vybraných fakultních nemocnic v Praze a Brně se sjednocuje

Řízení vybraných fakultních nemocnic v Praze a Brně se sjednocuje

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Čínské úřady vyšetřují nejvýše postaveného generála v zemi

Čínské úřady vyšetřují nejvýše postaveného generála v zemi

před 10 hhodinami
Ministerstvo zahraničí poskytne Ukrajině generátory za až deset milionů korun

Ministerstvo zahraničí poskytne Ukrajině generátory za až deset milionů korun

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
„V bytě je jeden stupeň.“ Rusko zneužívá zimu jako zbraň proti Ukrajincům

„V bytě je jeden stupeň.“ Rusko zneužívá zimu jako zbraň proti Ukrajincům

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Na Slovensku začal nový proces v případu vraždy novináře Kuciaka

Na Slovensku začal nový proces v případu vraždy novináře Kuciaka

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Moravskoslezský kraj

Nedostatek zakázek a materiálu zastavil válcovnu Nové Huti

Provozu středojemné válcovny Nové Huti v Ostravě se nedaří. Přes sto pracovníků proto musí přejít na jiná pracoviště. Firma je potřebuje hlavně na rourovně, kde výroba naopak roste, chybí tam ale dostatek zaměstnanců. Celková situace v ocelářství by se mohla částečně zlepšit po zavedení takzvaných importních kvót.
před 11 mminutami

Některé fakulty vysokých škol ruší kvůli AI bakalářské práce

Ostravská univerzita, další fakulty Masarykovy univerzity v Brně, fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Palackého v Olomouci se připojují k trendu nahrazování tradiční bakalářské práce praktickým projektem. České televizi to potvrdily dotazované univerzity. Transformaci závěrečných prací zahájila Vysoká škola ekonomická v Praze na fakultě podnikohospodářské kvůli nástupu umělé inteligence. Nyní školy uvádějí jako důvod také snahu lépe připravit studenty do zaměstnání.
25. 1. 2026

V celém Moravskoslezském kraji platí smogová situace

Smogová situace už je v celém Moravskoslezském kraji. V aglomeraci Ostravska, Karvinska a části Frýdecko-Místecka platí už od čtvrtečního večera, v pátek v 11:28 ji Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu v ovzduší vyhlásil pro Třinecko a v 15:39 i pro zbylé části regionu. Imisní limit pro polétavý prach, který je padesát mikrogramů na metr krychlový, je překročený na všech měřicích stanicích minimálně dvojnásobně, vyplývá z informací ČHMÚ. Zlepšit by se to mohlo nejspíš v neděli.
23. 1. 2026Aktualizováno23. 1. 2026

Identita, deformace, mystifikace. Tři výtvarníci rozehrávají v Opavě partii

Tři výtvarníci se vztahem ke Slezsku a zároveň k portrétu a k figuře vystavují v opavském Domě umění. Výstava s názvem Partie představuje díla Ivany Štenclové, Pavla Formana a polského výtvarníka Roberta Kusmirowského.
21. 1. 2026

Projektů na podporu samostatnosti lidí s mentálním handicapem přibývá

Lidem s mentálním handicapem, kteří se chtějí osamostatnit, slouží od začátku roku nové tréninkové byty v Hradci Králové. V nich se pod dohledem sociálních pracovníků připravují na samostatné bydlení. Nové komunitní bydlení pro dospělé s duševním a mentálním onemocněním, které jim pomůže se začleněním do života, otevřeli také ve Skotnici v Moravskoslezském kraji.
20. 1. 2026

Povolení zbourat domy v osadě Bedřiška bylo nezákonné, rozhodl ostravský magistrát

Povolení zbourat několik domů v osadě Bedřiška bylo nezákonné. Ostravský magistrát ho proto zrušil. Vyplývá to z rozhodnutí, které má Česká televize k dispozici. Stroje už ale domy, které městský obvod určil k demolici, zbouraly. Zrušení zatím není pravomocné, účastníci se proti němu mohou odvolat. Podle advokáta mluvčí obyvatel Bedřišky Vincence Boučka rozhodnutí přispěje k tomu, aby se v dalších podobných případech postupovalo v souladu se zákonem a bez porušování základních práv obyvatel.
20. 1. 2026Aktualizováno20. 1. 2026

Soud v Havířově uložil za zmanipulované zakázky podmínky a pokuty

Okresní soud v Havířově na Karvinsku v úterý v kauze Městské realitní agentury (MRA) Havířov uložil pěti obžalovaným za machinace s veřejnými zakázkami podmíněné a peněžité tresty. Všichni obžalovaní se v pondělí před soudem přiznali. Státní zástupce je viní, že jako organizovaná skupina zmanipulovali zakázky v hodnotě 72 milionů korun. Na úplatcích dle žalobce přijali nejméně 5,5 milionu. Trestné činnosti se dle něj dopouštěli nejméně od února 2019 do dubna 2023. Rozsudek není pravomocný.
20. 1. 2026

Soud začal řešit machinace s byty v Havířově. Všichni obžalovaní se přiznali

Okresní soud v Havířově se začal zabývat případem machinací při zadávání veřejných zakázek kvůli opravám městských bytů v Havířově na Karvinsku. Všech sedm obžalovaných se před soudem přiznalo. Uznali vinu a souhlasili s tresty navrženými státním zástupcem. Hrozí jim převážně ty podmíněné. Výjimkou je bývalý vedoucí provozně investičního odboru Městské realitní agentury (MRA) Havířov Marek Klimša. Pro něj žalobce požaduje sedmiletý nepodmíněný trest.
19. 1. 2026
Načítání...