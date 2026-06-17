Dohoda USA s Íránem zahrnuje bilionový fond, má podpořit investice, píše Reuters


před 14 mminutami|Zdroj: Reuters, alarabiya.net

V rámcové dohodě mezi USA a Íránem, o níž informoval americký prezident Donald Trump na konci minulého týdne, je uveden soukromý fond v hodnotě tři sta miliard dolarů (6,2 bilionu korun), píše agentura Reuters. Podle jejího zdroje je cílem fondu podpořit investice do Íránu a více než polovina částky již byla vyčleněna.

Fond má oběma stranám poskytnout ekonomickou motivaci k uzavření konečné dohody o ukončení války, uvedl dle Reuters zdroj, který hovořil pod podmínkou anonymity. O existenci fondu se psalo již dříve, agentura Reuters však zjistila, že více než polovina částky již byla vyčleněna a že bude tvořena výhradně fondy soukromého sektoru.

Fond je soukromým investičním nástrojem, nikoli programem týkajícím se rekonstrukcí či reparací, a nebude zahrnovat žádné vládní peníze ani granty, uvedl zdroj Reuters. Zároveň dodal, že s financováním souhlasily společnosti se sídlem ve Spojených státech, arabských státech Perského zálivu, Asii, Jižní Americe a Africe.

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Podle citovaného zdroje se mají investice týkat energetiky, logistiky, výroby a dopravy.

Vysoce postavený íránský zdroj Reuters sdělil, že Teherán původně požadoval od USA čtyři sta miliard dolarů (8,3 bilionu korun) jako kompenzaci za válečné škody, ale Washington uvedl, že ji neposkytne.

Fond je podmíněn uzavřením dohody

Mechanismus fondu předpokládá, že země regionu přispějí různými způsoby, uvedl Reuters íránský zdroj. Patří mezi ně zajištění půjček, zřizování úvěrových linek nebo přímé financování rekonstrukce míst poškozených válkou.

Zdroj obeznámený s dohodou uvedl agentuře Reuters, že investiční fond je zcela oddělen od vyjednávání o zrušení amerických sankcí a uvolnění íránských aktiv zmrazených v zahraničí. Fond nezahájí činnost, dokud nebude uzavřena „konečná a uspokojivá dohoda“, píše Reuters.

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Zrušení sankcí či rozmrazení aktiv

Írán v posledních desetiletích nepřilákal téměř žádné významné přímé zahraniční investice kvůli americkým a mezinárodním sankcím, připomíná Reuters.

USA se však v rámci dohody s Íránem zavazují, že zruší všechny druhy sankcí, kterým islámská republika podléhá, a to včetně rezolucí Rady bezpečnosti OSN a Rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), uvádí server Alarabiya.

Spojené státy budou také dle Alarabiya po podpisu memoranda o porozumění vydávat výjimky pro vývoz íránské ropy, petrochemických produktů a jejich derivátů.

Američané také přislíbili uvolnit a plně zpřístupnit zmrazené nebo omezené finanční prostředky a aktiva Íránské islámské republiky, dodává Alarabiya.

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