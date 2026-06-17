Zavražděný ruský karikaturista zesměšňoval Putina, kritizoval ale i Zelenského


17. 6. 2026Aktualizovánopřed 31 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters, DzikMedia, RMF24, Onet, gov.pl, TVN24, BBC, The Guardian, Meduza, Myrotvorets Center, RFE/RL, TASS, Gazeta Wyborcza

V polském exilu, kde žil se svou rodinou, byl v pondělí zavražděn ruský umělec působící pod pseudonymem Semjon Skrepeckij. Proslul karikaturami politiků, včetně autoritářských vládců Ruska, Běloruska a Čečenska. Trefoval se ale i do Ukrajiny a kremelské opozice. V souvislosti se zastřelením čtyřiačtyřicetiletého karikaturisty zadržela polská policie dva běloruské občany.

K vraždě došlo ve městě Biala Podlaska na východě Polska, zhruba čtyřicet kilometrů od hranice s Běloruskem. Střelec zastihl Skrepeckého u parkoviště, nedaleko běloruského konzulátu. Vypálil na něj zblízka několik výstřelů a poté znovu vystřelil do již ležícího těla. Lékaři oběti již nemohli pomoci.

Vyšetřovatelé se snaží zjistit vrahův motiv. „Vypadalo to jako poprava. Několik výstřelů zblízka a jeden, kterým jej ‚dorazil‘,“ sdělil serveru Onet nejmenovaný policista.

„Všechno ukazuje na to, že šlo o politickou vraždu,“ prohlásil Tusk na středečním brífinku ve Varšavě. „Musíme si ale počkat na důkazy nebo konkrétnější náznaky. Protože, pokud by tomu tak bylo, pokud by to bylo nařízeno Ruskem, šlo by o mezinárodně nanejvýš závažnou záležitost. Představovalo by to státní terorismus,“ prohlásil polský premiér.

Tusk zdůraznil, že orgány činné v trestním řízení stále shromažďují důkazy. „Případ je složitý. Pokud byl zapojen nájemný vrah, není bohužel snadné takovou osobu identifikovat,“ dodal premiér.

Vyšetřování

Vraha do města na východě Polska podle běloruského exilového serveru DzikMedia přivezl běloruský taxikář, který se stal svědkem zločinu. Pachatel měl na řidiče po zastřelení Skrepeckého namířit pistoli a nařídit mu, aby se schoval v areálu běloruském konzulátu, načež z místa činu utekl. V pozdějším příspěvku DziMedia zveřejnila video z místa s popiskem, že „neznámý muž“ se pokusil přelézt plot do zahrady konzulátu, ale policie ho zatkla.

Město Biala Podlaska
Zdroj: Grzegorz W. Tężycki/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0/podrobnosti licence níže

V souvislosti se Skrepeckého smrtí zadržela ve městě Biala Podlaska polská policie dva běloruské občany a intenzivně zkoumá jejich spojení s vraždou, informovalo v úterý okresní státní zastupitelství v Lublinu.

Po pachateli ale policisté dál pátrají, uvedla ve stejný den rozhlasová stanice RMF 24 s tím, že existuje mnoho hypotéz: od čistě kriminálních motivů až po zapojení zahraničních tajných služeb. Jde ovšem o spekulace, protože vyšetřovatelé v oficiálním vyjádření vzkázali, že vzhledem k „mnoha aspektům“ případu si zatím zvažované verze nechává pro sebe. Na vyšetřování případu se podle stanice podílí též polská kontrarozvědka.

Kadyrov jako prase, Putin v náručí Stalina

Skrepeckij, vlastním jménem Robert Kuzovkov, byl znám zejména svými politickými karikaturami. V nich se nevyhýbal zesměšnění kremelského vůdce Vladimira Putina a také dalších autoritářských vládců, jako je Alexandr Lukašenko v Bělorusku a Ramzan Kadyrov v Čečensku.

Ve vymezování vůči jejich politice pokračoval i poté, co v roce 2021 kvůli obavám z trestního stíhání odešel do polského exilu. Nový domov našel právě v Bielé Podlaské, městě s necelými šedesáti tisíci obyvateli.

Naopak po odchodu z Ruska se jeho opoziční aktivity ještě zintenzivnily. Pár dní před svou smrtí 12. června, tedy na Den Ruska – připomínající přijetí deklarace, která vedla k nezávislosti Ruska – odjel do Berlína, kde před ruským velvyslanectvím demonstroval s obrazem namalovaným ve stylu pravoslavných ikon. Na dvojportrétu někdejší sovětský diktátor Josif Stalin chová v náručí současného ruského vůdce Putina.

Skrepeckij ve svých dílech také satiricky zobrazoval Lukašenka jako Adolfa Hitlera s kyblíkem brambor nebo přimaloval Kadyrovi a jeho synovi a možnému nástupci Adamovi prasečí rypák. Tepal do korupce mocných, útlaku společnosti, chudoby i imperialistických tendencí současného Ruska, vyjmenovává polský zpravodajský kanál TVN24.

Kritický i k Zelenskému

Vysmíval se nicméně rovněž ruskému opozičníkovi Alexeji Navalnému, připomíná BBC. Jeho kritika směřovala i na adresu ukrajinských úřadů, včetně prezidenta Volodymyra Zelenského a členů kabinetu. Zelenského mimo jiné označil za „moskevského agenta“ nebo „škůdce“.

Údajně nezávislý ukrajinský web Mírotvůrce – zveřejňující od roku 2014, tedy od ruské anexe Krymu, jména nepřátel Ukrajiny – Skrepeckého vinil z „šíření narativů rusko-fašistické propagandy“.

Lidé přišli uctít památku ruského opozičníka Navalného. Podle Západu byl otráven
Pieta za ruského opozičního politika Alexeje Navalného

Bagatelizoval výhrůžky

Svá díla Skrepeckij zveřejňoval sociálních sítích. Jeho kanál na YouTube přitahoval diváky svou upřímností a nekompromisností.

Často se objevoval v roli komentátora, který svět nejen popisuje, ale také ho odhaluje, píše o Skrepeckého tvorbě Onet. Podotýká, že obrazy se zkreslenými tvářemi, hybridy lidí a zvířat a scénami na hraně snu a noční míry vystihovaly svět, který v umělcových očích ztratil rovnováhu. V jeho karikaturách lze postřehnout zoufalství, ale i černý humor, který mu pomáhal přežít útlak v realitě.

Skrepeckij podle Onetu zveřejnil, že dostává výhrůžky od Čečenců, Kadyrovových stoupenců, kteří vypátrali, kde žije podle jeho IP adresy, a chtěli, aby se omluvil za své obrazy. BBC uvádí, že informace o umělcově polském bydlišti byly volně dostupné na internetu. Autory výhrůžných vzkazů byli také „ruští vlastenci“ a lidé označující se za Putinovy příznivce.

Karikatura od Semjona Skrepeckého
Zdroj: Facebook/Semjon Skrepeckij

Stanice RMF 24 doplnila, že karikaturista údajně výhrůžky nebral vážně, a když ho kvůli nim kontaktovala policie, bagatelizoval je. Exilový ruský server Meduza poznamenal, že Skrepeckij už dříve odmítl i ochranu nabízenou polskou vládou.

O motivu se spekuluje

Britský list The Guardian zmiňuje názor části ruských umělců a komentátorů v exilu, že vražda ruského karikaturisty nesla znaky operace nařízené Kadyrovem. Podle deníku Gazeta Wyborcza je otázkou, zda je Skrepeckého smrt součástí širšího plánu na umlčení kritiků Kremlu za pomoci najatých zločinců.

Ruská redakce Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda si všímá, že řada reakcí na Skrepeckého vraždu se pozastavují nad skutečností, jak snadno je možné za bílého dne v unijní zemi „prakticky provést veřejnou popravu“ někoho, kdo se objednavatelům činu nelíbil, ale nebyl ani bývalým příslušníkem ruské vojenské tajné služby GRU jako Sergej Skripal, ani čečenský polský velitel v rusko-gruzínském konfliktu jako Zelimchan Changošvili. Changošvili byl v roce 2019 zastřelen v Německu, Skripal o rok dříve otráven v Británii, nicméně pokus o svou likvidaci přežil.

Semjon Skrepeckij
Zdroj: Reuters/Facebook/Semyon Skrepetsky

Ruská státní zpravodajská agentura TASS přinesla jen informační článek o zastřeleném Rusovi v Polsku, vycházela přitom ze zprávy lublinského státní zastupitelství. Zdůrazňuje, že „verze o údajné nájemní vraždě zatím nebyla potvrzena“.

Polsko se obává, že jeho role jako distribučního uzlu pro vojenské a jiné dodávky na Ukrajinu z něj učinila cíl ruských špionů, kteří se snaží shromažďovat informace a zároveň se dopouštějí sabotážních činů, upozorňuje agentura Reuters.

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