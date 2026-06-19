Hormuz překonalo nejvíc lodí od dubna, plný provoz brzdí miny


před 29 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

Doprava Hormuzským průlivem se zpět k normálu hned tak nevrátí. Střed úžiny blokuje podle rejdařů asi osmdesát min, které bude třeba odstranit. Kompletní obnovení globálního dodavatelského řetězce může podle expertů trvat i déle než rok. Ve čtvrtek nicméně proplulo Hormuzem 25 lodí, což je nejvíce od poloviny dubna, uvedla specializovaná platforma AXSMarine.

„Jeden takový den narušení globálního dodavatelského řetězce trvá pak obnovit sedm dnů, takže když si vezmeme, že to trvá už přes sto dnů, tak krát sedm je přes sedm set dnů,“ konstatoval zprostředkovatel námořní přepravy David Knobloch z logistické společnosti NTG Air Ocean.

Léto podle něj bude z hlediska kontejnerové dopravy drahé. Krize nejvíce ovlivnila tankery s ropou a zkapalněným plynem, ale i přepravu hnojiv z Perského zálivu, sdělil expert. „Na druhou stranu pak z Evropy a Asie jdou do Perského zálivu investiční celky, průmyslové zboží, auta, náhradní díly,“ popsal Knobloch.

Blokády podle něj narušily asi šest procent globální kapacity kontejnerů, tedy dva miliony kontejnerových jednotek. „Ty kontejnery budou chybět jinde, na standardních cestách a samozřejmě v přístavech v Asii, v Číně,“ uvedl Knobloch.

Podle platformy AXSMarine se přes Hormuz ve čtvrtek dostalo 25 lodí, což je nejvíce plavidel od 18. dubna. Jde zhruba o pětinásobek denního průměru ze začátku června. Provoz je ale stále zhruba pětinový ve srovnání s obdobím těsně před začátkem války, kterou na konci února útokem na Írán rozpoutaly Spojené státy spolu s Izraelem.

Ve středu americký prezident Donald Trump a íránský prezident Masúd Pezeškján podepsali na dálku memorandum, které mimo jiné počítá s obnovou plavby přes tento klíčový průliv.

Americká armáda ve čtvrtek uvedla, že přestala vymáhat americkou blokádu na íránské lodě a přístavy, kterou zavedla v první polovině dubna. Íránské úřady rovněž oznámily, že umožní co nejdříve zvyšovat provoz v Hormuzu.

Nutná je oficiální žádost

Íránský úřad pro plavbu v průlivu v pátek podle agentury Reuters uvedl, že plavbu zaručí lodím, které podají oficiální žádost. Musí se tak stát nejméně 48 hodin před samotnou plavbou. Úřad potvrdil, že za plavbu nebude do zhruba poloviny srpna vybírat žádné poplatky. S lhůtou počítá dohoda mezi Íránem a Spojenými státy.

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Hormuzský průliv (16. 6. 2026)

Podle organizací OSN před vypuknutím války 28. února Hormuzským průlivem denně proplouvalo v průměru 129 lodí. AXSMarine uvádí průměr 110 lodí za den na základě údajů za celý loňský rok. Krátce po zahájení bojů letos 28. února klesl provoz v průlivu skoro na nulu.

Podle údajů OSN nejméně 25 pohybů přes průliv bylo zaznamenáno od té doby jen 1. března a 18. dubna. Od března průměrný počet lodí, které propluly touto vodní cestou, klesl na 8,6 plavidla, uvádí AXSMarine.

Hormuzský průliv leží na globálně významné námořní trase pro přepravu ropy, zkapalněného zemního plynu (LNG), ropných produktů a také hnojiv. Téměř úplné zastavení plavby v průlivu vedlo k výraznému růstu cen těchto komodit na světových trzích.

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