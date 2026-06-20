Axios: Witkoff míří do Švýcarska na jednání s Íránem, Kushner tam již je

Zvláštní vyslanec Bílého domu Steve Witkoff je na cestě do Švýcarska, kde by se mělo uskutečnit první kolo jednání s Íránem. Uvedl to server Axios s odvoláním na nejmenovaného zástupce administrativy. Zeť a vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner je již ve Švýcarsku, dodal server.
Americko-íránská jednání ve švýcarském letovisku Bürgenstock o mírovém ukončení konfliktu na Blízkém východě byla původně plánovaná na pátek. Podle médií nicméně Teherán jednání odložil kvůli pokračujícím izraelským útokům na Libanon.
Původně měla být ve Švýcarsku v pátek podepsána předběžná dohoda o ukončení bojů ve formě memoranda o porozumění. Tu nakonec prezidenti USA a Íránu podepsali na dálku již během týdne. Následně se zdálo, že by mohla začít jednání o konečné dohodě, přičemž podle amerického viceprezidenta JD Vance již běží 60denní lhůta pro její dosažení. Strany ji nicméně mohou později prodloužit.
Konečná dohoda by měla obsahovat podle znění memoranda například kalendář ukončení mezinárodních sankcí na Írán či mechanismus pro uvolnění íránských prostředků zmrazených v zahraničí.
Tématem jednání má být také íránský jaderný program. Do uzavření konečné dohody se Teherán a Washington dohodly na udržení statu quo, kdy Írán nebude pokračovat v jaderném programu a Spojené státy nebudou uvalovat nové sankce.
Konflikt na Blízkém východě koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Válka ochromila lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu, ale také například zhruba třetina celosvětové přepravy zemědělských hnojiv po moři.