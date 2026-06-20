Axios: Witkoff míří do Švýcarska na jednání s Íránem, Kushner tam již je


20. 6. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Zvláštní vyslanec Bílého domu Steve Witkoff je na cestě do Švýcarska, kde by se mělo uskutečnit první kolo jednání s Íránem. Uvedl to server Axios s odvoláním na nejmenovaného zástupce administrativy. Zeť a vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner je již ve Švýcarsku, dodal server.

Americko-íránská jednání ve švýcarském letovisku Bürgenstock o mírovém ukončení konfliktu na Blízkém východě byla původně plánovaná na pátek. Podle médií nicméně Teherán jednání odložil kvůli pokračujícím izraelským útokům na Libanon.

Původně měla být ve Švýcarsku v pátek podepsána předběžná dohoda o ukončení bojů ve formě memoranda o porozumění. Tu nakonec prezidenti USA a Íránu podepsali na dálku již během týdne. Následně se zdálo, že by mohla začít jednání o konečné dohodě, přičemž podle amerického viceprezidenta JD Vance již běží 60denní lhůta pro její dosažení. Strany ji nicméně mohou později prodloužit.

Prezidenti USA a Íránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění
Americký prezident Donald Trump

Konečná dohoda by měla obsahovat podle znění memoranda například kalendář ukončení mezinárodních sankcí na Írán či mechanismus pro uvolnění íránských prostředků zmrazených v zahraničí.

Tématem jednání má být také íránský jaderný program. Do uzavření konečné dohody se Teherán a Washington dohodly na udržení statu quo, kdy Írán nebude pokračovat v jaderném programu a Spojené státy nebudou uvalovat nové sankce.

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Konflikt na Blízkém východě koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Válka ochromila lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu, ale také například zhruba třetina celosvětové přepravy zemědělských hnojiv po moři.

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