Bezpečnostní rada státu projedná koncepci armády, na zasedání dorazí Pavel

Novou koncepcí české armády by se měla za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat Bezpečnostní rada státu. Pavel podle odboru komunikace prezidentské kanceláře dorazí na část zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti. Rada by mohla projednávat i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v schengenském prostoru.
Aktualizaci koncepce výstavby české armády do roku 2040 zařadil mezi své hlavní úkoly po loňském nástupu do funkce ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Současnou koncepci s výhledem do roku 2035 schválila koncem roku 2023 bývalá vláda Petra Fialy (ODS).
Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se má dokument vrátit k původní koncepci budování armády, schválené za předchozí vlády ANO, se zaměřením na plnění aliančních závazků v těžké a střední brigádě.
Pavel v úterý uvedl, že na radě se bude projednávat celá řada důležitých dokumentů a projektů včetně výdajů na obranu a modernizace armády. Jako vrchního velitele ozbrojených sil a člověka, který se v záležitostech armády dlouhodobě pohybuje, ho zajímá, jak se k těmto věcem vláda postaví. „Samozřejmě bych k tomu rád řekl svůj pohled, který vláda může a nemusí vzít na vědomí,“ řekl Pavel. Po účasti na jednání bezpečnostní rady bude prezident pokračovat v návštěvě Vysočiny.
Mezi tématy by podle dřívějšího vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) mohlo být i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v schengenském prostoru. Aktuálně Česko vyžaduje od ruských diplomatů předchozí oznámení, například opoziční hnutí STAN ale chce, aby stát dopředu uděloval souhlas.