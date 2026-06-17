Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze se otevřelo po rekonstrukci


před 40 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 prošlo rozsáhlou rekonstrukcí za více než 470 milionů korun. Přibyly desítky stromů, nové povrchy, kašna i opatření pro lepší hospodaření s dešťovou vodou. Nová podoba prostranství však vyvolala i debatu mezi veřejností.

Náměstí po rekonstrukci získalo nové prostranství s velkoformátovou dlažbou pro pořádání akcí před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně. Asfalt nahradila dlažba a mlatové povrchy. Přibylo 177 stromů, celkem jich je nyní 244, a také další zeleň. Rozšíření se dočkalo dětské hřiště. Vznikl rovněž nový výduch z metra, který nahradil původní.

Diskusi na sociálních sítích vyvolalo například prostranství před kostelem, které podle kritiků mělo obsahovat více zeleně, nebo červené lavičky.

„Nový prostor vzbudil i nějaké reakce a vybízí k diskusi. Lidé, kteří tudy ráno procházejí nebo v okolí žijí, jsou spokojení. Nicméně zatím se jim nelíbí mladé, málo vzrostlé stromy. To by se ovšem zhruba do dvou let mělo změnit, protože koruny stromů by se měly přibližně zdvojnásobit,“ nastínila redaktorka České televize Andrea Grubnerová.

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Zdroj: ČT24

Prvky, které se dají volně přemisťovat

Podle spoluautorky návrhu úprav Pavly Melkové z ateliéru MCA předchozí podoba náměstí neodpovídala jeho významu. Podstatné podle ní bude, jak bude prostranství žít a co se na něm bude dít. „Ti lidé, kteří tu sedí s kočárkem, rozhlížejí se kolem sebe a povídají si o tom, jsou pro nás potvrzením, že tady inspirujeme. Umožňujeme věci, které tu předtím dělat nemohli. Když se teď dívám kolem sebe, je to pro nás mnohem důležitější než nějaké diskuse,“ uvedla.

Další z autorů návrhu Miroslav Cikán dodal, že mobiliář je koncipován tak, aby obsahoval pevné i volně přemístitelné prvky. „Můžete si vzít židličku nebo stolek a přesunout je do stínu. Jsou tady prvky, kterými jsme se inspirovali ve Vídni. Patří mezi ně například dětské hřiště, které je vytvořeno výhradně z přírodních materiálů. Kolem hřiště jsme vysadili květiny, které budou kvést a vonět po celý rok,“ popsal.

Melková uvedla, že náměstí má jasný řád, zatímco lavičky do něj vnášejí prvek svobody. „Lidé je mohou přenášet a různě z nich vytvářet sestavy. Vidíte, že děti už to pochopily. Myslím, že to pochopí i dospělí,“ řekla.

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Odolnost vůči klimatickým změnám

Cikán vysvětlil, že úpravy měly pomoci naplnit vizi architekta kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Josipa Plečnika a zároveň přizpůsobit náměstí výzvám spojeným s klimatickou změnou. Velká pozornost byla věnována systému zavlažování zeleně, který například svádí dešťovou vodu ze střechy kostela do podzemních nádrží. Město na úpravy získalo evropskou dotaci ve výši zhruba 70 milionů korun.

Použité povrchy umožňují vsakování vody a kolem stromů je podle architekta využit speciální substrát s příměsí dřevěného uhlí, který vodu zadržuje. „Odolnost vůči klimatickým změnám je promyšlená skutečně v každém detailu a doufáme, že se projeví i v běžném provozu,“ uvedl Cikán.

Dlažba na náměstí je podle něj z české žuly. „Máme tady žulu z Čech i z Moravy, je zde také štípaná žulová dlažba. Všechno je položeno na propustném podloží a všude se myslelo na to, aby se voda mohla vsakovat přímo na místě,“ poznamenal architekt.

„Je to pravděpodobně nejlepší způsob, jak vytvořit zpevněnou plochu pro různé akce a zároveň co nejvíce omezit negativní dopady na okolní prostředí,“ dodala architektka.

Farář kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Jan Houkal uvedl, že i on měl o podobě prostranství zpočátku pochybnosti, ty však zmizely ve chvíli, kdy se náměstí zaplnilo lidmi.

Hlaváček: Podařilo se nastavit správný poměr ploch

Podle primátorova náměstka Petra Hlaváčka (STAN) se při rekonstrukci podařilo správně nastavit poměr dlážděných a travnatých ploch tak, aby náměstí mohlo sloužit pro trhy a další akce, a zároveň umožňovalo lidem odpočívat nebo pořádat pikniky v zeleni. „Jiřák je pro mě archetypem náměstí. Je tu kostel, škola, tržiště i obchody. Mezi ostatními velkými pražskými náměstími je ojedinělý svým sousedským charakterem. Proběhlá revitalizace tohle všechno respektuje,“ uvedl starosta Prahy 3 Michal Vronský (TOP 09).

Hotová je už také rekonstrukce stanice metra Jiřího z Poděbrad. Ta začala na konci roku 2021 a skončila v červenci 2024 otevřením dvou výtahů, které ústí na náměstí u Vinohradské ulice. Výhledově město počítá také s proměnou Vinohradské třídy, na jejímž projektu magistrát pracuje již delší dobu. Kdy práce začnou, zatím není jasné.

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