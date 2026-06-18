Dohoda USA s Íránem pomůže hlavně Teheránu, zní z Izraele i od amerických senátorů

Americko-íránské memorandum o porozumění podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona otevírá cestu k trvalému míru a sníží ceny ropy. Dohodu podle CNN přivítal i generální tajemník NATO Mark Rutte nebo čínské ministerstvo zahraničí. Naopak v Izraeli jsou už méně optimističtí. Zatímco americký prezident Donald Trump dohodu prezentuje jako své velké vítězství, američtí demokratičtí senátoři ji považují za dobrou pouze pro Írán, nikoli pro USA, a kritizovalo ji i několik republikánských senátorů.
„Myslím, že prezident Trump vyjednal dobrou dohodu,“ řekl Rutte podle CNN novinářům v Bruselu před čtvrtečním jednáním ministrů obrany NATO. Memorandum podle něj omezí íránské jaderné schopnosti a obnoví dopravu v Hormuzském průlivu. Rutte slíbil, že bude-li Aliance moci při obnově dopravy v průlivu sehrát nějakou roli, tak je samozřejmě připravena pomoci.
Dohodu přivítal i čínský ministr zahraničí Wang I, který podle deníku The Guardian v telefonátu se svým íránským protějškem Abbásem Arakčím ocenil, že se blíží mír.
Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf, jehož země dohodu mezi USA a Íránem zprostředkovala, poděkoval všem, kteří k ní přispěli, a to na americké a íránské straně, ale ocenil i země, které fungovaly jako další prostředníci – Egypt, Katar, Saúdská Arábie či Turecko.
Kritiku si Trumpův „deal“ vysloužil od amerických zákonodárců
Memorandum ale kritizovali někteří američtí senátoři. Šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer ho označil za jednu z nejhorších amerických katastrof, podle demokratické senátorky Elizabeth Warrenové dohoda pomůže jen Íráncům, nikoli Američanům.
„Pro Írán to vypadá jako skvělá dohoda, ale pro USA je hrozná, je to dohoda o tom, že bude dosaženo dohody o věcech v budoucnu, ale pro Írán to není velká motivace k tomu, aby na tyto podmínky skutečně přistoupil,“ citovala CNN kalifornského demokratického senátora Adama Schiffa.
„Íránské jaderné ambice nebyly omezeny a Írán se přesvědčil, že vyhrožování Hormuzským průlivem funguje,“ řekl americký republikánský senátor Bill Cassidy, který dohodu označil za nejhorší zahraničněpolitický omyl posledních desetiletí. Další republikánský senátor Ted Cruz, který podle CNN válku proti Íránu dříve podpořil, nyní uvedl, že Trump měl při jednání o dohodě velmi špatné poradce.
Izrael jako „pokáraný školáček“
Bývalý izraelský generální konzul v New Yorku Alon Pinkas řekl televizi CNN, že situace teď není lepší pro USA ani pro Izrael, než byla před 28. únorem, kdy tyto země začaly válku s Íránem. Pinkas připomněl, že před konfliktem byl Írán v izolaci kvůli ropným sankcím, které tvrdě zasáhly jeho ekonomiku. „Ale podle dohody bude nyní Íránu dovoleno ropu vyvážet, získá přístup ke zmrazeným aktivům a ještě dostane 300 miliard dolarů (přes 6,3 bilionu korun) na obnovu (země),“ řekl Pinkas.
Rovněž podle bývalého poradce izraelského premiéra Benjamina Nentanjahua Marka Regeva, jehož citoval deník The Guardian, dohoda pomůže hlavně Teheránu, zatímco Washington kvůli ní ztratí možnost ekonomického a vojenského nátlaku na íránský teokratický režim. „(Hormuzský) průliv se otevře a Íránci mohou začít vyvážet ropu, dostanou peníze, a tím se odstraní ekonomický tlak,“ řekl Regev. „Možná Trump získá hodně… ale v tuto chvíli si to nemyslím. Myslím, že Amerika vrátila íránský režim k životu,“ dodal.
Někteří izraelští ministři tento týden uvedli, že Izrael se dohodou necítí být vázán, a Netanjahu řekl, že Trump je sice jeho partner, ale někdy se s ním neshodne. Izraelský opoziční lídr Jair Lapid, který bude Netanjahuovým rivalem v říjnových parlamentních volbách, dohodu kritizoval. „Netanjahu slíbil historické vítězství – a máme krizi s Američany, Hormuz je otevřen, (íránské) revoluční gardy dostanou peníze a (íránské) balistické rakety míří na Izrael, který čeká na chodbě jako pokáraný školáček,“ řekl Lapid.
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